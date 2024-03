Jonathan Lacerda a Infobae Perú: “Ningún otro equipo me tocó como lo hizo Alianza Lima, me sentiría mal si le anotó gol”

'Jona' no se atrevería a anotarle un gol a los íntimos en Matute. Y si sucedería, "pediría perdón". | VIDEO: Infobae Perú

Jonathan Lacerda vivirá una jornada muy emotiva cuando Alianza Lima se enfrente a Blooming, en un amistoso internacional en medio del parón FIFA de selecciones. La razón es simple: se medirá al club que le guarda un entrañable cariño por todo lo vivido en el 2021. Le cuesta pensar en el ahora y ni siquiera desea pensar si logra celebrar en el estadio Alejandro Villanueva. “Pido perdón”, dijo a Infobae Perú no sin antes enfatizar que los de La Victoria son “un equipo enorme”.

- Regresa al estadio Alejandro Villanueva, pero como oponente con Blooming. ¿Qué sensaciones tiene de enfrentar a Alianza Lima, club con el que forjó una conexión especial?

Sí, obviamente estoy contento de volver a enfrentar al club. Estoy esperando el momento del viaje, llegar, reencontrarme con amigos, con el club, con la gente. Será una experiencia muy linda ir al estadio, donde me tocó jugar partidos oficiales y ahora será en un amistoso.

- ¿Cuáles son las expectativas para este partido amistoso?

La verdad que nos sirve muchísimo para seguir preparándonos. Veníamos haciendo las cosas muy bien, pero el otro día tuvimos un revés en el torneo y perdimos el invicto. Hay que seguir trabajando. Nos vendrá muy bien enfrentarnos a un gran equipo como es Alianza Lima.

- Jona Lacerda recordó hace unos meses con Infobae Perú que dejó muy buenos amigos en Alianza Lima entre ellos Hernán Barcos. ¿Es uno de los mejores deportistas con los que compartió vestuario?

Obviamente. No tengo que describirlo. Su carrera habla por sí sola y como persona lo conocemos, es un gran ser humano. La verdad que nos llevamos muy bien en Alianza Lima. Es un jugador que le hace muy bien al grupo, al club y al vestuario. Será muy lindo reencontrarme con él al igual que con la gente del club.

- Llega a Matute con un viejo conocido: Carlos Bustos. ¿Qué han podido decirse ustedes previo al amistoso contra Alianza Lima?

Es mi tercera etapa con Carlos. Siempre hablamos de Alianza y seguimos al club. Siempre te queda. Disfrutamos muchísimo los meses que nos tocó estar en el club. Ambos tenemos palabras de agradecimiento. Esperemos que salga un gran espectáculo para la gente.

'Jona' comentó que no para de conversar con el entrenador Carlos Bustos con respecto al amistoso contra Alianza Lima. | VIDEO: Infobae Perú

- Alianza Lima llegó a ser bicampeón en Perú, pero se estrelló en el camino ante Universitario. ¿Cómo se entiende esto?

Seguí el torneo y vi las finales, sí fue un golpe duro. Hubiera sido espectacular cerrar tres años seguidos siendo campeones, pero eso no quita la grandeza de Alianza. Creo que fue un tropezón. Alianza es un equipo gigante, un equipo enorme que llegará a muchas finales más. Ahora está en un momento en el que hay que levantar. Los muchachos tienen que identificar rápido dónde están y qué camiseta están vistiendo para darle vuelta a la situación. Y lo van a hacer.

- Ahora el presente es turbulento con un nuevo CT y un plantel reestructurado. ¿Cree que se pueda mejorar pronto?

Sí. Creo que más allá de las formas de juego o tácticas, pasa más por un tema de actitud y personalidad con respecto a lo fuerte que está el grupo. Lo que se ve, al menos de afuera y no quiero ser irrespetuoso, es un grupo fuerte que tiene que cerrar filas. Hay que dar vuelta a esto como sea. Muchas veces no se puede jugar lindo, muchas veces hay que priorizar la victoria, porque estás en un equipo que te pide eso y a veces hay que empezar a ganar. Después se verá si se juega bien o mal, pero la actitud con los resultados de tres derrotas consecutivas te obliga a empezar a sumar.

- ¿Qué clase de Blooming veremos?

Nosotros tenemos un montón de bajas. Tenemos a tres titulares lesionados y dos seleccionados para la fecha FIFA, que son de lo mejor del plantel. Pero vamos con un grupo de muchachos ilusionados de hacer un buen amistoso internacional. Es un grupo muy joven que se entrega mucho. Verán un Blooming combativo, que defiende y ataca bien. Esperemos que salga un buen partido.

- ¿Y si Jona Lacerda mete gol?

No, no, imposible. Le tengo mucho respeto y cariño a la gente y dirigentes. Tengo un aprecio y estima muy grandes. No, imposible. Me sentiría mal si le hago un gol a Alianza Lima. Hago pocos goles e imagínate si le hago gol. Pido perdón.

- Además de Alianza Lima, ¿qué otro club caló en su corazón?

Desde el primer momento cuando me fui subí una publicación y a lo largo del tiempo siempre lo digo [cariño por Alianza] . No tengo necesidades de decir las cosas. El sueño está, ojalá mañana me llamen para volver, pero tengo 37 años y el club busca otra cosa; es casi imposible que vuelva como jugador y no tengo la necesidad de ‘vender humo’ -como dicen en Uruguay-. No tengo otro equipo que me haya tocado así como Alianza Lima. Fue el conjunto de todo: cómo llegamos, cómo estaba el club y la pandemia del coronavirus. Crucé medio planeta para llegar a Perú, fue una odisea llegar con tres niños saliendo de España. Sí, ningún otro equipo me tocó como lo hizo Alianza Lima. La gente que me conoce sabe que quedé con grandes sentimientos hacia el club.