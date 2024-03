Patricio Suárez-Vértiz comparte el difícil momento de comunicarle a su madre el fallecimiento de su hermano. (Captura: Podcast 'Habla Serio')

Patricio Suárez-Vértiz, abrió su corazón durante su participación en el programa ‘Habla Serio’, conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez para revelar el dramático episodio que vivió al comunicarle a su madre la trágica noticia del fallecimiento de su hermano, el también músico Pedro Suárez-Vértiz.

El cantante compartió el difícil momento de comunicar la trágica noticia a su madre, describiéndolo como uno de los más dolorosos de su vida. Recordando que su hermano, el intérprete de ‘Mi auto era una rana’, falleció el pasado 28 de diciembre de 2023 tras una batalla contra la atrofia muscular.

“Ya habíamos pasado por un golpe muy fuerte, la muerte de mi padre, pero en este caso era mi hermano (…) No es el orden de la vida, que una madre pierda su hijo. A mí me tocó llevar la noticia a mi madre que es uno de los momentos más difíciles que he pasado en mi vida, pero no había de otra”, expresó con profunda emoción.

Patricio explicó que decidió llevar la noticia a su madre personalmente para evitar que se enterara por otros medios, ya que temía que pudiera escuchar la noticia de manera abrupta a través de la radio. Este gesto, aunque difícil, permitió que pudiera acompañar a su madre en este momento tan doloroso.

“Camino a la casa de mi madre, cuando me enteré de que Pedro había pasado a mejor vida, tenía que llevar la noticia porque podría salir en las radios y normal. Mi madre se despierta a las 6 a.m. a darse su baño y yo decía ponía la radio y se entera, ahí sí la canción”, relató el artista.

Al llegar a su hogar, Patricio se enfrentó al desafío de comunicar la triste realidad a su madre, quien inicialmente se mostró serena, pero quebró en llanto al recibir la noticia. A pesar del dolor, destacó la valentía y serenidad de su madre para enfrentar la situación.

“He llegado y lo que más pena me dio es que me dijo: ‘Hijito, has tomado desayuno. ¿Quieres que te prepare un cafecito? Yo decía: ‘Dios mío, cómo hago’. Y créanme Mónica y Santiago, por más que tú pongas miles planes de decirlo, no hay forma. Lo único forma fue decirle: ‘Pedro ha pasado a mejor vida’. No hay forma de adornar eso, ese día obviamente, se derrumbó, es normal. Yo la dejé tranquila, ni abrazarla. Hoy en día admiro la calidad de mi madre, el hecho de botar todo, la veo más serena”, concluyó emocionado Patricio Suárez-Vértiz.

¿Cómo fue la relación entre Pedro y Patricio Suárez Vértiz?

En una entrevista en el 2022, la madre de Pedro Suárez Vértiz, Rosa Alva, compartió detalles íntimos sobre la relación fraternal entre sus hijos Pedro y Patricio Suárez Vértiz, destacando la estrecha cercanía y el cariño mutuo que compartían. Según Rosa, Pedro no solo desempeñaba el papel de hermano mayor, sino que también asumía un rol similar al de un padre para Patricio, cuidándolo y acompañándolo en diversos aspectos de la vida cotidiana.

“Pedro ha sido como un padre para Patricio, muy amigos. Nunca en la vida, jamás, jamás, lo he visto pelear, ni insultarse, jamás. Nunca he visto que ha habido violencia entre ellos. Patricio respetaba a Pedro y Pedro era el que lo vestía para ir al colegio, le ponía la camisa, le amarraba los zapatos e iban juntos al colegio. Para mí, Pedro ha sido como su padre”, afirmó Rosa Alva en una entrevista para Panorama en aquella oportunidad.