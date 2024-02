Días no laborables: Gobierno aprueba siete nuevas fechas libres para este 2024

Estas serán las siete nuevas fechas libres para trabajadores del sector público en Perú. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

Este año hay quince feriados aprobados para los trabajadores del Perú, quienes podrán usar estas fechas para descansar, realizar actividades recreativas o dar paseos, y hasta poder tener algún viaje corto. Añadidos a esto, también existen otras fechas que sirven como días libres para empleados.

Estos son los días no laborables. Y justo este 1 de febrero, el Gobierno acaba de aprobar el listado de estas fechas en que no se trabaja en el diario oficial El Peruano. Como se conoce, estos días serán compensables para empleados del sector público, y en algunos casos los trabajadores del sector privado podrán acceder a estos. Conoce más de estas fechas en esta nota, y qué fines de semana largos se han formado.

Días no laborables 2024: aprueban siete nuevos días libres

La Presidencia del Consejo de Ministros aprobó mediante el Decreto supremo N°011-2024-PCM siete fechas de año que serán días no laborables; es decir, el sector público no tendrá que trabajar estos días, aunque deberán compensar estas horas no trabajadas en otro momento.

Estos días libres se aprobaron para el sector público. - Crédito Composición Infobae/Andina

Estos son los nuevos días libres aprobados para este año.

Viernes 26 de julio de 2024

Lunes 7 de octubre de 2024

Viernes 6 de diciembre de 2024

Lunes 23 de diciembre de 2024

Martes 24 de diciembre de 2024

Lunes 30 de diciembre de 2024

Martes 31 de diciembre de 2024.

Además, el Gobierno ha detallado más sobre estas fechas para el sector público y cómo se darán en el privado.

Son días libres que deberán ser compensados.

Se tratan como días hábiles .

Las entidades del sector público adoptarán las medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios públicos que sean indispensables para la sociedad

En el sector privado , los centros de trabajo podrán dar estas fechas, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar

Las entidades y empresas sujetas al régimen laboral de la actividad privada que realizan servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia, y traslado de valores y expendio de víveres y alimentos, están facultadas para determinar los puestos de trabajo que están excluidos de los días no laborables.

Los feriados y días no laborables en Perú son altamente anticipados por viajeros, estudiantes y trabajadores. - Crédito Difusión

¿Cuáles son los feriados aprobados para el 2024?

Jueves 28 de marzo : Jueves Santo

Viernes 29 Marzo : Viernes Santo

Miércoles 01 Mayo : Día del Trabajo

Viernes 07 Junio : Batalla de Arica y Día de la Bandera

Sábado 29 Junio : Día de San Pedro y San Pablo

Martes 23 Julio : Día de la Fuerza Aérea del Perú

Domingo 28 Julio : Día de la Independencia

Lunes 29 Julio : Fiestas Patrias

Martes 06 Agosto : Batalla de Junín

Viernes 30 Agosto : Santa Rosa de Lima

Martes 08 Octubre : Combate de Angamos

Viernes 01 Noviembre : Día de Todos los Santos

Domingo 08 Diciembre : Inmaculada Concepción

Lunes 09 Diciembre : Batalla de Ayacucho

Miércoles 25 Diciembre: Navidad

Fines de semana largo en 2024

Los fines de semana largo son periodos cortos que se forman cuando se juntan feriados, días no laborables con sábados y domingos. Así, estas fechas prometen un mayor periodo de descanso para los trabajadores, lo que les permite tomar algunos viajes.

