Majo Suárez Vértiz comparte conmovedora última imagen junto a su padre: “Se inundan mis ojos al hablar de ti”

Majo Suárez-Vértiz comparte conmovedora última imagen junto a su padre. (Captura: @majosuarezvertiz)

Han transcurrido más de siete días desde el lamentable fallecimiento de Pedro Suárez Vértiz, el reconocido cantante peruano. Su partida ha dejado un profundo pesar en Perú y en la comunidad de admiradores de su música. El 28 de diciembre pasado, puso fin a una extensa lucha de 15 años contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Te puede interesar: El emotivo mensaje de Cynthia Martínez a Pedro Suárez Vértiz: “Inicia un año en el que no estarás a mi lado”

La tristeza y el cariño de la familia y amigos del compositor peruano se han manifestado a través de mensajes en redes sociales, resaltando tanto su impacto musical como su calidad humana. En respuesta a estos homenajes, Majo Suárez-Vértiz, su hija, se unió a las expresiones emotivas compartiendo un mensaje conmovedor en su cuenta de Instagram, recordando a su padre de manera conmovedora con la última imagen junto a su padre.

La imagen retrata a la joven junto a su padre en un estudio de música, con Majo prestando atención mientras escucha al intérprete de “Yo pensé que era amor”. Este emotivo momento quedó inmortalizado en la fotografía, siendo una de las últimas antes de que ambos se separaran y ella partiera hacia España. “Porque se inundan mis ojos, al hablar de ti”, se lee en la descripción de la publicación.

Majo Suárez Vértiz comparte conmovedora última imagen junto a su padre. (Captura: @majosuarezvertiz)

La publicación de Majo en sus redes sociales, donde compartió una imagen inédita del cantautor recientemente fallecido, ha provocado una ola de reacciones entre sus seguidores. Los comentarios están llenos de mensajes de condolencia y recuerdos afectuosos, reflejando el impacto que el artista tuvo en sus admiradores.

Te puede interesar: Cynthia Martínez escribirá post diarios en memoria de Pedro Suárez Vértiz: “No serán tan especiales como los tuyos”

La comunidad virtual se ha unido en este momento de duelo para rendir homenaje a su legado musical y a la huella que dejó en la industria peruana. “Te van a decir mil cosas, pero no hay palabras que consuelen o alivien ese vacío tan doloroso. Lo único que te puedo decir es: ¡Fuerza, Majito! El dolor que se siente por la pérdida de un padre es indescriptible. Yo también perdí al mío a tu misma edad, por un paro cardíaco resultado de una enfermedad hace 12 años, y solo te puedo decir, tiempo al tiempo, porque este dolor no se supera, solo se aprende a seguir a pesar de él, porque así él lo quisiera y por una misma. Te abrazo con el alma”, le dice una fiel seguidora.

“Te abrazo. Yo perdí a papá por la pandemia, y hasta ahora, cuando hablo de él y lo recuerdo, aún quiero romper en llanto. No entiendo cómo tanta vitalidad ya no está frente a mis ojos para contemplar esa sonrisa y sentir su respiración. Vivir sin papá es como caminar sin un brazo o una pierna por el resto de tu vida. Me identifico. Justo estaba viendo su último post de mi papá y me salió tu post. Te entiendo y te abrazo con el mismo dolor”, comenta otra usuaria en la publicación de la joven.

El fallecido cantante Pedro Suárez Vértiz fue homenajeado en la Plaza de Armas del Cusco.

Pedro Suárez Vértiz y el gesto de amor que tuvo con su hija Majo en su última Navidad

Durante la última Navidad que celebró Pedro Suárez-Vértiz, su hija Mariajosé no pudo estar presente debido a que residía en Madrid. A pesar de su ausencia en las festividades, el artista expresó en su momento un enfoque positivo, haciendo hincapié en el amor y la solidaridad sobre la tristeza. Suárez-Vértiz tomó la decisión de que su esposa, Cynthia Martínez, viajara a España para estar con su hija, evitando así que ella pasara sola la temporada festiva.

Te puede interesar: Cynthia Martínez y lo que dice su primer post en memoria de su esposo Pedro Suárez Vértiz: “Te siento a mi lado”

Esta acción mostraba el carácter afectuoso del cantante, quien prefirió la unión familiar incluso a la distancia. El recuerdo de su gesto adquiere una relevancia particular tras su fallecimiento el 28 de diciembre, dejando de manifiesto los valores familiares que caracterizaron al músico. Mientras tanto, él compartió la Nochebuena en armonía con su hijo Tomás, su madre, su suegra, sus hermanos, y su amiga Nina Mutal acompañada de su hija Zoe.

“Esta nochebuena, la pasaré con mi hijo Tomás, mi mamá, mi suegra, mis hermanos, y obvio microbio, Nina Mutal y su hija Zoe. Lo que pasa es que el esposo de mi hija, Mariajosé, tiene a toda su familia en España, pero mi hija no. Entonces, cada vez que se pueda, alguien de mi hogar, viaja a Madrid en navidad. Para acompañar a mi hija. Es el mismo caso de Nina Mutal. Todos sus hermanos, incluso su hija, viven en Europa. Me hace muy feliz que mi hija Mariajosé, pase nochebuena, con Cynthia y mi hijo Salvador y se encuentren nuevamente”, agregó en Facebook.