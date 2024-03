Florcita Polo fue multada con S/ 9.000 por la ONPE: ¿Qué pasó con la hija de Susy Díaz?

Florcita Polo deberá de pagar multa a la ONPE. (Foto: Captura de TV)

No la estaría pasando nada bien. Florcita Polo deberá de pagar una alta suma de dinero por no haber cumplido con informar sus estados financieros a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). De acuerdo a esta entidad, la engreída de Susy Díaz no envío el informe de su campaña como regidora al Municipio Distrital de La Molina, durante las elecciones Municipales y Regionales del año 2022.

La empresaria deberá pagar un total de S/ 9.270, cerca de dos UIT como castigo. Según el documento, la empresaria no dio detalles de los ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña que realizó en el año 2022.

“Sancionar a la ciudadana Flor de María de los Milagros Polo Díaz, excandidata a regidora distrital de La Molina, con una multa de una con ocho décimas (1.8) UIT (9270 soles) por no cumplir con la presentación de la información financiera de los aportes, ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña de las Elecciones Municipales 2022″, dice el documento.

Florcita Polo Díaz fue eliminada de 'El Gran Chef Famosos'.

De esta manera, Florcita Polo deberá de realizar este pago, de lo contrario, podría enfrentar otra sanción por parte de la entidad del Estado. Cabe precisar que la engreída de Susy Díaz, pese a sus esfuerzos, no logró ingresar a la Municipalidad de La Molina.

Cabe precisar que en los últimos meses no se ha tenido mucha información de la hija de Augusto Polo Campos, esto debido al enfrentamiento legal que mantiene con Néstor Villanueva, con quien se enfrentó debido a que el cantante aseguraba que la emprendedora no le dejaba ver a sus pequeños desde hace varios meses.

Enfrentamiento por herencia de Augusto Polo Campos

Augusto Polo Campos Linares, hijo mayor del artista nacional, hace unas semanas interpuso una denuncia formal contra sus hermanos, incluida Flor Polo, por presuntamente impedirle el acceso a la parte de la herencia que le corresponde.

Esta acusación salió a la luz después del fallecimiento del reconocido compositor, el 17 de enero de 2018. La disputa familiar incluye un departamento en Miraflores y dinero de la empresa ‘Contigo Perú’, encargada de las regalías de las obras del intérprete.

Florcita Polo no quiere saber nada de la herencia de su padre. | difusión

“Queremos saber qué sucede con el dinero, cómo se está gastando y en qué se está invirtiendo. (...) No hay reportes. Solo uno de los hermanos lo está gozando y yo sigo pagando impuestos del mismo”, dijo.

Ante estas fuertes acusaciones, Flor Polo evitó dar detalles de lo que venía sucediendo, por ella, cuando le consultaron sobre esta denuncia en el programa ‘Préndete’, ella evitó dar alguna declaración al responder que estaba enfocada en sus negocios, además, precisó que ella ya tiene su terreno, dando a entender que no estaría peleando por algún bien que dejó su padre en vida.

“Estoy trabajando. Yo soy una mujer chambeadora, ya tengo mi terreno, algo propio”, declaró Polo Díaz, evidenciando su preferencia por concentrarse en sus esfuerzos personales más que en la herencia familiar en disputa.