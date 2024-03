Tatiana Calmell protagoniza película ‘Bienvenidos al Paraíso’ y se defiende de críticas por ser modelo: “Muchos me encasillan”

Tatiana Calmell debuta en película Bienvenidos al Paraíso.

Tatiana Calmell, la Miss International 2022 que quedó como segunda finalista apuesta por nuevos rubros y ahora debuta en el cine como protagonista de la película de Ani Alva Helfer, llamada ‘Bienvenidos al Paraíso’. La joven artista incursionó en la actuación en el 2020, cuando fue parte de la telenovela ‘Princesas’, pero actualmente ha dado un salto fe, será protagonista de una película peruana.

Sobre este nuevo paso en su carrera, la modelo asegura que está completamente feliz y menciona que el producto es divertido, por lo que su personaje lo ha disfrutado mucho. “Estoy súper contenta por mi incursión en el cine y con el proyecto. Sé que se divertirán mucho con la película. Siento que he logrado muy bien el personaje. He visto el resultado y lo he disfrutado mucho”, comentó a inicio.

Por otro lado, reveló que tiene algunas cosas en común con su personaje, por lo que ha logrado identificarse con Kiki. “Con mi personaje tengo ciertas cosas en común porque es una mujer fresca y no le importa el qué dirán. Es apasionada y sigue su intuición. Así que me siento muy identificada”, agregó.

Sin embargo, Tatiana Calmell sabe perfectamente que ser modelo e incursionar en un arte como la actuación será motivo de más de una crítica. Al respecto, menciona que su rubro también es arte, por lo que no tendrían por qué encasillarla en una sola cosa. Asegura que no tiene límites para lo que quiere lograr y esto la hace feliz.

“Hay muchos prejuicios por ser modelo, pero esto es un paso muy cercano para la actuación. Ser modelo es estar en el ámbito artístico. A mí me encanta la idea de haber evolucionado. A mucha gente la encasillan diciendo: ‘tú eres modelo’, pero los límites lo ponen uno mismo. Cada uno debe realizar lo que le hace feliz”, acotó al respecto.

Finalmente, Tati confiesa que su primer protagónico ha sido resultado de mucho trabajo y espera que el público lo disfrute tanto como ella. “Fue un trabajo intenso, pero nos divertimos mucho Ha sido mi primer protagónico y espero que al público le guste mucho mi trabajo, pues le puse toda mi dedicación”, dijo la novel actriz.

¿De qué trata ‘Bienvenidos al Paraíso’ y cuándo se estrena?

¿Has vivido unas vacaciones que acabaron siendo un completo desastre? En esta historia, Kiki (interpretada por Tatiana Calmell) y Lucas (Andrés Salas) se encuentran profundamente enamorados, motivo por el cual deciden unirse en matrimonio a través de una fastuosa celebración en el Caribe. A pesar de la reluctancia de los futuros padres de la pareja, Sofía (Katia Condos) y Gonzalo (Bruno Odar), sus allegados más queridos, Cata (Patricia Barreto) y Miki (Franco Cabrera), se esfuerzan al máximo para asegurar que la boda sea inolvidable. En un escenario que parece sacado de un sueño, con invitados excepcionales y un amor que parece no conocer límites, surge la pregunta inevitable: ¿puede algo ir mal? La respuesta es todo. ¡Bienvenidos al Paraíso!, es en resumen la esencia de esta película.

El filme que tiene como protagonistas a Andrés Salas, Tatiana Calmell, Franco Cabrera, Patricia Barreto, Katia Condos y Bruno Odar, llegará a las pantallas de los cines nacionales este jueves 28 de marzo. Por ello, se espera que el público peruano lo respalde en la taquilla.

Ante este nuevo reto, Ani Alva menciona que: “cada trabajo merece una especial atención y con Bienvenidos al paraíso no es la excepción, genera una emoción particular, confío que el público lo disfrute plenamente, se relaje y pase un tiempo de entretenimiento, risas”.