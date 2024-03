Día Internacional de la Mujer 2024: ¿Es feriado el viernes 8 de marzo en Perú?

Hay dos días feriados en marzo 2024, conoce si uno de estos corresponde al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer | Foto composición: Infobae Perú / Agencia Andina

Faltan solo dos días para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El próximo 8 de marzo es una fecha importante a nivel mundial que está dedicada a reconocer y conmemorar las luchas y logros de las mujeres en su búsqueda por la igualdad de derechos, la justicia y la equidad de género en todos los aspectos de la sociedad.

Dado que el 8 de marzo se ha convertido en una fecha de gran importancia en Perú, especialmente en el contexto de las alarmantes estadísticas de violencia contra las mujeres y feminicidios en el país, surge la duda entre la población si el Poder Ejecutivo ha promulgado este día como feriado o no laborable.

¿Es feriado el viernes 8 de marzo en Perú?

Trabajadores del sector público y privado están a la expectativa sobre el calendario de feriados establecidos por el gobierno. De acuerdo a Decreto Supremo N° 011-2024-PCM, el Día Internacional de la Mujer no está considerado dentro de la lista de feriados.

Asimismo, el mencionado decreto no manifiesta que dicha fecha haya sido considerada por el Poder Ejecutivo como un día no laborable, por lo que los trabajadores deberán de realizar sus jornadas laborales con normalidad, a no ser que las empresas por su propia cuenta establezcan lo contrario.

Cabe señalar que los únicos feriados establecidos por el gobierno peruano para el mes de marzo son el próximo 28 y 29 de marzo por Semana Santa.

¿Por qué es importante el Día Internacional de la Mujer?

Este viernes 8 de marzo, las mujeres salen a las calles desde más de 15 territorios a nivel nacional. - Crédito: Flora Tristán/La Razón

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha clave para destacar los logros en pro de la igualdad de género y empoderamiento femenino, rememorando sus orígenes en los movimientos obreros del siglo XX que exigían derechos laborales y sufragio femenino.

La elección de esta fecha recuerda eventos significativos, como la protesta de trabajadoras textiles en 1908 en Nueva York, resaltando la lucha histórica por los derechos de las mujeres. Este día no solo celebra avances, sino que también invita a reflexionar sobre desafíos pendientes como la violencia de género y la brecha salarial, fomentando esfuerzos globales y locales hacia una sociedad donde los derechos de las mujeres estén plenamente reconocidos y garantizados.

Lista de feriados 2024

A continuación, se muestra el calendario de días feriados para el año 2024, que ahora incorpora cuatro nuevas fechas de celebración a nivel nacional:

Año Nuevo: lunes 1 de enero.

Semana Santa: jueves 28 de marzo.

Semana Santa: viernes 29 de marzo.

Día del Trabajador: miércoles 1 de mayo.

Batalla de Arica y Día de la Bandera: viernes 7 de junio.

San Pedro y San Pablo: sábado 29 de junio.

Día de la Fuerza Aérea del Perú, en honor a José Abelardo Quiñones Gonzáles: martes 23 de julio.

Fiestas Patrias: domingo 28 de julio

Fiestas Patrias: lunes 29 de julio.

Batalla de Junín: martes 6 de agosto.

Santa Rosa de Lima: viernes 30 de agosto.

Combate de Angamos: martes 8 de octubre.

Día de Todos los Santos: viernes 1 de noviembre.

Inmaculada Concepción: domingo 8 de diciembre.

Batalla de Ayacucho: lunes 9 de diciembre.

Navidad: miércoles 25 de diciembre.

Días no laborales 2024

El pasado 1 de febrero, a través del diario El Peruano, se dio a conocer el Decreto Supremo N°011-2024-PCM por parte del Ejecutivo, mediante el cual se establecen días no laborables compensables para los empleados del sector público durante este año. Las horas no trabajadas durante estos días deberán ser compensadas en los 10 días subsiguientes o en el periodo que determine el superior directo.

En cuanto a los trabajadores del sector privado, tienen la opción de acogerse a esta medida, siempre y cuando exista un acuerdo mutuo entre el empleador y los empleados. Deben acordar conjuntamente la fecha para compensar las horas no trabajadas; en ausencia de un consenso, la decisión final recaerá en el empleador.

A continuación, se detallan los días no laborables establecidos para el año 2024: