Premier Gustavo Adrianzén reveló cuándo irá al Congreso por voto de confianza: ¿qué día será y cuál es el procedimiento?

Premier Gustavo Adrianzén Asistió Al Congreso Para Reunirse Con Alejandro Soto y confirmó la fecha para el voto de confianza. TV Perú

Gustavo Adrianzén sucedió a Alberto Otárola en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) luego de renunciar por la difusión de un audio en el que conversaba cariñosamente con una mujer favorecida en el Estado. Como parte de los procedimientos oficiales, el flamante premier cuenta con 30 días para acudir al Congreso de la República a fin de solicitar el voto de confianza. No obstante, este viernes anunció la fecha en la que acudirá.

En conferencia de prensa detalló que, previo a solicitar el respaldo por parte de los parlamentarios, se reunirá con nueve bancadas a fin de dialogar y obtener su apoyo.

“El martes 19 de marzo se sostendrá encuentros con Renovación Popular y Fuerza Popular; el jueves 21 con Podemos Perú; el lunes 25 con Acción Popular y Perú Bicentenario; y el martes 26 con Avanza País, el Bloque Magisterial, Alianza Para el Progreso y Somos Perú”, explicó.

Asimismo, señaló que se están afinando detalles para reunirse con los congresistas no agrupados. “Se han dado instrucciones precisas a todo el gabinete para que reciban a los señores legisladores en cualquier inquietud o solicitud que pudieran tener”, aseguró.

Premier adelantó cuándo solicitará el voto de confianza para el gabinete que lidera. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso / PCM

¿Cuándo Gustavo Adrianzén pedirá el voto de confianza?

El actual jefe del gabinete ministerial indicó que, en diálogo con el titular del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, y los integrantes de la Mesa Directiva, acordaron que el próximo miércoles 3 de abril se lleve a cabo la sesión de investidura del gabinete ministerial.

“La sesión empezaría a partir de las 9 de la mañana. Coincido en que esa fecha sería un buen momento y, en consecuencia, en los próximos días se formalizará el trámite administrativo correspondiente”, indicó.

Como se recuerda, el voto o cuestión de confianza es un mecanismo constitucional interpuesto por el Ejecutivo durante una sesión del Pleno del Congreso. Este puede ser planteado por el presidente del Consejo de Ministros a nombre del gabinete o por cualquiera de los ministros a fin de exponer las razones de la solicitud frente al pleno del Parlamento, el cual debatirá y votará.

Durante esta sesión, el premier debe explicar la política general del Gobierno. Es decir, lo que se va a hacer en los próximos meses. Posteriormente, hay un debate y votación. Para ser aprobada, la Cuestión de Confianza debe recibir el voto a favor de la mitad más uno del número legal de congresistas. Es decir, el respaldo de al menos 66 votos.

El Congreso de Perú, en una fotografía de archivo. EFE/ Aldair Mejía/POOL

¿Qué pasa si no se le da el voto de confianza?

Según la Constitución Política del Perú, si el Congreso no aprueba la Cuestión de Confianza, se produce una crisis ministerial total y el gabinete en pleno renuncia, por lo que deberá ser nuevamente convocado.

Si se censura o se niega el voto de confianza a dos gabinetes de un mismo Gobierno, el presidente de la República puede disolver el Congreso. En ese caso, se deberá convocar a nuevas elecciones congresales dentro de los cuatro meses posteriores a la disolución.

Perú Libre no dará voto de confianza

En la víspera, la bancada de Perú Libre adelantó que sus 12 integrantes, en conjunto, decidieron que no le darán el voto de confianza al gabinete de ministros presidido por el nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén.

En el comunicado, la agrupación del lápiz mencionó que la decisión fue tomada “en coherencia con su programa e ideario”, dado que la alta autoridad seguiría una “hoja de ruta de la represión contra el pueblo peruano”.

Comunicado de la Bancada de Perú Libre indica que no votarán a favor de darle la confianza al gabinete Adrianzén. (Foto: Perú Libre)

“A mí me apena realmente haber leído el comunicado de la agrupación política que usted ha referido (Perú Libre) porque no me han dado la oportunidad de reunirme con ellos. Por lo visto no me darán la oportunidad de escucharme. Hubiera preferido de tener la oportunidad de llegar a las bancadas y explicar lo que va a ser la política general del Gobierno durante este Gabinete”, dijo el premier al respecto.