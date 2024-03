Lucía Arellano responde a fans que le piden postular al Miss Perú Universo: “Aún no entrego corona”

Lucía Arrellano responde a fans que le piden que postule al Miss Perú Universo. | Instagram.

La participación de Lucía Arellano en el Miss Mundo 2024 ha causado emoción entre sus seguidores y seguidoras. Pese a no haber logrado ingresar al top 12 del certamen de belleza, sus fans consideran que no debe de darse por vencida en su sueño de alcanzar una corona internacional, por lo que le sugirieron postular al Miss Perú Universo.

Durante una transmisión en vivo que realizó a través de su cuenta de Instagram, la modelo, en compañía de Maju Mantilla, no solo habló de su experiencia de representar al Perú en el extranjero, también se refirió a este pedido de sus más cercanos seguidores.

Al leer este tipo de comentarios, Lucía Arellano solo atinó a decir que ella no podía postular a otro concurso de belleza en el Perú porque todo este 2024 tiene que cumplir su rol de Miss World Perú.

Lucía Arellano, ‘Miss Perú Mundo’, se quedó en el Top 40 y no llegó a la final del ‘Miss Mundo 2024′

“Estoy feliz con mi etapa de Miss World Perú, siento que aún me falta mucho por hacer, yo aún no entrego corona. Me pides que vaya a otro concurso, pero yo sigo siendo la Miss Word Perú. ¿Cómo voy a pensar en otro certamen cuando todavía estoy portando la banda de Perú?”, comentó.

Asimismo, dio a entender que no postularía al Miss Perú Universo, esto debido a que tras su participación en el Miss Mundo 2024, necesita alejarse un poco de las competencias de belleza para tomarse un respiro y luego pensar en su futuro.

“Son hermosos los certámenes, pero también es necesario hacer una pausa, recargar energías, tomarse un break, yo este año quiero seguir enfocándome en mi certamen, disfrutar de los meses que me quedan como Miss World Perú”, añadió.

Maju Mantilla dedica emotivo mensaje a Lucía Arellano. Instagram

Finalmente, Lucía Arellano sostuvo que ella sigue lo que le dicta su corazón al momento de tomar decisiones, pero que en estos momentos se encuentra disfrutando de su participación en el Miss Mundo 2024 y de su visita a otro país, en el que la han recibido como si estuviera en el Perú.

“Yo creo fielmente en los deseos de mi corazón. Mi corazón siempre me habla y Dios también, entonces, él me va a decir qué camino debo de tomar. En este preciso instante solo estoy disfrutando el momento, de haber llegado acá (India), a un país diferente al mío”, sentenció.

¿Quién es Lucía Arellano, la actual Miss World Perú?

Lucía Arellano es una joven que nació en Loreto. Es modelo, empresaria y exdeportista profesional. Desde muy pequeña fue fanática de los concursos de belleza, por lo que desde su adolescencia participaba en ellas.

Parte de su niñez y adolescencia y la vivió en la ciudad de Iquitos, donde descubrió su pasión por el voleibol. Cuando llegó a la juventud, decidió estudiar una carrera profesional, ingresando a la facultad de Derecho en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP).

Lucía Arellano tiene una fundación que ayuda a niños de bajos recursos en Loreto. | Lucía Arellano Instagram

Cuando cumplió la mayoría de edad, Lucía Arellano viajó a Estados Unidos y se instaló en Houston, lugar en el que su hermana vivía. En esta ciudad trabajó en el sector de limpieza, lo que le permitió costearse su carrera de Negocios Internacionales.

Luego de graduarse, decidió regresar al Perú y abrir su propio negocio en la ciudad de Iquitos, aquí pudo poner su restaurante y un centro nocturno para los turistas. Además, también tiene su propia línea de bikinis.