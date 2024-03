Carolina Braedt se quiebra al recordar su tóxica relación con Anders Partouche: “Es súper doloroso”. | Amor y Fuego.

Tras su fallido romance con el francés Anders Partouche, Carolina Braedt estuvo frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para hablar sobre el fin de su relación sentimental, el cual consideró tóxica. Además, reveló que vivió momentos de terror e incertidumbre cuando se quedó sola en París.

Además, la empresaria volvió a remarcar que el departamento que mencionó en diferentes ocasiones su expareja le pertenece a ella. En ese sentido, explicó que le pagó lo suficiente a Anders Partouche por las remodelaciones que hizo.

En otro momento, casi rompe en llanto al recordar los malos momentos que vivió al lado de su expareja, incluso señaló que no sabía como salir de ella, por lo que estuvo involucrada con el francés durante varios meses más, pese a que la relación ya no daba para más.

Carolina Braedt revela que denunció a Anders Partouche. (Instagram)

“Uno ve que está en una relación tóxica cuando está desde afuera y puede tomar su distancia. Si en su momento hice las cosas de una manera muy radical, pero es lo que me dejaba y me empujaron hacer, porque o sino yo no veía la manera de cómo salir”, comentó bastante afectada.

“He tenido miedo de bajarme de mi departamento y no saber que me esperaba abajo y estar en una ciudad donde no conozco a nadie, no está mi familia ni nada”, añadió Carolina Braedt, quien además volvió a remarcar que ella era la dueña del departamento que compró en París.

“Yo le pagué de más por el trabajo que ha hecho y él no invirtió en nada. El departamento fue pagado absolutamente por mí. Es super doloroso y triste darme cuenta por la situación que estaba pasado. Ahora estoy tranquila de vuelta en mi país”, fue el mensaje que dejó para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Anders Partouche acusó a Carolina Braedt de tener un comportamiento violento.

Anders Partouche y sus amenazas contra Carolina Braedt

Anders Partouche, expareja de Carolina Braedt, no acepta que su relación con la influencer terminó de manera inesperada, por lo que al ser sacado del departamento que compartían, el francés no dudó en lanzar una serie de amenazas contra la empresaria. Para empezar, aseguró que tenía varias pruebas que podían acabar con su carrera.

“En este teléfono y en la nube tengo TODO para destruir su carrera y a sus amistades”, dijo en inglés según consignó Ric La Torre.

Cabe precisar que Carolina Braedt relató en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram que su expareja se negaba a dejar el hogar que compartían, esto pese a que ella ya le había advertido que no deseaba verlo.

Carolina Braedt recibe advertencia de Anders Partouche tras separación. | Captura/Instagram

Ella también contó que el francés le había pedido la suma de 20 mil euros para dejar la vivienda; sin embargo, ella no hizo caso a este pedido y opto por sacarlo cuando él salió de viaje. Asimismo, cuando él regresó, intentó ingresar por la fuerza al departamento, por lo que golpeó la puerta, al punto que la influencer tuvo que llamar a la Policía.

Además, la empresaria narró que tuvo que estar encerrada durante 24 horas en este espacio por temor a su expareja. Al día siguiente, ella llamó a un cerrajero para que cambie las chapas de la puerta y así Anders Partouche no ingrese a la fuerza.