Ana Paula Consorte explica por qué rechaza la amistad de Brunella Horna y enciende rivalidad

Ana Paula Consorte habla contra Brunella Horna. | Amor y Fuego

No oculta su malestar. Ana Paula Consorte, pareja actual del conocido futbolista Paolo Guerrero, expresó abiertamente su falta de interés en establecer cualquier tipo de relación de amistad con Brunella Horna, conductora del programa ‘América HOY’ y esposa de Richard Acuña, presidente del Club César Vallejo. Este detalle no es menor, considerando que Guerrero juega actualmente en dicho equipo de fútbol, lo que podría haber servido como un puente para forjar una amistad entre ambas. Sin embargo, Consorte marca una distancia clara y contundente.

Durante un acercamiento por parte de un reportero de ‘Amor y Fuego’ a Consorte, justo cuando ella descendía de su vehículo, le fue preguntado si había tenido la oportunidad de conocer a Horna. La respuesta de Consorte fue inmediata y explícita: “No, con esa chica no”, lo que sorprendió al reportero debido a su sinceridad.

Al ser consultada si estaría interesada en conocerla en el futuro, Consorte fue directa: “No, muchas gracias, habla muchas cosas que no son verdad”. Este intercambio revela no solo su posición respecto a Horna sino también una percepción negativa sobre la personalidad o conducta de la presentadora de televisión.

Ana Paula Consorte arremete contra Brunella Horna y desaira su amistad. |

El origen de la rivalidad

Rodrigo González, al frente del programa ‘Amor y Fuego’, no solo compartió el video promocional de la entrevista con Consorte, sino que también alimentó la narrativa de rivalidad entre ambas figuras, al comentar: “Ya no disimula. ¡Duelo de primeras damas de la Vallejo! Ana Paula Consorte vs Brunella Horna”. Este comentario no hace más que avivar las llamas de este conflicto que recién empieza, atrayendo aún más la atención sobre las diferencias existentes entre la brasileña y la exchica reality, pese al vínculo laboral de sus respectivos esposo con el Club César Vallejo.

Es importante señalar que Ana Paula Consorte no solo es la pareja actual de Paolo Guerrero, sino también madre de sus dos hijos, por lo que - en su momento - se mostró en desacuerdo con vivir en la ciudad de Trujillo, luego de las amenazas y extorsiones que experimentó Doña Peta, madre del ‘Depredador’. Esto fue criticado por Horna, lo que habría causado malestar en la exbailarina brasileña.

Cabe indicar que, hace un par de semanas, la modelo brasileña causó revuelo tras aprobar un comentario que criticaba a Brunella Horna. “No seas amiga de Brunella, todo lo hará por conveniencia”, le sugirió una usuaria a Consorte, quien no dudó en mostrar su acuerdo con dicha afirmación. Este gesto fue interpretado como una señal de tensión entre Consorte y Horna.

Brunella Horna toma distancia de Ana Paula Consorte tras aprobar comentarios que le advierten de su amistad. 'América Hoy'.

Por su parte, Brunella Horna negó tener una relación de amistad con Consorte, respondiendo a los rumores durante su aparición en el programa ‘América Hoy’. Horna especuló que el descontento de Consorte podría originarse en su apoyo previo hacia Doña Peta, madre de Guerrero, quien ha expresado críticas hacia la influencia de Horna sobre su hijo. “No hay ninguna relación de amistad entre nosotras”, aseguró Horna, intentando aclara la situación.

“Soy bien política, ustedes saben, soy bien relajada, no me gusta entrar en problemas. Luego estuve conversando con doña Peta, es un amor, súper dulce, una linda. Lo que pasa es que doña Peta está en Lima”, sostuvo Horna.

Sin embargo, el pasado 25 de marzo, Brunella se mostró incómoda cuando sus compañeros de conducción, Ethel Pozo y Edson Dávila, le preguntaron por qué no insiste en ser amiga de Ana Paula. “¿Cómo quedó eso, Brune? (...)¿Por qué no podrían ser amigas tú y ella?, insistieron. “¡Para qué siguen con ese tema! Si ustedes quieren ser amigos, ustedes, Edson y Ethel, si quiere ser amigos de Ana Paula Consorte ¿Por qué no son amigos ustedes?”, dijo incómoda la modelo.