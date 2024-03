Título de propiedad GRATIS: brigadas de Cofopri visitarán más de 9,800 lotes en marzo para empadronar lotes

Conoce todo acerca de los registros de títulos de propiedad gratuitos que ofrece el Cofopri. (Foto: Andina)

Todo está listo para el empadronamiento gratuito. Es por ello que el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) anunció el inicio de una nueva campaña de empadronamiento dirigida a posesionarios de lotes a nivel nacional. Para ello, durante el mes de marzo se comprometió a visitar más 9,800 lotes y, con ello, las familias tendrán la oportunidad de contar con un título de propiedad.

Te puede interesar: Requisitos para acceder a título de propiedad GRATIS de Cofopri: ¿quiénes no califican?

A través de un comunicado, el Cofopri, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, enviará a sus brigadas a visitar casa por casa para verificar la posesión de los predios y recabar la documentación necesaria. Cabe mencionar que el empadronamiento es completamente gratis y forma parte del proceso de formalización predial.

¿Cómo saber si mi lote será visitado?

La entidad señaló que los usuarios podrán conocer sobre las fechas y lugares de visitas en la página web del Cofopri: www.gob.pe/cofopri, sección Campañas y Eventos. “Las brigadas de la titulación recorrerán diversas posesiones informales en 100 distritos de 24 regiones del país, con el fin de identificar y empadronar a las familias posesionarias incluidas en el proceso de formalización que ejecuta la institución”, indica el documento.

Conoce todo acerca de los registros de títulos de propiedad gratuitos que ofrece el Cofopri. (Foto: gop.pe)

Cabe precisar que las brigadas solo visitarán los predios que hayan sido notificados con anticipación.

Te puede interesar: Cusco inicia histórica obra de agua potable que beneficiará a más de 37 mil personas

En esta camapaña se está dando prioridad de visita a 6,727 lotes que aún no han completado el proceso de formalización. Esto se debe a que, en visitas anteriores, no presentaron con la documentación necesaria o no pudieron estar presentes durante el empadronamiento. Dichas familias recibirán nuevamente la oportunidad de concluir el proceso de formalización.

De otro lado, cofopri informó que se llevará a cabo el primer empadronamiento de 3,137 lotes urbanos, como resultado de la formalización integral de 24 posesiones informales en las regiones de Áncash, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Ica, Lambayeque, Loreto, Piura y Tacna.

Requisitos del empadronamiento

A la hora que las brigadas de empadronamiento llegas a sus domicilios, los propietarios deberán presentar su DNI y los siguientes documentos:

Conoce todo acerca de los registros de títulos de propiedad gratuitos que ofrece el Cofopri.

Cualquier documento que certifique la posesión del lote con una antigüedad mínima de 1 año antes del empadronamiento. Este documento debe contener el nombre o nombres de los titulares, la dirección del predio, y la antigüedad requerida.

Cualquier recibo de servicios (agua, luz, teléfono, auto valuó u otros), con una fecha de emisión anterior a un año del empadronamiento.

Partida de matrimonio para los casados por civil o en su defecto firmará la Declaración Jurada de estado civil en el momento cuyos formatos será proporcionado por los empadronadores.

La constancia de posesión emitida por las municipalidades provinciales o distritales no es el único documento para demostrar la posesión del predio, siendo que el reglamento de formalización permite la presentación de otros documentos siempre que los mismos precisen los datos y antigüedad de la posesión de los ocupantes del domicilio.

¿Qué tipo de viviendas no serán consideradas?

Cofopri advierte qué tipo de viviendas no pueden ser consideradas para continuar con el trámite de titulación de propiedad | Foto composición: Infobae Perú / Agencia Andina

En su esfuerzo continuo por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, Cofopri reveló su campaña de este 2024, enfocada en formalizar e inscribir títulos de propiedad para numerosas familias a lo largo del Perú. Sin embargo, Manuel Montes Boza, líder de esta entidad, ha establecido un criterio crucial: no se titularán propiedades situadas en zonas de riesgo no mitigable. Esta decisión resalta el compromiso de Cofopri con la seguridad ciudadana y la precaución ante posibles desastres naturales.

Te puede interesar: Las coincidencias de los hermanos Otárola: mujeres, contrataciones irregulares y el factor Gustavo Adrianzén

La política de Cofopri se fundamenta en la premisa de que “es crucial que las posesiones informales no se encuentren en zonas de riesgo no mitigable para que sean susceptibles de formalización”. Montes Boza subrayó la importancia de esta medida durante una entrevista con Agencia Andina, donde enfatizó la orientación hacia la prevención y la protección de la integridad de los individuos. Esta iniciativa sitúa a la seguridad como un pilar fundamental en el proceso de formalización de propiedades, entendiendo que la tierra no solo debe ser un recurso, sino también un espacio seguro para quienes la habitan.