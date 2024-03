Las coincidencias en las renuncias de los hermanos Otárola: mujeres, contrataciones irregulares y el factor Gustavo Adrianzén

Fredy y Alberto Otárola fueron reemplazados por Gustavo Adrianzén en el Ejecutivo. | Infobae Perú (Camila Calderón)

Este miércoles 6 de marzo, el representante de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) desde febrero de 2023, Gustavo Adrianzén, juró al cargo de presidente del Consejo de Ministros. Esta no es la primera vez que el abogado ocupa un cargo en el Ejecutivo y reemplaza a la familia Otárola. Anteriormente, hizo lo propio con Fredy Otárola, hermano del hoy expremier, en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Ollanta Humala. Aunque parece ser solo un dato curioso, lo cierto es que ambos comparten más que el apellido, el sucesor y los padres. Estas son las polémicas alrededor de los hermanos.

En su paso por el Congreso de la República, Fredy Otárola fue acusado por su propia esposa Mary Salvador de contratar con un sueldo de S/ 7 mil a una joven a cambio de favores sexuales. Incluso, se difundió un audio en el que la mujer suelta fuertes calificativos contra la supuesta amante. Ante la polémica, Salvador salió en medios de comunicación a pedir disculpas. Aunque reconoció la veracidad del audio, dijo que comprobó que el vínculo era falso y cuestionó que el tema se utilice para afectar la carrera política de su cónyuge.

Al igual que su hermano, a Alberto Otárola se le vinculó con una mujer que fue favorecida en distintas ocasiones por el Estado, pese a que se encuentra casado. La diferencia fue que Yaziré Pinedo, con quien protagonizó el audio que impulsó su salida del gobierno, confirmó haber tenido una relación sentimental con el expremier en 2021. Sobre la grabación, mencionó que era editada y que su difusión era un complot para sacarlo de la gestión de Dina Boluarte.

Otra de las similitudes y críticas que se realizó a las señaladas como parejas de los hermanos fue que no contaban con los conocimientos requeridos para desempeñarse en el Estado. En el primer caso, se mencionó que no tenía estudios de pregrado concluidos, según el extinto Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamientos de Universidades (CONAFU) y, en el segundo, que tiene bachiller en Ciencias Contables en una universidad no licenciada y que, pese a que Pinedo dijo que cuenta con un máster, este no está registrado en el portal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).



Contrataciones irregulares

Además de lo mencionado, ambos fueron implicados en presuntas contrataciones irregulares. Mientras a Fredy se le acusó de que sus familiares recomendaron a personas en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), a la exmano derecha de Dina Boluarte se le cuestionó el favorecimiento a ocho mujeres que, previamente, lo visitaron en su despacho.

Se trata de Yaziré Pinedo, Gianella Raida Solorzano Pariasca, Geidy Melendez Arista, Amelia Altamirano Aguirre, Rosa Rivera Bermeo, Rosenith Pinedo, Sandra Ramírez y Nathaly Torres.

Denuncia de ataques

Sobre el tema, Fredy mencionó que las acusaciones de influir en la contratación de sus familiares son parte de un “ataque artero carente de toda veracidad”, el cual “ha sido obviamente trabajado para perjudicarme”. Al mismo estilo, el expremier insistió en su inocencia e indicó que los señalamientos en su contra son parte de un complot orquestado por el expresidente Martín Vizcarra.

“Yo no tengo ninguna duda de que el señor Martín Vizcarra está detrás de todo esto junto con su quipo de gente corrupta. Me sorprendió la mención al señor Nicanor Boluarte, yo lo conozco y estoy seguro de que él no está en esta confabulación, pero aquí se tiene que investigar todo, el origen de los audios, las imputaciones falsas y el papel que vienen cumpliendo varias mafias para afectar la gobernabilidad del país”, expresó.



De esta manera, ambos hermanos se despidieron del Ejecutivo en medio de fuertes acusaciones destapadas, curiosamente en el mismo mes y por el mismo programa de televisión.