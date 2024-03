Tula Rodríguez regresa a América TV como actriz: qué dijo sobre Gisela Valcárcel, el recuerdo de Javier Carmona y las posibles críticas

La conductora de TV retorna a América Televisión con una serie de Del Barrio, junto a Milene Vásquez y Paul Martin en el horario estelar de canal 4. (Video: Paula Elizalde)

Tula Rodríguez fue la sensual vedette que cautivaba la atención masculina y despertaba la envidia entre las mujeres en la década de los años noventa. Sin embargo, en 1999, dio un giro inesperado en su carrera al debutar como actriz en la película ‘Pantaleón y las visitadoras’, donde interpretó el personaje de ‘Peludita’. Este 2024, ya con 46 años, la conductora de TV está lista para impresionar nuevamente a la teleaudiencia, y esta vez con un papel protagónico.

Michelle Alexander, directora de contenidos de Del Barrio Producciones, la eligió para interpretar el papel de ‘Estela Concha’ en la próxima telenovela de América Televisión, titulada ‘Los otros Concha’. La exvedette compartirá el rol principal con Paul Martín y Milene Vásquez. También trabajará con figuras como Andrés Vílchez, Raysa y Sirena Ortiz, Miguel Dávalos, Sebastián Barreto, entre otros actores.

“No necesito decir quién es Tula, ustedes la conocen. Es una persona divertidísima. Ella regresa a la ficción después de muchos años. El otro día nos pusimos a acordar cuál fue su última producción, pensé que era ‘Vírgenes la de cumbia’, pero en realidad era ‘Por la Sarita’. Como yo misma le digo, se está desoxidando y eso está muy bien. Para mí es un placer presentarla”, mencionó Michelle Alexander durante la conferencia de prensa de ‘Los otros Concha’.

'Los otros Concha', nueva telenovela de América TV, se estrenará el próximo miércoles 13 de marzo por la señal de América TV. (Paula Elizalde/Infobae Perú)

Su regreso a América TV

Tula Rodríguez fue en los últimos cinco años figura de América TV, siendo presentadora de ya desaparecidos programas como ‘En boca de todos’ y ‘Emprendedor ponte las pilas’. Este último fue cancelado debido a una polémica que involucraba a menores de edad modelando en ropa interior. Y aunque el formato volvió con otro nombre, ahora llamado ‘Consume Perú’, la exbailarina no fue convocada, pero algunos de sus excompañeros sí.

“Es lo mismo, pero con diferentes nombres. Yo no soy quién... Que les vaya bien. Es una oportunidad de trabajo para mucha gente y eso está bien”, expresó a Infobae Perú.

En 'Los otros Concha', Tula Rodríguez da vida al personaje de 'Estela Concha', una aguerrida madre de familia. (Paula Elizalde/Infobae Perú)

Por otro lado, Rodríguez indicó que sigue al frente de ‘Bueno, bonito y bravazo’ de TV Perú y que hasta el momento no tiene otras ofertas de conducción. “Estoy bien contenta con mi programa social, me han permitido hacerlo porque estoy ofreciendo mi servicio, solo ahora lo hago en dos lados. Estoy feliz porque gano aquí y gano allá. La verdad es que estoy bien, aunque menos tiempo para mi familia”, complementó.

¿Qué dijo sobre Gisela Valcárcel?

Irónicamente, Tula Rodríguez hace oficial su regreso a América Televisión, justo cuando Gisela Valcárcel ha decidido dejar la misma casa televisiva. Se sabe que la ‘Señito’ está considerando distintas propuestas, y hay especulaciones sobre su posible incorporación a las filas de Latina TV. Al respecto, la exvedette afirmó que no se siente la figura principal del canal 4.

“Yo no soy reina de nada, yo soy una empleada que me han llamado... Que haya oportunidad de trabajo en otros canales está bueno... no tengo nada qué decir”, manifestó Tula Rodríguez, quien tiene diferencias con la rubia conductora debido a su romance con Javier Carmona, fallecido gerente de televisión y empresario de la industria del entretenimiento.

Tula Rodríguez, nacida el 14 de noviembre de 1977 en Callao, Perú, es una reconocida presentadora de televisión y actriz peruana. (Paula Elizalde/Infobae Perú)

El recuerdo de Javier Carmona y las posibles críticas

Desde que se supo que Tula Rodríguez interpretaría a una viuda en la telenovela ‘Los otros Concha’, mucho se dijo sobre una inesperada coincidencia con su vida real. Como se recuerda, la conductora de TV perdió al amor de su vida hace cuatro años, cuando Javier Carmona, padre de su única hija, falleció tras estar dos años en estado vegetativo.

En diálogo con Infobae Perú, la artista nacional aseguró que no tuvo problemas en interpretar el personaje de ‘Estela’, mucho menos cuando le tocó vestirse de negro para asistir al velorio de su “esposo”.

“Yo no hice velorio, era un luto. No está Tula allí, está Estela 100%. Perder a alguien es doloroso… aunque él (el personaje de Enrique Concha, interpretado por Paul Martin) no estaba con Estela, no tenían una relación. En mi vida real era totalmente diferente… En la ficción, él se hace el muerto. Ojalá el mío se haya hecho eso, pero él ya no está”, manifestó a este medio.

Tula Rodríguez y Javier Carmona se conocieron en la fiesta de pre-venta de Latina el 25 de octubre del 2007. (Paula Elizalde/Infobae Perú)

Bajo este contexto, Tula Rodríguez reconoce la posibilidad de que su actuación se criticada por Magaly Medina, especialmente ahora que ambas competirán en horarios casi simultáneos. La presentadora de televisión indicó que ya está acostumbrada a estar “bañada en aceite” por sus comentarios y, de hecho, le deseó éxito en su programa de espectáculos.

“Yo no compito con nadie, la verdad. Esto es ficción, el chisme es rico, a cualquiera le gusta y muchas veces he cambiado el canal, no voy a decir que no, y ahora con todo lo que ha pasado. Pero creo que esta es una opción completamente diferente porque es ficción y te vas a relajar te vas a reír, acá nadie es en serio todo, es ficción así que nada, son dos opciones totalmente diferentes. Ya estoy muy adulta para que me afecte algo a estas alturas de mi vida, que le vaya bien y que a nosotros nos vaya mejor”, dijo.

Tula Rodríguez ha trabajado en la pantalla chica como bailarina, vedette, actriz y actualmente se desempeña como actriz en América TV. (Paula Elizalde/Infobae Perú)

El amor y la vida familiar

En medio de su buen momento laboral, Tula Rodríguez detalló que el amor no ha tocado su puerta. “Estoy bloqueada, todavía. Nadie se asoma. Ni siquiera me doy cuenta si es que hay alguien, es cero. Estoy soltera hace buen tiempo, años. Por lo menos, voy a chapar con él (refiriéndose a Paul Maratón)”, sostuvo.

De momento, Rodríguez señala que está enfocada en su trabajo y en el cuidado de su hija Valentina, de 15 años.

“Mi hija ya está grande. Todavía no sabe qué carrera estudiar, está en esas, tiene varias opciones, le he dicho que no se estrese por el tema de las carreras. (¿Tiene enamorado?) No tiene, pero siendo honesta, creo que está en la edad en la que en cualquier momento me trae el novio. Creo que es natural, ¿qué puedo hacer? Con que sea un buen chico y la trate con respeto y cariño, para mí es suficiente”, finalizó.