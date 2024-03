Magaly Medina aconseja a Ana Paula sobre Brunella Horna: “Ella es la esposa del Richard, el jefe de Paolo”

Magaly Medina aconseja a Ana Paula sobre Brunella Horna. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. Este jueves 21 de marzo en ‘Magaly TV La Firme‘, la conductora Magaly Medina no pudo evitar comentar sobre la reciente polémica protagonizada por Ana Paula Consorte, quien le dio ‘like’ a un comentario de sus seguidores en Instagram que aconsejaba tener ‘cuidado’ con Brunella Horna.

Ante ello, la periodista no dudó en expresar su opinión al respecto durante su programa, señalando la falta de prudencia de la pareja de Paolo Guerrero y recordarle que la exmodelo es esposa de Richard Acuña, el hombre que ha contratado al futbolista para el club César Vallejo.

“Alguien le puso ‘no seas amiga de Brunella, todo lo hará por conveniencia’ y ella le puso un corazoncito, le puso un like, lo que significa que está de acuerdo con ese comentario. Y eso que Brunella es la esposa del Richard, el jefe de Paolo, finalmente, cómo le hace ese feo, al ponerle like a un comentario que chanca a Brunella, cómo haces eso”, comenzó diciendo Medina ante esta polémica”, Medina se burló del ‘like’ de Consorte, indicando que este gesto demuestra su falta de tacto.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly indicó que la brasileña carece de diplomacia. “Parece que Brunella y Ana Paula no se llevan bien. Ya demostró que es impulsiva y temperamental, así que responde lo que le sale de las entrañas. Esta mujer no tiene diplomacia, pero parece que de hipócrita la Ana Paula Consorte no tiene un pelo, así que le puso el ‘like’”, agregó la comunicadora.

“La Brunella, para eso tiene su programa, el programa que le regalan, ‘América Hoy’ regalan programa a cualquiera y bueno, ella ahí, ‘ah, no mis amigas solo son Ivana Yturbe y Pamela López’”, acotó.

(Captura: Magaly TV La Firme)

¿Cómo reaccionó Brunella Horna al comentario de Ana Paula?

Por su parte, Brunella Horna también se pronunció al respecto, indicando que ella y Ana Paula no son amigas y que parece que le molestó que defendiera a Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, en un momento pasado.

“Soy bien política, ustedes saben, soy bien relajada, no me gusta entrar en problemas. Luego estuve conversando con doña Peta, es un amor, súper dulce, una linda. Lo que pasa es que doña Peta está en Lima”, sostuvo la conductora en ‘América Hoy’.

Ana Paula Consorte rechazaría amistad de Brunella Horna al aprobar comentario que le hicieron en sus redes sociales. Instagram.

Rodrigo González y la vez que dijo sobre el supuesto acercamiento entre Brunella Horna y Paolo Guerrero

Hace poco, el reconocido conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, compartió información sobre un posible acercamiento entre la empresaria Brunella Horna y el futbolista Paolo Guerrero en el año 2017. Durante el programa, González mencionó que se rumoreaba sobre una cercanía entre ambos, señalando que no eran novios, pero sí se veían ocasionalmente.

“Según tengo entendido, en el año 2017, se hablaba, se especulaba que Brunella Horna y Paolo Guerrero se veían. No te voy a decir que eran novios, no. Incluso aquel año vino Paolo Guerrero para grabar una publicación y que incluso gente que estuvo en la grabación habría sido testigo de esa cercanía y que la alcahueta habría sido la Ivana Yturbe”, reveló González durante la emisión.