Ethel Pozo se incomoda al revelar su peso en ‘América Hoy’: ‘No puedo hacerlo’, dijo frente a la balanza

Ethel Pozo se negó a revelar su peso | América Hoy. América TV

Ethel Pozo protagonizó un incómodo momento durante la emisión en vivo de ‘América Hoy’ del lunes 25 de febrero. Como parte de una de las dinámicas, la producción del programa presionó a la conductora de televisión para que revelara su peso. Sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel se negó a compartir esa información.

Ante la presencia de una nutricionista, Brunella Horna informó al público que todas las presentadores del magazine, con excepción de Ethel Pozo, fueron subidas en una balanza apenas ingresaron a los estudios del canal. Esto con el propósito de conocer su peso y su porcentaje de grasa corporal.

“Nos recibieron con la balanza, nos dijeron que teníamos que subir para saber cuánto estábamos pesando. Todos los conductores tenían que subir, Janet, Edson y yo. Pero cuando llegó el momento de pesar a Ethel Pozo. Por favor, cuéntalo tú para no quemarte”, expresó la rubia conductora, dándole el pase a la hija de Gisela Valcárcel.

Ethel Pozo se negó a ser pesada en vivo. Captura/América TV

La figura de América TV confirmó la versión y contó por qué no estaba dispuesta a ser pesada: “Estoy muy agradecida con la etapa que estoy pasando. He disfrutado con mi familia (el fin de semana), he comido y he tomado con mi esposo, mi suegra, con todo el mundo. Y me dicen: pésate. ¡No! ¿Por qué me voy a pesar hoy? Que se pese Brunella y Janet, yo no puedo hacerlo hoy”.

Ethel Pozo afirmó que estaba dispuesta a proporcionar su peso a la producción sin la necesidad de usar una balanza, pero Armando Tafur, el productor de ‘América Hoy’, rechazó esta alternativa. “Les dije que si querían les digo un número y ellos lo ponen, pero dijeron que no… No me voy a pesar, no lo haré. No quiero saber mi porcentaje de grasa, no quiero”, insistió.

Ethel Pozo no reveló su peso real. Captura/América TV

¿Cuánto pesa Brunella Horna?

Brunella Horna, una de las tres conductoras de ‘América Hoy’, actualmente pesa 62.80 kilos, teniendo un porcentaje de grasa corporal del 29.9% y un porcentaje de músculo del 64.9%. Hay que considerar que la presentadora de TV bajó 16 kilos tras dar a luz a su primer hijo con Richard Acuña.

Brunella Horna, conductora de 'América Hoy'. Instagram/@brunehorna

El peso de Janet Barboza

Por otro lado, Janet Barboza tiene un peso de 64.15 kilos, con un porcentaje de grasa corporal del 31% y un porcentaje de grasa de 63.7%.

Janet Barboza tiene 49 años y pesa 64 kilos. Instagram/@janetbarbozaa

¿Cómo bajó de peso Ethel Pozo?

Mediante un video publicado en redes sociales, Ethel Pozo contó que ha sufrido problemas de sobrepeso desde la temprana edad de 11 años. Ya cuando se convirtió en madre por segunda vez, decidió someterse a una cirugía de manga gástrica, la cual la ayudó a mantener un peso saludable hasta la fecha.

A pesar que la operación la hizo adelgazar considerablemente, Pozo continuó asistiendo al nutricionista. “Yo sé que eso es para siempre, la operación no acaba con el tema de subir y bajar. Yo siempre seré la persona que ama cocinar, a mí me relaja engreír a mi familia con alguna receta y me gusta salir a comer con ellos”, sostuvo.

En 2023, año en el que Ethel Pozo se casó con Julián Alexander, la presentadora de televisión logró perder 7 kilos gracias a una dieta estricta, una rutina de ejercicios enfocada en sus objetivos y un adecuado descanso de al menos 8 horas diarias.