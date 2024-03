“¿Y cuándo te dejas ver?”: Alberto Otárola, en audio, acosa y mantiene cercanía con Yaziré Pinedo, contratada en el Estado tras visitarlo

El premier Alberto Otárola acosa a Yaziré Pinedo y le ofrece trabajo. Video: Panorama

Un audio difundido este domingo por Panorama ha confirmado que el jefe de Gabinete, Alberto Otárola, sí conocía a Yaziré Pinedo (25), contratada en el Estado luego de realizar una visita personal a su despacho. El premier le solicitaba su curriculum vitae en una conversación en la que presionaba para verla, pese a la negativa de ella.

Alberto Otárola: ¿Y cuándo te dejas ver? ¿Y cuándo te veo?

Yaziré Pinedo: No sé, no me siento bien.

Alberto Otárola: Dime, pues, amor, para hablar. Mañana te veo, ¿te parece? Mañana, ¿o no puedes?

Yaziré Pinedo: Ya, mañana, pues, mañana te veo.

Alberto Otárola: Escúchame, pero mándame ahorita tu CV.

Yaziré Pinedo: Ya, ahorita.

Alberto Otárola: Que no sea documentado, ¿ya, flaca?

El portavoz del Ejecutivo no se ha pronunciado hasta el momento sobre el registro de voz.

Pinedo fue contratada en el Ministerio de Defensa días después de sostener una cita con Otárola, quien dirigió el portafolio en 2022. La reunión, que no fue registrada de manera oficial, produjo que la allegada consiguiera dos órdenes de servicio por 53 mil soles: una primera por 18 mil soles para la labor de emisión, elaboración y archivo; y otra por 35 mil soles.

El premier ha declarado en RPP que conoció a la exfuncionaria en una reunión y que luego no la volvió a ver más. “Ahora se está cuestionando que los ministros se reúnan con quienes van a trabajar en los ministerios con ellos. [...] ¿Qué tiene de malo que un ministro se reúna con una persona para ver cuál es su currículum, cuáles son sus documentos?”, cuestionó.

Alberto Otárola habla sobre chatas que anunciaban nombramiento de José Arista en el MEF

En diálogo con el dominical, Pinedo contradijo esa declaración y señaló que tiene un “vínculo de muchos años atrás” con Otárola, una versión que ha sido ratificada con el audio recientemente divulgado. En enero de 2023, desde la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) le envió un correo electrónico con una oferta de trabajo.

El encargado de entablar esta comunicación fue identificado como Joan Miranda, quien se desempeña como analista de mercado de la oficina de abastecimiento de la PCM. La allegada del premier recibió el mail en el que se le solicitaba el envío de una propuesta económica, su CV documentado y otros formatos para que pueda ser contratada para un servicio de atención administrativa.

Según fuentes consultadas por el dominical, este tipo de correo solo se envían desde PCM a profesionales de “alto perfil” para establecer contratos especializados. Luego de estos destapes, Panorama reveló que Pinedo había sido vigilada por una camioneta que le pertenecía al Ministerio del Interior.

Foto de archivo del primer ministro de Perú, Alberto Otárola. EFE/Lenin Nolly

En octubre del año pasado, la Fiscalía abrió una investigación a Otárola por la presunta comisión de un delito de corrupción por la contratación de Pinedo y otra amiga del premier, Rosa Rivera, quien también obtuvo un puesto en el Estado tras reunirse con el primer ministro, irregularidades que él ha negado de manera reiterada.

El programa denunció que Rivera se reunió 30 minutos con Otárola en la PCM el 2 de marzo y dos semanas después consiguió dos contratos por orden de la organización Devida, donde el premier fue presidente entre 2014 y 2016, por un monto de 27.000 soles cada uno.

El Ministerio Público añadió que esta investigación también afecta al presidente ejecutivo de Devida, Carlos Figueroa, y al gerente general, Martín Villafuerte, como presuntos autores de colusión simple y agravada, respectivamente. Y también a Rosa Rivera, como presunta cómplice de colusión simple y agravada.