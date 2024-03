Dónde ver Sporting Cristal vs Melgar HOY: canal TV y cómo seguir duelo por Torneo Apertura de Liga 1 2024

Dónde ver Sporting Cristal vs Melgar por jornada 8 del Torneo Apertura 2024.

Sporting Cristal se medirá en condición de local contra Melgar de Arequipa en un encuentro correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. El Estadio Nacional de Lima será el escenario de un choque crucial para los intereses de las dos escuadras con miras a la consecución del primer certamen doméstico de la temporada.

El cuadro ‘cervecero’ atraviesa por un momento espléndido, ya que de sus últimos cinco partidos, empató en una ocasión y ganó en las otras cuatro. De hecho, en su reciente compromiso, le volteó el marcador a Alianza Lima y lo venció por 2-1, resultado que lo dejó líder del campeonato.

Joao Grimaldo y Santiago González fueron los autores de los goles en dicho cotejo contra los ‘blanquiazules’, y se espera que mantengan ese alto nivel ante los arequipeños, teniendo en cuenta la gran ausencia de su máxima figura, el uruguayo Martín Cauteruccio (13 dianas en seis presentaciones en Liga 1), quien fue marginado del último duelo por una inflamación hepática. Por ahora no se conoce el tiempo exacto que estará de baja, de ahí que Irven Ávila podría seguir siendo el titular.

Otra ausencia que tendrá el técnico Enderson Moreira es la de Yoshimar Yotún. El capitán del conjunto ‘celeste’ sufre de un desgarro en la pierna y no será considerado. Jostin Alarcón se metería entre los inicialistas.

Los 'celestes' remontaron y se quedaron con tres puntos importantes para el primer certamen del año. (Video: Liga 1 Max)

Por otro lado, Melgar viene recuperando terreno en el Torneo Apertura. Esto debido a que obtuvo dos triunfos y un empate de sus últimos tres partidos. Justamente, el pasado fin de semana, bajo el mando de Marco Valencia tras la salida de Pablo de Muner, superó por 3-1 en Arequipa a ADT, lo cual hizo que se ubique en el octavo puesto con 10 unidades.

No obstante, el ‘León del Sur’ cuenta en sus filas con el segundo goleador del campeonato, Bernardo Cuesta, que tiene seis anotaciones y, con el apoyo de Pablo Lavandeira, Tomás Martínez, entre otros jugadores importantes.

Bernardo Cuesta es la máxima figura de Melgar e intentará anotarle a Sporting Cristal. - créditos: Liga 1

Últimos enfrentamientos

La última vez que Sporting Cristal y Melgar de Arequipa se vieron las caras fue el 23 de julio del 2023, en el marco de la jornada 5 del Torneo Clausura. El estadio Monumental de la UNSA fue testigo de un empate de los dos equipos, donde los goleadores fueron Bernardo Cuesta (11′) y Joao Grimaldo (73′).

Sin embargo, para darnos cuenta de quién llega con cierto favoritismo a este encuentro por el historial entre ambos, nos daremos cuenta de que en los últimos cinco enfrentamientos no existe una ventaja notoria: dos victorias para los ‘rimenses’, dos a favor de los ‘rojinegros’ y una igualdad.

Empate 1-1 en Arequipa por la fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2023. (Video: Liga 1 Max).

Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Grau

El Sporting Cristal vs Melgar se difundirá a través de la señal de L1 MAX, canal que tiene los derechos exclusivos de la Liga 1 por sus los operadores respaldados por la Federación Peruana de Fútbol, tales como Claro TV, DirecTV, Best Cable, etc. De la misma manera, el duelo también se podrá visualizar en la plataforma de streaming Liga 1 Play, al que se tiene acceso por un pago previo de S/. 59.90 soles por mes.

Cabe precisar, que toda la información de encuentro por la fecha 8 del Torneo Apertura, con el minuto a minuto y otros detalles los tendrás en la página web de Infobae Perú.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Melgar

El compromiso entre Sporting Cristal y Melgar por la fecha 8 del Torneo Apertura se disputará hoy miércoles 13 de marzo en el Estadio Nacional de Lima a las 21:00 horas en Perú, Ecuador, Estados Unidos (Miami) y Colombia. Asimismo, en Bolivia y Venezuela dará inicio a las 22:00 horas. Por el contrario, en Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay se desarrollará a las 23:00 horas. Finalmente, en México, el partido será a las 20:00 horas.