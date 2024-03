Fiorella Vitteri Ponce huye del país luego de amenazas de muerte y atentado a su camioneta: “Con miedo, pero viva”

Fiorella Vitteri Ponce huye del país debido a amenazas y extorsión. (Captura: Panorama)

La conocida influencer Fiorella Vitteri Ponce se vio obligada a abandonar el Perú luego de recibir amenazas de muerte y sufrir un atentado contra su camioneta. La situación, que comenzó como extorsión por parte de delincuentes que buscaban imponerle un cupo para continuar con su trabajo, se tornó cada vez más peligrosa.

En declaraciones a un medio conocido, la TikToker relató cómo los criminales llegaron al extremo de incendiar su vehículo como advertencia. Ante la gravedad de la situación, el temor por su vida y recomendación de su familia, la joven tuvo que esconderse durante días y finalmente tomar la drástica decisión de salir del país para resguardarse.

“Me estoy yendo en contra de mi voluntad, estoy huyendo obligada, me veo en la obligación de yo irme del país. Me siento mal, siento mal, temo por mi vida, nadie puede hacer nada, tengo que estar tranquila para pensar y poder hacer algo y sobre todo como dice mi familia, poder estar bien porque encerrada, tampoco hago nada, solo me desespero”, mencionó en un inicio a ‘Panorama’.

“Tengo miedo que me maten y simplemente prefiero agarrar mis maletas, parar absolutamente todo lo que tenía planeado porque tenía muchos muchas cosas planeadas de trabajo y agarrar mi maleta e irme. Por las constantes extorsiones que vienen de estas personas que dicho sea de paso, pero con las pruebas amenazas por absolutamente todo, prefiero yo agarrar mi maleta e irme”, agregó.

Desafortunadamente, esta partida inesperada impidió que Ponce se despidiera en persona de sus seres queridos. Desde el día del atentado a su automóvil, la joven de 24 años estuvo oculta en la clandestinidad, tomando la decisión de abandonar el país. Esto marca un triste desenlace para la exitosa carrera de Fiorella Vitteri en el territorio peruano.

“Así como están viendo, pues me voy sola, nadie sabe incluso a dónde me voy. Ni eso, más que nada, me he tenido que venir sin nadie para que tampoco, pues lo sigan o a mi familia cercana, solamente me despedí por celular”, sostuvo la joven de 24 años.

Fiorella Vitteri Ponce señala a su ex pareja como presunto sospechoso tras atentado

Fiorella Vitteri Ponce, reconocida por su contenido de exposición de infieles en las redes sociales, se vio envuelta en un atentado que ha generado interrogantes sobre los posibles responsables. La popularidad de Vitteri se disparó gracias a su formato inspirado en Badabum, publicado en YouTube, donde confrontaba a personas infieles en las calles de Lima, convirtiéndose en tendencia.

Sin embargo, la joven tiktoker ha aclarado que este ataque no está relacionado con su trabajo como conductora del programa transmitido en Youtube. Según sus declaraciones para el citado medio, detrás del atentado estarían su ex pareja y la actual pareja de esta persona, a quienes ha denunciado con pruebas en mano.

“Sospecho de dos personas, nada más. [...] Él lo hace ante [la amenaza], la captura que tengo es de antes que me la da a entender, pero que nunca sospeché o que iba a llegar a estos extremos”, expresó a Panamericana.

La situación ha llevado a Vitteri a temer por su vida, por lo cual se ha visto obligada a refugiarse en otro lugar para proteger su identidad. Las pruebas recopiladas por la influencer serán presentadas ante las autoridades correspondientes en busca de justicia y seguridad.