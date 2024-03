Alberto Otárola se despide de la PCM luego de más de 14 meses por comprometedor audio con Yaziré Pinedo

Premier comunicó su renuncia este martes 5 de marzo.| Infobae Perú (Camila Calderón) / PCM

Tal como lo adelantó Infobae Perú, la salida de Alberto Otárola ya era una decisión tomada por la presidenta Dina Boluarte. Tan es así, que la mandataria habría informado que “él ya no era premier” antes de que pise territorio nacional. No obstante, su dimisión fue confirmada este martes en conferencia de prensa.

Te puede interesar: Congreso decidirá mañana si citará a Alberto Otárola para que explique vínculo con Yaziré Pinedo

“He comunicado mi renuncia al cargo para dar tranquilidad a la presidenta Boluarte para que recomponga su gabinete. Hay una línea de trabajo que se deja para el país”, mencionó ante los medios de comunicación.

Posteriormente, compartió el documento a través de sus redes sociales. En la misiva, agradeció la confianza depositada por 440 días.

Titular de la PCM presentó su renuncia ante la difusión de un comprometedor audio. | Alberto Otárola

¿Qué dijo en su último discurso como premier?

Durante su pronunciamiento, el renunciante funcionario se notó bastante ofuscado ante la situación, por lo que no dudó en arremeter contra la prensa, protestantes e insistir que, detrás del ‘complot’, se encuentra el expresidente Martín Vizcarra.

Te puede interesar: ¿Quién es Yaziré Pinedo? Todo lo que se sabe sobre la mujer que protagonizó audio con Alberto Otárola

“El país ha sido testigo de una conspiración. Concretamente, han usado a un programa de televisión como descolmatadero. No se ha producido ninguna contratación irregular, no ha habido un favorecimiento a nadie”, expresó.

Asimismo, instó a que se realicen las investigaciones y peritajes que sean necesarios. “El peritaje lo tiene que hacer el ministerio público. Se demostrará el montaje burdo la edición que se ha hecho de los audios”, sostuvo.

Te puede interesar: Alberto Otárola: Ministerio de la Mujer anuncia que respaldará a la involucrada en audio con el premier

“No tengo ninguna duda de que el señor Martín Vizcarra está detrás. Me sorprendió la mención al señor Nicanor Boluarte. No creo que esté involucrado, pero todo hay que investigarlo. ¿Qué pretenden? ¿Que vuelva la violencia? Eso no lo vamos a permitir”, agregó.

Alberto Otárola responsabiliza a Martín Vizcarra de querer sacarlo de la PCM. Canal N

“Canciller desubicado”

En otro momento de su discurso, el aún jefe del gabinete ministerial se enfrentó al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, a quien calificó de “desubicado” por adelantar su salida.

“Un canciller desubicado, de manera majadera, salió a hacer un anuncio de que habría un cambio en el gabinete ministerial cuando por respeto debió esperar al anuncio que iba a hacer yo”, expresó.

Dichas palabras confirman que su remoción era inminente. Por más que se le dio la oportunidad de conversar, la decisión ya estaba tomada entre la jefa de Estado y los demás integrantes del Ejecutivo.

En la víspera, el funcionario comunicó que habría un “relanzamiento de las políticas generales del Gobierno [...] para que la presentación y sustentación de la confianza del próximo gabinete no sea un trámite, sino una segunda oportunidad y un segundo oxígeno con perspectivas al 2024″.

Canciller Javier González Olaechea habla sobre la renovación de la política del gobierno. Canal N

¿Por qué renunció Alberto Otárola?

Alberto Otárola renunció a su cargo como líder del gabinete ministerial tras la difusión de un audio con Yaziré Pinedo, una joven a la que llamó “amor” y que fue favorecida con distintas contrataciones en el Estado.

Alberto Otárola: ¿Y cuándo te dejas ver? ¿Y cuándo te veo?

Yaziré Pinedo: No sé, no me siento bien.

Alberto Otárola: Dime, pues, amor, para hablar. Mañana te veo, ¿te parece? Mañana, ¿o no puedes?

Yaziré Pinedo: Ya, mañana, pues, mañana te veo.

Alberto Otárola: Escúchame, pero mándame ahorita tu CV.

Yaziré Pinedo: Ya, ahorita.

Alberto Otárola: Que no sea documentado, ¿ya, flaca?

Fuente: Panorama

Luego de desatarse la polémica, la joven reconoció haber tenido una relación sentimental con el exministro de Defensa en enero del 2021. Asimismo, fue la primera vez que se puso sobre la mesa la teoría de que el inhabilitado Vizcarra estaba detrás.

Según sus declaraciones, fue contratada gracias a su vínculo con César Figueredo, entonces director de la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), y la influencia del exministro Jorge Chávez Cresta. No obstante, ante el pedido de rectificación, retrocedió e indicó que no conocía al extitular del Mindef.

“No tuve contacto ni mucho menos he hablado con él porque el intermediario para mi contratación fue directamente el señor (César) Figueroa y el señor (Martín) Vizcarra”, mencionó en diálogo con Canal N.

Mujer involucrada en audios cambió de versión ante el pedido de rectificación. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Mindef

No fue la única favorecida

Yaziré Pinedo no es la única mujer beneficiada durante la gestión de Alberto Otárola. De acuerdo a distintos medios de comunicación, son al menos ocho las personas que —coincidentemente— fueron contratadas en el Estado después de visitarlo en su despacho. Ellas son: Gianella Raida Solorzano, Geidy Melendez, Amelia Altamirano, Rosenith Pinedo, Sandra Ramírez y Nathaly Torres