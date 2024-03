Fiorella Retiz habla de la actriz y amiga de Aldo Miyashiro, con quien se le ha vinculado sentimentalmente

Fiorella Retiz se vio en aprietos cuando en una entrevista con Samuel Suárez fue consultada sobre la actriz Gia Rosalino, quien fuera captada en salidas con Aldo Miyashiro. Recordemos que la pareja hasta el momento no ha salido a hablar sobre el tema.

Te puede interesar: Aldo Miyashiro: Quién es y a qué se dedica la joven con la que se le está vinculando a la expareja de Érika Villalobos

Este rumor de un posible romance surge después de la separación de Aldo Miyashiro con Érika Villalobos, a causa de una infidelidad con Fiorella Retiz. Según el informe del programa de ATV, los indicios del vínculo entre el actor y Rosalino nacieron después de haber compartido un viaje a Cancún y la asistencia del presentador al cumpleaños de la actriz.

Incluso, mostraron evidencias, como los registros migratorios de Aldo y Gia, donde se ve que ambos viajaron a Cancún, del 4 al 20 de enero de 2024. Lo que causó ruido es que solo la actriz haya compartido esta experiencia, siempre en fotos donde se le ve sola.

Te puede interesar: Jesús Barco envió emotivo mensaje a la hija mayor de Melissa Klug por culminar la carrera de Derecho

Este informe de Magaly Medina se completa con imágenes de Aldo Miyashiro en una fiesta de cumpleaños en honor a Gia Rosalino.

Gia Rosalino gusta de las fotos y de los viajes culturales. IG

¿Qué dijo Fiorella Retiz sobre Gia Rosalino?

Sin bien la pareja no ha salido a decir nada al respecto, Fiorella Retiz fue consultada sobre esta situación. Bastante nerviosa, comunicadora indicó que no sabían quién era ella, pues no vio el informe de Magaly TV La Firme.

“¿Es cierto que dijiste ‘no me llega ni a los talones’?”, preguntó Samuel Suárez en medio de risas. “Este se pasó, ni siquiera sé lo que pasó, la gente chismosa me mandaba (mensajes) al inbox. Decía, ‘qué hice ahora’. Yo solo hablo de temas que me interesen, entonces para qué voy a hablar”, dijo la rubia, tratando de esquivar el tema.

El creador de Instarándula continuó y le preguntó si la conocía o la ve guapa. “No he visto, no he visto ni siquiera foto. Ese día para mi suerte no vi Magaly. Yo no miento, no la he visto”, dijo de forma incansable.

Te puede interesar: Magaly Medina critica audios de Alberto Otárola y hace fuerte comparación: “Es como tener a un ’Domínguez’ de Premier”

De esta manera, Fiorella Retiz dejó en claro que no le interesaba hablar más de Aldo Miyashiro, a quien responsabilizó de ser el culpable si llega a pasarle algo.

En septiembre del 2023, la modelo indicó que recibió amenazas por haber aceptado ser parte de ‘La Cada de Magaly’, donde hizo más de una confesión sobre su affaire con el conductor de ‘La Banda del Chino’, cuando éste mantenía una relación con su esposa y madre de sus hijos.

Fiorella Retiz fue consultada sobre la actriz y amiga de Aldo Miyashiro. Composición Infobae Perú

“Cuando le digo a Patrick (productor de Magaly) que voy a venir acá, se acerca otro amigo de Aldo, me llama para contarme que tenga cuidado, para alertarme, para decirme que mire bien, que tenga cuidado, que se preocupa por mí, pero que hay que dejar el tema”, reveló entre lágrimas.

Además, Retiz contó que una persona le advirtió que la estaban siguiendo y que podría enfrentar cualquier tipo de peligro. “Que me iban a hacer daño a mí.... si me llega a pasar algo a mí, a mi hijo o a mi familia, toda la culpa la va a tener Aldo Miyashiro”, dijo Fiorella Retiz. “No pienso vivir más con miedo”, agregó desconsolada en el set de Magaly Medina.

¿Quién es Gia Rosalino, actriz y amiga de Aldo Miyashiro?

Gia Rosalino es una actriz emergente en el escenario teatral, con una carrera enfocada principalmente en las tablas y artes escénicas como clown y arte dramático. Su nombre completo es Gianire Beatriz Rosalino Tapia y tiene 28 años. Además de su prolífica actividad artística, la actriz gusta del viaje y la exploración cultural, tal como comparte en sus redes sociales.

Gia Rosalino ha participado en la obra de Aldo Miyashiro, La hembras no lloran'. IG

Rosalino participó en la obra teatral que dirigió Aldo Miyashiro, ‘Las Hembras No Lloran’, en octubre del 2023. Le gusta bailar, grabarse videos y tomarse fotos de momentos de su vida. Cuenta con 8251 seguidores en su cuenta de Instagram y siempre está en constante actividad en sus redes sociales.