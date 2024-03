Oliver Sonne llegó a Lima para sumarse a la selección peruana con miras a los amistosos contra Nicaragua y República Dominicana

Oliver Sonne está preparado para debutar con Perú. - Crédito: FPF

Se viene el arranque de la era Jorge Fossati con la selección peruana y Oliver Sonne ya está en territorio nacional para ponerse a las órdenes del nuevo seleccionador. El avión que trajo al futbolista del Silkeborg IF aterrizó en el aeropuerto internacional Jorge Chávez sobre las 19:00 horas.

Una vez que cruzó la puerta de salidas internacionales, Sonne se encontró con una pequeña delegación de la ‘bicolor’, a quienes saludó afectuosamente. No obstante, lo más llamativo de su llegada fue su nueva apariencia a partir de un cambio de color de cabello.

Oliver, quien recientemente clasificó a la Ronda de Campeonato de la Superliga de Dinamarca con SIF, fue citado por Jorge Fossati a pesar de que su nombre, al principio, generó cierto debate por las valoraciones del nuevo entrenador. Ahora deberá convencer al CT para ganarse un espacio en la oncena titular en los amistosos internacionales contra Nicaragua y República Dominicana.

Oliver Sonne ya está listo para entrenar con Jorge Fossati en la selección peruana. - Crédito: Infobae Perú

Oliver Sonne, en los planes del entrenador Jorge Fossati

Después de varias especulaciones alrededor de la estampa de Sonne, finalmente el seleccionador de Perú lo citó para los amistosos internacionales contra Nicaragua (22 de marzo / estadio Alejandro Villanueva) y República Dominicana (26 de marzo / estadio Monumental).

Fossati tiene una buena valoración respecto a Oliver, tal y como dijo en una entrevista exclusiva a Infobae Perú: “Me parece, por lo que lo hemos seguido en videos de la liga danesa y ahora últimamente en amistosos que ha jugado su equipo, un jugador con condiciones físicas muy buenas. Tiene, también, condiciones técnicas y por lo tanto me parece un jugador que perfectamente podemos tener en cuenta llegado el momento”.

Asimismo, en la reciente conferencia de prensa para anunciar a los convocados, el ‘Flaco’ aseguró que “yo trato de resistir archivos. Por eso, todo lo que aclaré antes, y me digan cuándo dije que Oliver Sonne no tenía chances en la selección, cuándo dije que no lo iba a traer. Dije que no traía a nadie porque me presione nadie, ni tampoco porque tenga club de fans o personas interesadas en que lo traiga”.

El uruguayo señaló que malinterpretaron lo que dijo del lateral entorno a su convocatoria a la selección peruana. (Un especial de Renzo Galiano / Con imágenes de Carlos Díaz y Paula Elizalde)

Oliver Sonne dirá presente en la Ronda de Campeonato de la Superliga de Dinamarca

A pesar de que la temporada regular ha sido verdadero suplicio para Silkeborg IF, debido a su pésimo presente reflejado en diez derrotas consecutivas, fue capaz de clasificarse a la Ronda de Campeonato de la Superliga de Dinamarca al mantenerse en la sexta plaza de la clasificación.

El acceso a la fase decisiva por el campeonato nacional corrió riesgo para los de Søhøjlandet después de que sufrieran un durísimo revés al caer goleados 4-1 a manos de Brondby, en condición de visitante. Con ese match se pudo decir adiós a la liguilla final, pero la derrota de su más cercano perseguidor Odense BK (0-2) a manos del Copenhague FC fue el bálsamo que necesitaban para asegurar su boleto decisivo.

Oliver Sonne entró en los planes del entrenador Jorge Fossati. - Crédito: Difusión

“Luchamos con un poco de todo. Pensamos que somos lo suficientemente buenos para estar entre los 6 primeros y ahí es donde pertenecemos. No miro hacia abajo y hablo en nombre de todo Silkeborg”, dijo Oliver en comunicación con Bold DK.

“Probablemente no seremos los mejores futbolistas de la noche a la mañana y creo que cada uno dará lo que tiene, pero debemos intentar encontrar algunos metros extra y luchar más duro unos por otros. En algún momento el viento soplará en dirección contraria y entonces obtendremos los resultados”, complementó Sonne.