Magaly Medina le advierte a Christian Domínguez que Pamela López sí lo grabó: “Esa conversación va a salir”

Christian Domínguez revela que Pamela Franco le pidió no contestarle a Pamela López. (Captura: Magaly TV La Firme)

Arde Troya. En la emisión más reciente de ‘Magaly TV La Firme’ del 6 de marzo, la presentadora Magaly Medina decidió abordar sin reservas la polémica que rodea a Christian Domínguez. Durante el programa, se discutió el tema candente sobre la negación del cantante en una entrevista radial de ser el informante de Pamela López respecto a la relación secreta entre Pamela Franco y Christian Cueva.

En esta ocasión, la conductora dedicó un espacio en su programa para abordar las recientes declaraciones del cantante de cumbia a Mónica Cabrejos, donde aseguró que fue Pamela Franco quien le pidió que no le conteste a la aún esposa de Christian Cueva, Pamela López, tras la revelación del romance entre Cueva y la exintegrante de Alma Bella.

Ante ello, Medina no tardó en expresar su indignación ante estas declaraciones, calificando a Domínguez como “un inestable emocional” y criticando su falta de madurez para afrontar la situación. Según la presentadora, el cantante estaría evadiendo su responsabilidad y refugiándose en Pamela Franco.

Magaly Medina le advierte a Christian Domínguez que Pamela López lo grabó siendo su informante. (Composición: Infobae)

“Ahora se esconde en las faldas de Pamela Franco, como siempre hacen las personas cobardes, él no es un adulto, es un inestable emocional, no tiene madurez emocional, no puede asumir que no quiere hablar, tiene que decir que le han pedido que no hable”, dijo en un inicio la conductora de ‘Magaly TV La Firme’

También le recordó al exconductor de ‘América Hoy’ que fue Pamela Franco, madre de la última hija, quien insistió en que la persona involucrada saliera a esclarecer el asunto, haciendo clara insistencia al cantante de cumbia.“Era su oportunidad de hablar, pero no tiene nada que decir, un acto mucho más humilde y maduro hubiera sido reconocer que cometió un error. Para él no hizo mal...”, agregó Magaly.

Por otro lado, Magaly Medina lanzó fuerte advertencia a Domínguez y reveló que Pamela López habría grabado las conversaciones que mantuvo con él, desde su segunda comunicación, donde él le habría revelado detalles sobre la relación clandestina entre Christian Cueva y Pamela Franco. Según la conductora, estos registros podrían salir a la luz en cualquier momento, lo que aumenta la presión sobre el cantante de cumbia para que enfrente la situación de manera honesta.

“Lo que yo sí se es que Pamela López, la mujer de Cueva, grabó a partir de la segunda conversación con él, lo tiene grabado y en algún momento esa conversación va salir así que deja de negarlo, imita a los hombres y afronta”, concluyó la urraca.

Christian Domínguez confiesa sentir vergüenza y arrepentimiento por ampay de ‘Magaly TV La Firme’

En una reveladora entrevista concedida a Mónica Cabrejos, el cantante de cumbia Christian Domínguez abrió su corazón y expresó sentir una profunda vergüenza y arrepentimiento por los eventos desencadenados tras su reciente ‘ampay’ en el programa de Magaly Medina, seguido de su posterior aceptación de infidelidad a Pamela Franco.

“Siempre he sentido vergüenza de equivocarme, pero nunca como esta vez. Nunca estuve tan avergonzado como esta vez. Yo no conocía la vergüenza antes, pero en esta oportunidad la sentí por completo de manera gigantesca”, confesó Domínguez a radio Megamix.

El exconductor de ‘América Hoy’ admitió sentirse arrepentido por las consecuencias de las imágenes difundidas en el programa de Medina. “Uno se arrepiente de las cosas que hace, yo me arrepentí de muchas cosas que he hecho, pero esto nunca me pasó antes. Ufff, mucho, frente a la gente cuando les explicaba las cosas. Todavía no duermo bien, pero eso no es un tema de victimización. Son procesos que tengo que pasar, no estoy bien todavía. Aún tengo temor de subir al escenario. Voy avanzando de a pocos, pero aún tengo nervios”, confesó Domínguez, mostrando la vulnerabilidad que ha experimentado tras los recientes acontecimientos.”, agregó el artista.