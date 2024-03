Anemia en Perú: Regiones con más casos no ejecutaron el 100% de su presupuesto para luchar contra la enfermedad

La Encuesta Demográfica de Salud Familiar (Endes 2023) revela que la anemia ahora afecta a 564.161 niños y niñas de entre 6 meses y 3 años de edad. (Foto: Comex)

Un informe reciente realizado por la Encuesta Demográfica de Salud Familiar (Endes) 2023 reveló que en el último año se registraron 564.161 casos de anemia infantil en niños y niñas con edades entre 6 meses y 3 años. Pese a la gravedad que supone la aparición de estos casos para la salud pública, ninguna región en el país ha logrado ejecutar por completo el presupuesto destinado a luchar contra esta enfermedad.

No solo eso, sino que pese a tener los índices de anemia más altos a nivel nacional, las regiones de Puno, Ucayali, Madre de Dios, Loreto y Huancavelica no han utilizado todos los recursos a su disposición para proteger a sus ciudadanos.

Puno, por ejemplo, es una de las regiones que presentó más casos de anemia a nivel nacional, pues tenía identificados hasta el año 2023 más de 32 mil niños y niñas con esta enfermedad. Pese a ello, según La República, solo se utilizaron 2 millones de soles.

Ucayali y Madre de Dios invirtieron apenas un poco más de un millón de soles; Loreto ejecutó 600 mil soles y Huancavelica llegó a más de 20 millones de soles, pero aún así este monto no representa la totalidad de recursos disponibles para luchar contra la enfermedad. En total, se ha identificado que la suma del presupuesto de estas cinco regiones que aún está pendiente de ejecución es de 26.3 millones de soles.

Puno es la región con mayor porcentaje de niños con anemia, el 70.4% lo registra, según ENDES.

La situación de este problema de salud pública, que ya afecta a más de medio millón de niños en edad temprana, fue criticada por la extitular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Carolina Trivelli. Según indicó a La República, las estrategias que se utilizan para luchar contra este mal durante este Gobierno en 2024 son las mismas acciones que se utilizaron en el año 2018.

“Tenemos una actual crisis alimentaria y empobrecimiento, en la que las familias no pueden sostenerse. Entonces, no se puede atacar un problema con las mismas cosas que hace cinco años. Hay que ver que las políticas no solo respondan a la tendencia o historia, sino a la coyuntura”, afirmó al diario.

Niveles de anemia se acercan a registros del año 2018

En entrevista con El Comercio, Sarah Laughton, representante del Perú del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, dijo que resultaba preocupante la tendencia al alza de casos de anemia en los dos últimos años, ya que la proporción se acerca a los niveles del 2018, de 42,5%.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando la prevalencia nacional o local de anemia es mayor al 40%, se considera un problema de salud pública severo, advirtió Laughton.

Aumenta la anemia en Perú. Cifras alcanzan el 43.1% de infantes menores de tres años bajos de hemoglobina a nivel nacional. (ENDES, 2023)

Por su parte, la decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, Jessica Huamán, señaló que la recesión económica del año pasado, que incrementó el precio de los alimentos, se encuentra en las principales causas de esta problemática.

“Subieron los precios de alimentos de origen animal que aportan proteínas y los alimentos ricos en hierro. La falta de acceso a ellos desencadena anemia y otros tipos de malnutrición”, aseveró al mismo medio.

Anemia afecta al 43.1% de bebés y niños menores de tres años

La propia Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES 2023), indica que esta enfermedad “es una carencia que a nivel nacional afecta al 43.6% de niñas y niños menores de tres años de edad, fue mayor en el área rural (50.7%) que en el área urbana (40.9%)”

Específicamente, Puno registra el mayor porcentaje con un alarmante 70.4 %, seguido por Ucayali con 59.4 %, Madre de Dios con 58.3 %, Loreto con 58.1 % y Huancavelica con 56.6 %. Estos datos subrayan la necesidad urgente de intervenciones efectivas para combatir esta problemática que limita el potencial de miles de niños en el país.