Gol de Jesús Castillo tras débil respuesta del arquero rival en Perú vs República Dominicana por amistoso 2024

Otra ves con 'ayuda' del portero rival, la selección peruana aumenta el marcador en el Estadio Monumental. (Video: Movistar Deportes)

Perú enfrentó a República Dominicana en el Estadio Monumental por su segundo amistoso de la fecha FIFA de marzo. Los dirigidos por Jorge Fossati encontraron el 2-0 a los 45+1 minutos por medio de Jesús Castillo, quien remató de volea y su disparo encontró una débil respuesta del portero Noam Baumann.

La jugada nació de un tiro libre ejecutado por Sergio Peña desde la mitad del campo, el balón le quedó a Joao Grimaldo, quien se encontraba cerca del borde izquierdo del área, y vio al futbolista del Gil Vicente, quien se encontraba solo en la media luna. El delantero de Sporting Cristal le bajó el esférico con un cabezazo y el volante sacó un remate colocado de volea.

El tiro no fue tan esquinado, pero encontró al arquero mal ubicado, muy adentro de su portería, por lo que no pudo rechazarlo. Esto sumado a que no puso las manos con la suficiente fuerza para desviar el peligro. Este fue el segundo error del guardameta del O. F. I. Creta de Grecia, debido a que, minutos antes, a los 18′ no pudo contener un cómodo centro de Peña, que se le escurrió debajo del brazo.

Tras 'blooper' del portero rival, el volante abrió el marcador en el estadio Monumental de Ate. (Video: Movistar Deportes)

A pesar de que la ‘blanquirroja’ se fue al descanso con dos goles de ventaja, dicho marcador no reflejó lo que se vio en el campo de juego, debido a que Perú no venía haciendo su mejor partido. El equipo casi no generó situaciones de peligro, salvo alguna arremetida individual de Bryan Reyna o los intentos de Piero Quispe de armar paredes para generar daño.

El hecho de no jugar con un punta de referencia; los puntas fueron Edison Flores y el ‘Picante’; y que los volantes no pisen en área con convicción de marcar, ocasionó que las llegadas por los costados se diluyan en centro sin sentido o en los carrileros perdiendo el balón al quedarse sin opciones. Además, Marcos López no venía teniendo un buen encuentro, generando falta de profundidad por izquierda.

Primer gol de Jesús Castillo en la selección peruana

Este fue el primer gol que Jesús Castillo marca con camiseta de la selección peruana. Recordemos que el volante de 22 años lleva disputados apenas 8 partidos con el combinado nacional.

Debutó en enero del 2022, de la mano de Ricardo Gareca, siendo titular en un empate 1-1 con Panamá, y luego ingresó en la goleada 3-0 sobre Jamaica. Ambos cotejos se disputaron en el Estadio Nacional y se jugaron solamente con futbolistas del torneo local.

Posteriormente, participó de una victoria 1-0 sobre Bolivia durante el inicio de la era Juan Reynoso. Ya consolidado en Portugal, el ‘Cabezón’ le dio la confianza de entrar en las dos primeras fechas de las clasificatorias, formando parte del 0-0 con Paraguay en Asunción y la caída 1-0 ante Brasil en Lima. Por último, antes del juego con República Dominicana, tuvo minutos en el 2-0 sobre Nicaragua.

Jesús Castillo en el partido amistoso Perú vs. Panamá. | Foto: FPF

Próximo partido de Perú

El próximo partido de la selección peruana se disputará entre el 2 y el 11 de junio, durante la próxima fecha FIFA, aunque todavía no se conocen los rivales. Posteriormente, la ‘bicolor’ viajará a Estados Unidos para la Copa América, en la que forma parte del Grupo A y enfrentará a la Chile de Ricardo Gareca, Argentina y Canadá.

Por su parte, República Dominicana tiene el panorama más claro, pues a inicios de junio inician las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026. Los ‘quisqueyanos’ quedaron sorteados en el Grupo E e iniciarán su camino a la Copa del Mundo visitando a Jamaica el miércoles 5. También deberán medirse contra Guatemala, Dominica e Islas Vírgenes Británicas.