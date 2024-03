El productor peruano que brilló en Hollywood y ahora en Alemania, la inspiradora trayectoria de Santiago Velarde: “La música de mi país resuena en mi corazón”

Desde sus inicios en Argentina hasta su destacada presencia en los estudios más importantes de Hollywood, Santiago Velarde ha dejado huella en la industria musical y cinematográfica con su talento y dedicación.

La música es ese vínculo intangible que trasciende en el tiempo y el espacio, no solo es una expresión artística, sino también un elemento vital que alimenta el alma. Santiago Velarde es un compositor y creador de instrumentos virtuales, entiende esta conexión entre la música y la vida.

“La música es importante para el alma y la vida”, afirma el productor peruano a Infobae Perú, cuya carrera se ha centrado en la creación musical para medios audiovisuales. Desde hace algunos meses, ha colaborado con Kurzgesagt, un canal de YouTube líder en Alemania, conocido por su contenido científico de alta calidad.

“Estoy trabajando con Kurzgesagt, que es en este momento creo que es el canal de Youtube más grande de Alemania que tienen contenido de difusión científica muy muy bueno”, explica Velarde.

Santiago Velarde, compositor y productor peruano. (Composición: Infobae)

Su trayectoria en el mundo de los medios audiovisuales se remonta a 2012, cuando comenzó como estudiante de música en Argentina. Desde entonces, ha contribuido con su talento musical en más de 40 o 50 cortometrajes, así como en largometrajes de ficción y documentales. Esta amplia experiencia le permitió comprender el poder transformador de la música en la narración visual.

En 2019, Velarde incursionó en el mundo de los instrumentos virtuales al unirse a Amper Music, una empresa dedicada a la creación musical mediante inteligencia artificial. Durante más de dos años, colaboró en el desarrollo de instrumentos utilizados por el software de inteligencia artificial para componer música.

Impacto de la inteligencia artificial en la industria musical

La llegada de la inteligencia artificial está generando un intenso debate en la industria musical. Es un tema que está dividiendo a la gente y es muy polémico. Infobae Perú tuvo la suerte de conversar con alguien que ha estado en ambos lados de esta discusión. Santiago Velarde, quien trabaja tanto en la industria del software de música como en la industria de la música en sí. Esto le otorga una perspectiva única, ya que ha podido hablar con personas de diferentes posturas.

“Depende de cómo nosotros nos preparemos para que esta tecnología que ya está con nosotros y va a seguir viniendo no lastime a la gente que es vulnerable de su uso, ¿no es cierto?”, comentó el compositor.

El músico peruano resalta la importancia de proteger a aquellos que contribuyen a la riqueza cultural y artística de la música. “Estamos hablando de arte, estamos hablando de música”, recalca. “Si bien los avances en software y animación son impresionantes, cualquier persona que aprecie las artes puede distinguir entre una creación hecha por una persona y una creada por inteligencia artificial. Si bien la tecnología seguirá mejorando, estamos muy lejos de poder realmente reemplazar o hacer que una persona no se dé cuenta. Es cuestión de prepararnos y protegerlos, nomás”, manifestó.

Su pasión y sus ideas plasmadas en la composición

Para Santiago Velarde, el proceso creativo se inicia con una inmersión en la historia que desea contar, ya sea a través de un cortometraje, un video musical o una película. Escucha con atención en busca de los momentos clave donde la música pueda potenciar la narrativa. “Esos puntos son cruciales”, explicó Santiago. “Ahí es donde encuentro los temas musicales, las melodías y los instrumentos que transmitirán la emoción y conectarán con la audiencia”, agregó.

Una vez identificados estos puntos, comienza la parte difícil: la ejecución. El compositor peruano se sumerge en la orquestación, la edición y la escritura de cada parte instrumental hasta que la pieza está completa. Sin embargo, su trabajo no termina ahí.

“Siempre hay un intercambio con los directores y creativos”, afirma. “Es relevante asegurarse de que la música cumpla su objetivo emocional y narrativo”, dijo.

Para el productor, la música no es solo una profesión, sino una pasión que lo ha llevado a través de fronteras. Desde sus inicios tocando la guitarra bajo la influencia de su padre hasta su decisión de estudiar música en Argentina, su viaje ha estado marcado por el deseo de seguir el llamado de la creatividad. “El desafío de la música me atraía mucho más que otras cosas”, confiesa. “Y mis padres me apoyaron de inmediato”, manifestó.

Su formación en la Universidad Nacional de Villa María en Argentina, donde se centró en la composición orientada a la música popular y el folklore, lo preparó para enfrentar los desafíos del mundo musical con un enfoque único y apasionado.

Santiago cuando está lejos del Perú extraña la comida y la música

La lejanía puede ser un recordatorio constante de lo que verdaderamente nos hace sentir en casa. Santiago, al estar lejos del Perú, confiesa que extraña profundamente dos elementos que, para él, encarnan la esencia misma de nuestra tierra: la comida y la música.

“La comida siempre es lo primero”, dijo Santiago con una sonrisa. Desde los sabores intensos del ceviche hasta el reconfortante aroma del ají de gallina, la gastronomía peruana se entrelaza en el paladar y en el alma de quienes la prueban, igual que la música.

Pero no solo se trata de los platos en sí mismos. Santiago también añora el ambiente que rodea la comida en Perú: las conversaciones animadas alrededor de la mesa, los mercados bulliciosos, la calidez de los fogones en las cocinas. Todo eso forma parte de la experiencia culinaria que él extraña.

Además, la música peruana es un elemento que resuena en su corazón. Aunque confiesa no ser el mejor bailarín, reconoce que la música es una parte fundamental de su identidad cultural. Desde el ritmo contagioso de la salsa hasta los sonidos melódicos del charango, lo que tiene el poder de transportarlo instantáneamente a su hogar.

Incluso en lugares como Argentina, donde la música latina también está presente, Santiago percibe una diferencia considerable. Es esa sensación de familiaridad lo que lo hace anhelar los ritmos peruanos. “Me hace sentir en casa”, admite.

En su trabajo, Santiago ha encontrado maneras de mantener viva la esencia de la música peruana. Desde grabar instrumentos tradicionales hasta incorporar elementos folclóricos en sus composiciones, él busca mantener viva esta parte crucial de su identidad.

Este fue el proyecto más desafiante

“El proyecto más desafiante hasta ahora fue cuando me asignaron como productor por primera vez”, reflexionó Santiago. Esta responsabilidad implicaba no solo la coordinación logística, sino también la toma de decisiones relevantes en cada etapa del proceso.

El año pasado, el peruano y su equipo se embarcaron en una aventura musical que los llevó a Islandia y Sudáfrica. Durante una semana en Reikiavik y otra en Ciudad del Cabo, se sumergieron en la riqueza sonora de estos países. En los estudios de grabación, capturaron la esencia de la música local, desde coros hasta instrumentos autóctonos.

En Islandia, exploraron la música escandinava, grabando instrumentos únicos que luego transformaron en herramientas virtuales accesibles para todos. Mientras que en Sudáfrica, se sumergieron en la vibrante cultura musical del continente, capturando la esencia de los ritmos locales.

El proceso no fue fácil. Desde la logística hasta la postproducción, cada paso presentaba sus propios desafíos. Sin embargo, el resultado fue gratificante: una colección de sonidos auténticos y vívidos que transportan a los oyentes a lugares lejanos.

Voces peruanas que no pueden faltar en su Spotify

Infobae Perú le preguntó cuáles eran los artistas peruanos que no podían faltar en su playlist. La pregunta parece sencilla, pero para muchos, elegir solo algunos artistas que no pueden faltar en Spotify es todo un desafío. “Susana Baca, definitivamente”, afirma Santiago. Para él, “Negra Presuntuosa” es una canción que no solo le encanta personalmente, sino que también le gusta compartir con personas de otros países como una muestra de la riqueza musical peruana. Y no podría olvidarse de Chabuca Granda, cuya influencia está en su vida diaria al vivir cerca del Puente de los suspiros, en Barranco.

Pero la pregunta sigue siendo desafiante para Santiago, quien resalta la importancia de otros dos artistas que merecen más reconocimiento en la escena musical: Yuri Juárez y Exer Morales. El primero, reconocido por su trabajo en la Universidad de Nueva York, está llevando el jazz afroperuano a nuevos horizontes, mientras que el segundo, radicado en Buenos Aires, está destacando con su virtuosismo en la guitarra y dejando en alto el nombre de Perú en Argentina.

De Perú a Hollywood

“Mi viaje a Hollywood en Los Ángeles en 2018 fue toda una experiencia de aprendizaje”, declaró Santiago. Se sumergió en el mundo del cine durante su programa de posgrado en UCLA, donde tuvo la oportunidad única de trabajar en los estudios más icónicos del mundo.

Desde los estudios de Netflix hasta Fox, Santiago colaboró con figuras destacadas de la industria cinematográfica. Trabajar con talentos como Damon Tedesco, cuya lista de créditos en el IMDB es impresionante, le abrió los ojos a las infinitas posibilidades que ofrece la industria.

En este viaje, descubrió que el talento es universal. A pesar de las diferencias en infraestructura, la pasión y la determinación son los verdaderos motores del éxito. Reconoció que, aunque en América del Sur hay menos recursos, la ambición y el compromiso son igualmente fuertes.

Esta experiencia no solo le enseñó la importancia del trabajo arduo, sino también la necesidad de aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Santiago se dio cuenta de que todos tienen el potencial de alcanzar grandes logros en la industria del entretenimiento si están dispuestos a esforzarse por ello.