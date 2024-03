Salomón Rondón falló penal en Venezuela vs Italia: Gianluigi Donnarumma realizó sensacional atajada en amistoso

El delantero no pudo con el portero italiano, que adivinó su remate en amistoso. (Video: Movistar Deportes)

El jueves 21 de marzo, la selección de Venezuela enfrentó a su par de Italia en un partido amistoso disputado en el estadio DRV PNK de Estados Unidos. Recién iniciado el compromiso, a los tres minutos, el representativo sudamericano tuvo una inmejorable oportunidad para abrir el marcador, pero Salomón Rondón erró un penal ante Gianluigi Donnarumma.

El combinado europeo, dirigido por Luciano Spalletti, tomó la posesión del balón en los primeros segundos del cotejo e intentó salir jugando con la bola al ras del suelo, pero la presión ‘vinotinto’ fue bastante efectiva y causó estragos defensivos a los cuatro veces campeones del mundo.

Entre el guardameta del Paris Saint Germain y el zaguero de Atalanta, Giorgio Scalvini, venían realizando una sucesión de pases en zona baja del campo, pero el propio Salomón Rondón y el volante Jefferson Savarino realizaban persecuciones para intentar recuperar el esférico.

Con la premisa de no enviar pelotazos largos, el balón terminó en los pies del carrilero izquierdo Destiny Udogie, pero el lateral derecho Jon Aramburu lo anticipó de gran manera y le arrebató el objeto deseado. Con la redonda en sus pies, no tardó más de un segundo para brindarle un pase al delantero del Pachuca, quien tras controlarla e intentar realizar un giro, fue derribado de manera antirreglamentaria por el líbero Alessandro Buongiorno.

El árbitro designado para la fecha FIFA, el estadounidense Rubiel Vázquez, no dudó y de inmediato sancionó la pena máxima. El infractor no reclamó el cobro y tampoco recibió cartulina alguna. El propio Rondón Giménez fue el encargado de ejecutar la falta y cuando recibió la autorización del réferi, hizo una carrera corta de tres pasos y sacó un tiro a media altura al lado derecho de la portería defendida por ‘Gigio’. Sin embargo, no tuvo la precisión deseada y el arquero logró atajar el remate, pero no despejar el peligro de su área.

Savarino Quintero, que pertenece a las filas de Botafogo de Brasil (próximo rival de Universitario en Copa Libertadores), tuvo una segunda oportunidad para vulnerar las redes de la portería europea, pero se apresuró y su disparo salió por encima de los tres palos. De esta forma culminó la acción, con un saque de meta y con la paridad momentánea en el tanteador.

Noticia en desarrollo...