Brunella Horna emociona con tiernas imágenes del pequeño Alessio: “Mi príncipe azul, me haces la mujer más feliz del mundo”

Brunella Horna compartió las primeras fotos de su bebé con Richard Acuña | Instagram/@brunehorna

Brunella Horna ha dejado atrás los escándalos, las lágrimas por un amor fallido y su etapa como chica reality para convertirse en la flamante conductora de ‘América Hoy’. Ahora sorprende a la farándula local con una nueva faceta: la de madre. Este viernes 24 de noviembre, la popular ‘Bubu’ dio a luz a su primer hijo con Richard Acuña, su actual esposo.

Te puede interesar: Brunella Horna abandona “América Hoy” por indicaciones médicas en la recta final de su embarazo

Mediante sus redes sociales, la presentadora de América TV compartió las primeras imágenes de Alessio Acuña Horna, su bebé recién nacido. “Mi príncipe azul, bienvenido Alessio. Llegas a hacerme la mujer más feliz del mundo”, escribió Brunella Horna sobre una de las instantáneas.

Brunella Hora y Richard Acuña en la sala de partos de la Clínica Delgado, donde nació su primer hijo. Instagram/@brunehorna

Luego, en sus historias de Instagram, la modelo mostró fotos de su primer encuentro con su hijo. También capturó el preciso momento en el que Richard Acuña carga al recién nacido entre sus brazos.

Te puede interesar: Brunella Horna y Richard Acuña se convirtieron en padres: así celebraron el nacimiento de su bebé

Diversas figuras de la farándula, como Gisela Valcárcel, Natalie Vértiz, Valeria Piazza, Karen Schwarz, Ivana Yturbe, Ethel Pozo, Ale Venturo, Tilsa Lozano, Janet Barboza y Romina Gachoy, felicitaron a Brunella por este emocionante momento en su vida.

Brunella Horna cargando a su bebé Alessio. Instagram/@brunehorna

Hijos de Richard Acuña conocieron al bebé de Brunella Horna

Richard Acuña, esposo de Brunella Horna, es padre de cinco hijos en total. La madre de sus primeros retoños es Susan Carvo. El cuarto hijo es de Camila Ganoza, quien la acusó de maltrato psicológico y de haberle sido infiel cuando estaban juntos. La conductora de ‘América Hoy’ le dio un quinto bebé, llamado Alessio.

Te puede interesar: Magaly Medina cuestiona a Brunella Horna por pedir anestesia durante su parto: “Yo aguanté 7 horas”

Los hijos más pequeños de Richard Acuña se dirigieron a la Clínica Delgado a primeras horas de la mañana del sábado 25 de noviembre para conocer a su medio hermano. “Bebitos”, expresó el político peruano.

Hijos de Richard Acuña conocieron a su medio hermano. Instagram/@richardacuna_

Brunella Horna pidió anestesia para su parto

Según reveló Magaly Medina, Brunella Horna no aguantó las contracciones y le pidió a sus doctores que le suministraran anestesia para sobrellevar el el dolor.

“Desde la Clínica Delgado, donde ella dio a luz con el doctor Ascenso, nos informaron en tiempo real desde que ella llegó con los dolores. Cometeré una infidencia, nos han enviado hasta audios de cómo ella se quejaba, decía que no iba aguantar tantos días con ese dolor, que quería que la anestesien”, expresó la ‘Urraca’ en ‘Magaly TV La Firme’.

Magaly Medina reveló que Brunella Horna pidió anestesia al momento de dar a luz. Captura/ATV y América TV

Este hecho generó las burlas de Magaly Medina, quien cuestionó a Brunella Horna por su poca tolerancia al dolor.

“Es una mujer joven, ¿cómo no va a tener las fuerzas necesarias para eso? Yo estuve siete días con inducción de parto y aguanté, tenía 19 añitos. Pero bueno, bienvenido pues, ojalá que ese bebé sea un símbolo de unión para ellos”, manifestó para luego cambiar de tema.

Cabe resaltar que Brunella Horna decidió dar a luz a su bebé por parto natural, así lo informó en sus redes sociales semanas atrás. “Nadie apuesta por mí, nadie me cree, soy súper sensible, pero el amor de madre te hace fuerte y decidida. Mi bebé ya está encajado (para nacer) y muy abajo. Eso fue lo que me dijo el doctor, así que a cualquier síntoma de alerta, debo avisarle”.

Brunella Horna se luce en sesión de fotos con Richard Acuña. Instagram/@brunehorna

Los padrinos del bebé de Brunella Horna y Richard Acuña

Aunque muchos pensaban que los padrinos del primer hijo de Brunella Horna y Richard Acuña serían Ethel Pozo y Julián Zucchi, lo cierto es que quienes tienen esta importante responsabilidad son Kelly Acuña, hermana del excongresista; y Gustavo Horna, hermano mayor de la conductora de TV.