Patricia Benavides se negó a entregar celular a Fiscalía de manera voluntaria: “Hay información secreta”

La defensa de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, se negó a ceder el teléfono de su patrocinada al despacho que dirige la fiscal suprema Delia Espinoza, quien se lo solicitó de manera voluntaria en enero pasado. De igual modo, interpuso una tutela de derechos ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, que vio el recurso este lunes en una audiencia.

Durante la cita, el abogado Juan Peña invocó precisar qué se busca en el teléfono móvil, ya que contiene información “secreta” a la que no se podría acceder “por más que se quiera esclarecer” los hechos que implican a la suspendida magistrada en una investigación por una red de tráfico de influencias que presuntamente lideraba.

“Si necesitan las comunicaciones con Jaime Villanueva [su exasesor y colaborador eficaz], lo ideal es que se lo pidan a él [...] No podemos aceptar la entrega del teléfono sin ninguna especificación, porque dentro de un teléfono no solo se tiene temas de labores, sino información personal y familiar. Hay información que es secreta por la condición que tenía como fiscal de la Nación [...] Podemos hacer la entrega del equipo siempre y cuando haya datos precisos”, dijo.

“De lo contrario, no solo se va a vulnerar la vida privada de la doctora Benavides, sino que además se va a hacer de conocimiento público [asuntos privados] por las distintas filtraciones [a la prensa] de la carpeta 1228-2023, [que sigue el caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’]”, siguió el letrado.

La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos atribuye a Benavides siete presuntos delitos

En este proceso, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos atribuye a Benavides siete presuntos delitos: organización criminal, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias, falsedad ideológica, encubrimiento personal y encubrimiento real. Aunque la defensa de la exfiscal alega, además, que la solicitud viola el debido proceso y el derecho de defensa, Espinoza puntualizó que “esas precisiones estaban claramente descritas y señaladas en la disposición”.

“Para los que conocemos el proceso penal, sabemos que una vez que se entrega voluntariamente el equipo, se procede al lacrado inmediato. No es que el Ministerio Público va a abrir [las conversaciones en el teléfono] inmediatamente, de manera inconsulta, descontrolada, vulnerando derechos del propietario”, remarcó.

“Si hay una entrega voluntaria, se hace un acta de recepción, se lacra para posteriormente convocar a una diligencia de deslacrado y de actuación propia, con presencia de los abogados defensores y de la Procuraduría del Estado. [...] Definitivamente, nosotros no íbamos a ir más allá. Lo que se pretendía extraer es lo únicamente vinculado a la materia de investigación. [...] Como no lo presentó, no hay afectación a su derecho fundamental”, matizó.

Villanueva ha confirmado la veracidad de unos chats que dieron origen a una investigación abierta a una presunta red criminal dedicada al tráfico de influencias en el Ministerio Público. Según la tesis fiscal, esas coordinaciones fueron realizadas con legisladores para lograr la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), máximo órgano de gobierno de la judicatura.

A inicios de marzo, la Fiscalía Suprema incluyó en la investigación al secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, imputado por tráfico de influencias agravado; así como a 14 congresistas, acusados por los mismos ilícitos atribuidos a Benavides, quien habría empleado el apelativo de ‘Vane’ en esas conversaciones para evitar ser identificada.

El Ministerio Público también incorporó en la investigación al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, además de los exfiscales adjuntos supremos, Carlos León y Marco Huamán.

En rigor, los parlamentarios incursos el proceso son Martha Moyano, Patricia Chirinos, Alejandro Soto, José María Balcázar, José Williams, Katy Ugarte, César Revilla, Luis Aragón, José Jerí, Jorge Flores Ancachi, Edgar Tello, Germán Tacuri, Ilich López Ureña y Luis Cordero Jon Tay.