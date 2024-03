Alejandro Soto pide denunciar a Inés Tello por desconocer inhabilitación de la JNJ

Titular del Parlamento se refirió al oficio enviado por Inés Tello. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso

En respuesta a la solicitud de Inés Tello de Ñecco para que se declare inexistente el acuerdo que la inhabilitó de la Junta Nacional de Justicia, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, dispuso que el procurador público del Parlamento la denuncie por “su manifiesta intención de mantenerse ilegalmente como miembro de la JNJ”.

“He dispuesto que el procurador público del Congreso realice las denuncias penales, civiles, administrativas y constitucionales a que hubiere lugar. Desde el inicio he sido firme defensor del debido proceso y el derecho a la defensa. Con esa misma firmeza, invoco a los miembros de la JNJ a que se cumpla de inmediato con lo dispuesto por este poder del Estado”, escribió en su cuenta oficial de X.

En la misiva, la vacada magistrada argumentó que el voto de José Luna Gálvez es indebido e inconstitucional, ya que pertenece a la Comisión Permanente y, según la Constitución, la suspensión e inhabilitación no puede incluir el respaldo de los miembros de este grupo de trabajo. Por lo expuesto, “sigo siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia”, refirió.

Congreso aprueba por mayoría inhabilitar por 10 años de la función pública a Inés Tello de la JNJ. Congreso TV

Dicha postura no fue aceptada por el Parlamento. A través de un comunicado, el Poder Legislativo mencionó que Luna “no ejerció su voto en la Comisión Permanente”, por lo que estaría habilitado para ejercer su voto. “En consecuencia, no existe ninguna causal de nulidad en la votación”, indicó.

Cabe mencionar que el artículo 100 de la Constitución Política menciona que “corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad”. Es decir, en ningún momento precisa que no se alcanza a aquellos miembros que no ejercieron su voto.

Desde la oficina de Comunicaciones, el Parlamento consideró válido el voto de José Luna, pese a que es miembro de la Comisión Permanente. | Congreso de la República

