Christian Domínguez explica por qué no se lucirá más con Pamela Franco y habla de sus últimos encuentros con Karla Tarazona

Christian Domínguez explica por qué Pamela Franco pone su distancia y habla de sus últimos encuentros con Karla Tarazona. | Composición Infobae

Christian Domínguez y su expareja Pamela Franco coincidieron durante un evento musical en Ayacucho, pero mantuvieron una notable distancia el uno del otro. Según revelaciones de los organizadores del espectáculo para ‘Magaly TV La Firme’, la cantante de cumbia había impuesto estrictas condiciones para asegurar que no se encontraran ni en el escenario ni en los camerinos.

La decisión de Franco de mantenerse separada de Domínguez durante el evento no pasó desapercibida, generando diversas especulaciones. “Una de las condiciones (de Pamela) es estar separados, no querían juntarse, no estuvieron en el mismo hotel ni compartieron camerino”, mencionó uno de los organizadores, destacando lo minucioso de las medidas tomadas para evitar cualquier encuentro entre ambos artistas.

Frente a los comentarios y el informe difundido en el programa de Magaly Medina, Christian Domínguez no tardó en expresar su postura, desmintiendo cualquier tipo de malentendido o conflicto con Pamela Franco. “De verdad que me da mucha risa, ese día si conversamos con Pame todo bien, es cierto no nos juntamos porque cada uno tenía su espacio en su camerino, no había forma. Los dos fuimos a trabajar, no a estar juntos”, dijo el popular ‘Wachiman’ al diario Extra.

Pamela Franco subió tarifa de su show y puso fuertes condiciones para compartir escenario con Christian Domínguez. (Captura: Magaly TV La Firme)

Respecto a la posibilidad de compartir nuevamente el mismo espacio en futuros eventos, el cumbiambero fue claro en su deseo de no generar controversias innecesarias. “No lo sé, eso depende de los empresarios, pero eso sí quiero aclarar que no queremos generar morbo, nada de conferencias en un restaurante, (ni) fotos juntos”, comentó.

Su últimos encuentros con Karla Tarazona

Christian Domínguez enfatizó una vez más que el vínculo con su exesposa ‘simbólica’, Karla Tarazona, sigue siendo muy cercano, especialmente por el bienestar de su hijo, quien acaba de celebrar su 8vo cumpleaños. El exconductor de ‘América HOY’ compartió detalles sobre cómo se mantiene la relación con sus tres exparejas: Melanie Martínez, madre de Camila Domínguez; Karla Tarazona, madre de Valentino Domínguez; y Pamela Franco, madre de Cayetana Domínguez, de quien se separó recientemente por infidelidad.

A pesar de los rumores, Domínguez aclara que no ha retomado su romance con Tarazona. Christian Domínguez reveló que su conexión con Tarazona y Franco es constante por sus hijos, destacando que con Martínez la relación es incluso mejor. “A Karla la veo casi todos los días por mi Vale, no se porque algunos se asombran, no tiene nada de malo, igual me pasa con Pamela, con Melanie la frecuencia es mejor, pero igual nos llevamos excelente por mi hijita Camila”, aseguró.

La relación actual de Christian Domínguez y Karla Tarazona.

Esta armonía fue evidente durante sus recientes apariciones públicas en los programas de radio de televisión que tiene Tarazona. Ambos exesposos compartieron bromas y momentos de complicidad ante las cámaras, demostrando la sólida relación de amistad que han construido. “Lógicamente que tuve que ir a dar la cara, todo bien me saludé con ella, salí un ratito en pantalla, la pasé excelente”, señaló relajado.

Durante la celebración del cumpleaños de Valentino, organizada por Tarazona, ambos mostraron una frontal amistad, a pesar de haber terminado su relación sentimental de manera tumultuosa en el 2016. Además, han desmentido cualquier rumor de reconciliación, afirmando que su buena relación se debe únicamente al coparentalidad de su hijo.

Christian Domínguez y Karla Tarazona muestran las confianzas y complicidad que se tienen. (Video: Préndete/Panamericana TV).

¿Karla Tarazona es socia de Domínguez en sus chifas?

Christian Domínguez, líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’, aclaró los rumores que lo vinculaban económicamente con Karla Tarazona, debido a que se pensaba que ella se había convertido en socia de la cadena de chifas “Tusan Wok”. No obstante, el cantante subrayó que toda colaboración entre ellos se centra en la crianza y bienestar de su hijo.

La confusión se originó cuando participó en el programa ‘Préndete’ para promocionar el mencionado restaurante de comida china. Domínguez aclaró que Tarazona simplemente apoyaba este esfuerzo, despejando así las dudas sobre cualquier asociación comercial entre ellos. “Nada que ver, lo que pasa es que nuestro hijo Valentino fue al programa ‘Préndete’ con mi verdadero socio a promocionar el negocio. Karla se puso la camiseta porque finalmente los dos velamos por su futuro”, explicó.