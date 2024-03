Perú presentó la candidatura de Alberto Borea como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Alberto Borea ha sido diputado y senador por Lima, por lo que también tiene trayectoria política - crédito Cancillería / Twitter

El Gobierno de Perú presentó oficialmente la candidatura del abogado constitucionalista Alberto Borea Odría para el cargo de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para el periodo 2025 - 2030.

Las elecciones se realizarán durante el 54.º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tendrá como sede la ciudad de Asunción, en Paraguay, del 26 al 28 de junio de 2024.

Esta candidatura a la Corte IDH se lleva a cabo 10 años después desde la última vez que un juez peruano ocupó este mismo cargo. En ese entonces, Diego García-Sayán fue elegido en el 2024. Antes, Máximo Cisneros fue seleccionado en 1979.

Alberto Borea era senador cuando Alberto Fujimori dio el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992 - crédito archivo Infobae

“Deseo expresar hoy, el respaldo más absoluto del Gobierno del Perú a la candidatura del doctor Alberto Borea”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea.

En la ceremonia que se llevó a cabo en el Palacio de Torre Tagle, el canciller destacó la experiencia del constitucionalista y aseguró que esta candidatura representa el compromiso que tiene el Perú con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y con “la protección y promoción de los derechos humanos en general”.

Además, recordó la trayectoria del abogado, quien ha participado en varios casos ante la Corte IDH, fue presidente del Consejo Permanente y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, además de ser designado como representante permanente del Perú ante dicho foro.

“El doctor Alberto Borea encarna las virtudes indispensables para ejercer como Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: una sólida formación académica en el campo del derecho constitucional, una extensa trayectoria docente en las instituciones educativas más prominentes de nuestro país y, por cierto, una prolífica producción académica que atestiguan su profundo entendimiento del derecho”, resaltó.

González Olaechea tuvo un altercado con el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola - Reuters/Sebastian Castaneda

El candidato peruano también ha sido diputado, entre 1985 y 1990, y senador, entre 1990 y 1992. Este último periodo acabó abruptamente cuando Alberto Fujimori dio el autogolpe de Estado del 5 de abril y, como consecuencia, el Senado fue cerrado.

Por su parte, Borea Odría agradeció al Gobierno por apoyar su candidatura y subrayó que, en el caso de ser escogido, aportará sus 39 años de experiencia en la abogacía, en la política y como funcionario internacional.

“Soy de las personas convencidas de la importancia que tiene para nuestros países la existencia de la Organización de Estados Americanos. Este convencimiento me viene desde la formación universitaria, se desarrolló a lo largo de mi lucha por la democracia y la labor profesional y política. Se reforzó cuando tuve la oportunidad de desempeñar el cargo de embajador del Perú en la OEA en los años 2004 y 2005″, sostuvo.

Evo Morales no puede ingresar al Perú

González-Olaechea, confirmó que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, no podrá ingresar a territorio peruano, luego de que se valide judicialmente una alerta migratoria en su contra. En entrevista con RPP, el ministro también indicó que la presidenta Dina Boluarte no tiene planes de revocar esta medida.

Javier González-Olaechea negó de que se le vaya a retirar la medida restrictiva a Evo Morales - crédito archivo Infobae

La restricción a Morales fue inicialmente impuesta por Migraciones en enero de 2023, luego de que se le acusara de potencialmente incitar las protestas contra el actual gobierno.

Ahora, la Segunda Sala Constitucional de Lima reforzó esta sanción en base de que la defensa del exmandatario boliviano no presentó argumentos suficientes para desmentir las preocupaciones de seguridad del Estado peruano. Este fallo jurídico enfatizó que el expresidente, al residir en Bolivia, no se le está violando ningún derecho, ya que la restricción no afecta su situación actual de residencia.

Morales, por su lado, ha reaccionado a la medida a través de su cuenta de Twitter, y mencionó que la prohibición es una limitación a su derecho de expresar solidaridad con el pueblo peruano y de denunciar lo que él considera es un golpe de Estado.