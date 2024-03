Sebastián Britos perdió racha invicta de seis partidos tras gol de Pablo Erustes para Deportivo Garcilaso vs Universitario por Liga 1

Universitario enfrentó a Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

Se acabó la imbatibilidad de Universitario de Deportes. El viernes 8 de marzo, la ‘U’ visitó a Deportivo Garcilaso por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2024 y sobre el cierre del primer tiempo recibió su primer tanto de la temporada. El certero remate del delantero argentino Pablo Erustes acabó con las seis fechas de arco invicto de Sebastián Britos.

Los locales ya habían avisado de sus fortalezas en ataque a los 25 minutos de la etapa inicial tras errar una ocasión inmejorable por intermedio del volante ecuatoriano Andrés Chicaiza y el propio Erustes. Sin embargo, ambos tuvieron opción para redimirse frente a la hinchada presente en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Antes del descanso en la altura del Cusco, exactamente a los 47 minutos, llegó la anotación del ‘Rico Garci’. La misma fue iniciada con una combinación corta en campo contrario entre ‘Andy’ Chicaiza y Carlo Diez. El primero de los nombrados le entregó el esférico al zaguero Aldair Salazar, quien tras controlar decidió enviar un centro que fue rechazado, pero sin la fuerza ni dirección necesaria, por el paraguayo Williams Riveros. El despeje ineficaz quedó nuevamente bajo el control de los ‘celestes’ y se inició una segunda jugada.

El extremo argentino Gaspar Gentile se hizo con la bola y después de dos amagues optó por sacar otro centro al área ‘estudiantil’. En esta ocasión el resultado fue otro, ya que en el intento por cabecear hacia fuera, el carrilero de la ‘U’, Segundo Portocarrero, colocó la redonda en el medio del ‘cajón grande’. ‘Tarzán’ Riveros ni Matías Di Benedetto esperaron esa intervención y quedaron mal colocados. Quien sí aprovechó el yerro fue Erustes, que conectó un disparo con su botín derecho que fue inatajable para Britos Rodríguez.

La diana no fue cobrada de manera inmediata por el árbitro Edwin Ordóñez, ya que uno de los asistentes de línea alzó la bandera para cobrar un supuesto fuera de juego. No obstante, el juez central recibió raudamente la llamada del videoarbitraje (VAR) para comunicarle que no existía un offside y que la conquista debía ser convalidada. De esta forma, el marcador se niveló y ambos se marcharon al entretiempo con un 1-1.

Las acciones se reanudaron y Deportivo Garcilaso supo capitalizar una de sus acciones para remontar de manera parcial el tanteador. Nuevamente, Gaspar Gentile fue protagonista del ataque, ya que el ex San Martín y UTC de Cajamarca, fue derribado en el área de manera clara por el mediocampista Jorge Murrugarra. El ‘hombre de negro’ no dudó y sancionó el penal, que fue ratificado por el VAR.

Andrés Chicaiza fue el encargado de canjear la pena máxima por gol. El experimentado mediapunta de 31 tomó una larga carrera, pero de pasos cortos, y tiró fuerte hacia el ángulo superior del primer palo, dejando sin opción alguna a ‘Sebas’ Britos. De esta manera, el compromiso se ponía de forma momentánea 2-1 a favor de los dirigidos por Bernardo Redín.

Sebastián Britos no pudo alcanzar récord como arquero de Universitario

Con las dos anotaciones que recibió por parte del ‘pedacito de cielo’, Sebastián Britos no pudo seguir escalando posiciones para convertirse en el arquero con el récord de minutos con valla invicta. El portero se quedó en el sexto puesto con 585 minutos, por detrás de Dimas Zegarra, José Carvallo, Humberto Ballesteros y Óscar Ibáñez. El ‘Viejo’ posee el primer puesto con 844 minutos sin conceder gol durante la campaña de 1997.