Gregorio Pérez, extécnico de Universitario, se retiró de los banquillos a los 76 años para cuidar su salud

Gregorio Pérez, extécnico de Universitario, se retiró del fútbol a los 76 años para cuidar su salud - Crédito: difusión

Fin de un ciclo. El miércoles 13 de marzo, a los 76 años de edad, el entrenador uruguayo Gregorio Pérez anunció su retiro como entrenador con la finalidad de conservar su salud, que en los últimos años se vio mellada en cuanto a su estado físico por problemas en el corazón. El histórico estratega tuvo dos pasos por la Liga 1 de Perú, ya que dirigió a Universitario de Deportes en 2020 y 2021, siendo el cuadro ‘crema’ con el que culminó su destacada trayectoria profesional.

El popular ‘Goyo’, que se encontraba inactivo de sus funciones como director técnico desde 2021 por complicaciones con el síndrome coronario que padece, mencionó que pese a su enfermedad siguió recibiendo propuestas para trabajar fuera de su patria natal, pero las rechazó. Bajo esa premisa, indicó que se encuentra en la recta final de su dilatada carrera de 40 años.

“Me ha costado decir que no voy a seguir, y la realidad indica que sí, que estoy en el final. Soy consciente que uno ha cumplido una etapa más allá de que lo extraño muchísimo. Me han llegado ofertas de trabajo para salir del país, pero he dicho basta”, declaró en entrevista con el programa 100% Deporte.

Seguidamente, el también exfutbolista mencionó que le gustaría seguir ligado al ‘deporte rey’ en otras facetas, ya que es su principal pasión y le dio las oportunidades de llevar una vida plena. De igual manera, comentó que la determinación de cerrar este capítulo de su vida no fue sencilla de tomar, sino que la asimiló paulatinamente y considera que la valoración final es satisfactoria.

“Me gustaría seguir vinculado al fútbol porque es mi pasión, pero tengo otras cosas que también me hacen feliz, como me hizo la pelota y que me dio la posibilidad de hoy tener la tranquilidad que es la familia que me rodea y la gente amiga. De a poco uno se hace la idea de que ya cumplí una etapa que en el balance final ha sido muy auspiciosa, y realmente disfruté de la misma más allá de los momentos difíciles que todos pasamos. Llegó el final en ese sentido”, agregó.

Pérez Perdigón, que en cuatro décadas de oficio obtuvo cinco títulos, mencionó el motivo por el cuál no hizo pública la noticia de su retiro, además de confirmar que el principal motivo es resguardar su salud. Sin embargo, no descartó retornar en otros cargos.

“No lo había dicho públicamente porque llegué en silencio al fútbol profesional y con muchas dificultades para jugarlo, y mi idea es irme en silencio. Eso no quiere decir que mañana no pueda estar en algún lugar que pueda ser útil, pero no dirigiendo. Me quiero ir con el mejor recuerdo y, sinceramente, cuidando mi salud. Hay noches que uno se desvela y empieza a pensar, a retrotraerse en el tiempo, y siente distintas sensaciones. Es la primera vez que públicamente lo digo”, aseveró.

Finalmente, el ‘Maestro’ dejó un mensaje de agradecimiento a quienes lo apoyaron en los momentos complicados de su vida y en especial a sus parientes, que están junto a él de forma incondicional. “Feliz y agradecido por toda la gente que me ayudó, y los que me ayudan, que están cerca todos los días, como mi familia y los muchos amigos que me han dado el fútbol, con quienes comparto ciertas cosas que me hacen feliz, pero no tanto como la pelota de fútbol”, concluyó.

Llegó la hora del adiós. Gregorio Pérez anunció su retiro como entrenador tras 3 años de inactividad - Crédito: Getty

Sus números en el fútbol peruano

Durante sus dos etapas en Universitario, Gregorio Pérez solo dirigió 18 encuentros, pero en ninguna de estas ocasiones fue cesado por malos resultados, sino por situaciones médicas. En 2020 tuvo que salir debido a la pandemia por COVID-19, ya que era población de riesgo, y en 2021 por sus ya mencionados problemas coronarios.