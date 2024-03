Eddie Fleischman destrozó a la selección peruana por su “pobre” nivel y se burló del arquero de República Dominicana: “No trajo manos” - Crédito: composición Infobae Perú

El martes 26 de marzo, la selección peruana se enfrentó a República Dominicana en el cierre de la fecha FIFA de dicho mes. En el encuentro disputado en el estadio Monumental de Ate, los dirigidos por Jorge Fossati se marcharon al entretiempo con una ventaja de 2-0 en el marcador con anotaciones de los volantes Sergio Peña y Jesús Castillo, ambos con complicidad del portero ‘quisqueyano’, Noam Baumann.

Pese al triunfo parcial que venía consiguiendo la ‘blanquirroja’, el nivel mostrado tanto en generación de juego como ofensivo no fue el mejor y ello generó disconformidad en el periodista deportivo Eddie Fleischman, quien volvió a criticar el nivel mostrado por el ‘equipo de todos’ e incluso se burló del guardameta rival.

Al culminar la etapa inicial en el recinto de Universitario de Deportes, el presentador de televisión hizo un breve análisis de lo ocurrido sobre el gramado, señalando que ambas escuadras mostraron pocos argumentos que favorezcan al espectáculo y que si bien fue igualado, no fue precisamente por las virtudes expuestas en el ‘verde’. “Primer tiempo parejo entre equipos limitados. Poca elaboración, sin ocasiones claras, sin posesiones largas”, fue lo primero que escribió Fleischman Benathan en su cuenta oficial de Twitter.

Sobre el final del texto publicado en la citada plataforma digital, el comentarista de Willax TV pidió que sus lectores no se ofendan, pero que lo presenciado en el ‘coloso de Ate’ es consecuencia de un “nivel muy pobre de ambos”.

Selección peruana enfrentó a República Dominicana en amistoso internacional por fecha FIFA.

Eddie Fleischman se mofó del portero Noam Baumann

Pese a que en la parte inicial del amistoso entre Perú y República Dominicana no hubo muchas ocasiones de gol para los anfitriones, los incaicos consiguieron marcar dos veces y en ambas oportunidades tuvo cierta responsabilidad el cancerbero del OFI Creta de la primera división de Grecia, Noam Baumann, quien viene jugando sus primeros partidos con los caribeños.

El golero nacido en Suiza no calculó bien un tiro libre ejecutado por Sergio Peña y terminó dentro de las redes, mientras que en la diana de Jesús Castillo terminó metiendo la bola entre los tres palos, pese a que no tenía la potencia ni dirección necesaria para generar peligro. Ante ello, Eddie Fleischman se mofó del futbolista de 27 años.

“República Dominicana se olvidó de traer al arquero. El que está bajo los palos, no trajo manos. Se comió los goles de Peña Castillo para este Perú 2-0 República Dominicana”, fue el fulminante comentario que hizo el hombre de prensa.

Eddie Fleischman destrozó a la selección peruana por su "pobre" nivel y se burló del arquero de República Dominicana: "No trajo manos" - Crédito: captura Twitter

Fleischman también criticó abuso de juego largo en Perú

En otra serie de tuits, Eddie Fleischman siguió con sus mensajes con tono de reproche a la ‘bicolor’, indicando que los de Jorge Fossati abusan del juego largo, sin intentar de tocar la bola al ras del césped. “Ellos siendo rudimentarios intentan jugar. Perú, no. No la tiene, no controla, abusa del pelotazo”, aseveró.

Por último, el profesional de 58 años graficó sus cuestionamientos en una jugada que protagonizó el zaguero Aldo Corzo y también criticó a los asistentes al estadio Monumental por apoyar dicha acción. “Corzo gana la posición, sale por la banda, mete un balonazo que recibe un rival y el público aplaude”, sentenció.