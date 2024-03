Pamela Franco subió tarifa de su show y puso estrictas condiciones para compartir escenario con Christian Domínguez

Pamela Franco subió tarifa de su show y puso fuertes condiciones para compartir escenario con Christian Domínguez. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la última emisión de ‘Magaly TV La Firme’ del 25 de marzo, Magaly Medina presentó un nuevo informe en el que uno de sus reporteros se infiltró en un evento musical realizado en Ayacucho. En este espectáculo, se observó que la expareja conformada por Pamela Franco y Christian Domínguez estuvieron presentes en el mismo escenario.

Sin embargo, a pesar de estar en el mismo escenario, los organizadores del espectáculo revelaron que la cantante de cumbia y el exconductor de ‘América Hoy’ no se cruzaron ni escenario ni en camerinos. Además, mencionaron las estrictas condiciones impuestas por Franco para participar en el evento junto a su ex pareja.

“Una de las condiciones (de Pamela) es estar separados no se querían juntar, no estuvieron en el mismo hotel ni compartieron camerino. Tampoco se han podido ver, pero la intención era juntarlos”, mencionó uno de los organizadores del espectáculo para las cámaras de Magaly Medina.ç

Pamela Franco subió tarifa de su show

El evento, que tuvo lugar en el ‘Complejo Ingenieros’ de Huamanga, reunió a las reconocidas orquestas para celebrar el inicio de la Semana Santa en la región. Entre las agrupaciones destacadas se encontraban la ‘Gran Orquesta Internacional’, liderada por Christian Domínguez, y la banda de cumbia de Pamela Franco.

Según informó Magaly Medina, la cumbiambera y su orquesta exigieron un pago de 30 mil soles por su participación en el evento, una cifra significativamente mayor a la que solían cobrar antes del escándalo de infidelidad que involucró a la pareja. Ya que antes cobraban 1500 soles.

“Según el empresario que la jaló ella al tener una orquesta estaría cobrando 30 mil soles y Domínguez 35 mil soles por dos horas en tarima”, mencionó el reportero para la nota.

Además, los organizadores del concierto tenían inicialmente la idea de juntar a ambos artistas en el mismo evento, pero debido a las condiciones establecidas por la cumbiambera, esto no se concretó. También se destacó que Franco esperó veinte minutos después de la retirada de la Orquesta de Christian Domínguez para subir al escenario. Ninguno de los involucrados quiso responder a las preguntas de los medios de comunicación sobre esta situación.

“Ella pidió no cruzarse con Domínguez, no compartir el mismo hotel y no estar en un mismo escenario al mismo tiempo”, reveló la presentadora Magaly Medina.

Pamela Franco no olvida infidelidad de Christian Domínguez

La última vez que vistió el set de ‘El Reventonazo de la Chola’ lo hizo de la mano de Christian Domínguez. Esta vez, Pamela Franco llegó sola para hablar de la realidad que hoy enfrenta después que saliera a la luz la infidelidad del padre de su hija.

“Vine enamorada”, dice la cantante al recordar aquella ocasión. Junto a su agrupación, Pamela Franco trata de mostrarse fuerte, resaltando que seguirá adelante desarrollando su carrera musical. Sin embargo, al hablar de su vida personal, no puede evitar quebrarse.

““El proceso mío todavía me queda recorrerlo, sanar cosas. Los seres humanos cuando pasamos momentos dificiales, nos quebramos. Mi hija y mi mamá son los dos grandes amores que tengo en la vida”, dijo con la voz entrecortada mientras se seca las lágrimas delante de la chola Chabuca.

Al verla llora, el personaje de Ernesto Pimentel arremetió contra el cantante de cumbia. “Yo quiero mucho a Christian Domínguez, pero eso no quiere decir que voy a tapar el hecho que ha sido una persona desleal, que te ha hecho daño, y que ha hecho daño a lo más importante que es la familia en la que él creía. Que la está pasando mal, bien hecho”, reiteró.