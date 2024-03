Magaly Medina se pronuncia sobre reportera que fue captada besando a Julián Zucchi: “No me agrada”

Magaly Medina habla de reportera y el beso que se dio con Julián Zucchi.

Después que ‘Amor y Fuego’ expusiera una foto donde se ve a una reportera de Magaly Medina besando a Julián Zucchi, la conductora de TV se pronunció al respecto. En conversación con Infobae Perú expresó lo que piensa y las medidas que tomará dentro de su producción.

Tan pronto salió a la luz la comprometedora imagen, muchos se preguntaron quién de las periodistas de Magaly TV La Firme fue esta vez la protagonista de la noticia. El influencer Ric La Torre se encargaría de develar el nombre de la joven, quien se llama Priscila Mateo.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en preguntarse cuál sería la reacción de Magaly Medina y qué medidas tomará al ver que un miembro de su equipo se involucró con un farandulero. Es sabido que la periodista no gusta de este tipo de relaciones.

“Será ella y él quienes den explicaciones. La vida personal de mis reporteros no me pertenece. No soy la cuidadora de mis reporteras. Tampoco tengo en el equipo a un infiel serial a quien alcahueteo”, indicó Magaly Medina a Infobae Perú, dejando claro que Julián Zucchi está soltero.

Julián Zucchi protagonizó apasionado beso con reportera que trabajaría con Magaly Medina. (Captura: 'Amor y Fuego')

“No me agrada la idea que mis reporteros se vinculen con sus entrevistados, pero tampoco lo puedo evitar. Los dos son solteros y es cuestión de ellos”, acotó la comunicadora a este medio.

Recordemos que Julián Zucchi anunció su separación con Yiddá Eslava a finales del 2023. La actriz ya tiene una relación con el fotógrafo Ángel Fernández, mientras que sobre el argentino se sabe que está soltero.

Magaly Medina responde sobre rumores de separación

La conductora de Magaly TV La Firme también respondió sobre los rumores de separación que se vienen tejiendo a raíz de un viaje que hizo sola a Miami.

“No sé de dónde nacen estas especulaciones. El fin de semana viajé a Miami para renovar mi licencia de conducir y el registro de mi auto. No tengo que andar explicando que mi esposo no me acompañó porque tenía mucho trabajo. Confiamos el uno en otro. No le veo nada raro”, remarcó Magaly Medina a Infobae Perú.

Magaly Medina desmintió rumores de ruptura con Alfredo Zambrano. (Foto: Instagram/magalymedinav)

¿Qué dijo Yiddá Eslava sobre beso de Julián Zucchi con reportera?

Yiddá Eslava se mostró bastante fastidiada con Julián Zucchi, padre de sus dos hijos. La actriz cuestionó a su expareja por no tener cuidado y ser expuesto por los medios de comunicación besando a otra mujer, sabiendo que estás imágenes podrían llegar a manos de sus dos menores hijos.

Lo que indicó Yiddá es que este tipo de acciones pueden afectar emocionalmente a los niños.

“Yo jamás he estado de picaflor, desde el día uno, ya hace casi 16 años, que estoy en este medio, nunca a mí se me ha visto ni chapando ni haciendo tonterías en la calle. Es más, ni con Ángel se me ha visto así”, dijo a ‘América Hoy’.

En otro momento, contó que se ha esforzado por cuidar su vida privada, incluso cuando anunció su separación con el argentino, todo por el bien de su familia.

“Ni siquiera nadie sabe realmente los motivos por los cual yo me separé. Al contrario, yo blanqueo mi relación porque yo quiero tener una relación estable porque ojalá, como veo la situación, me quiero quedar el resto de mi vida con Ángel”, dijo muy molesta.