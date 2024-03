Yaziré Pinedo retrocede: Luego de asegurar que fue contratada por influencia de Jorge Chávez Cresta, niega conocerlo

Mujer involucrada en audios cambió de versión ante el pedido de rectificación. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Mindef

Ante el pedido de rectificación por parte del exministro Jorge Chávez Cresta, Yaziré Pinedo aclaró que no conoció ni tuvo contacto con él. Ello, un día después de asegurar que recibió dos órdenes de servicio por S/ 53 mil gracias a la influencia del extitular del Mindef.

En diálogo con Canal N, la joven sostuvo que no tuvo contacto con el entonces alto funcionario, que no lo visitó ni ”mucho menos he hablado con él porque el intermediario para mi contratación fue directamente el señor (César) Figueroa y el señor (Martín) Vizcarra”.

Aunque solo realizó la aclaración sobre Chávez Cresta, el exministro no fue el único que solicitó se rectifique en un plazo de 24 horas. Los otros mencionados, a excepción de Nicanor Boluarte, también rechazaron lo expresado por Pinedo.

A través de X (antes Twitter), el expresidente negó ser parte del presunto complot denunciado. “No conozco ni he hablado con nadie de este gobierno”, escribió.

Martín Vizcarra, Jorge Chávez Cresta y César Figueredo desmienten declaraciones de Yaziré Pinedo.

En tanto, el secretario general del partido político Perú Primero, César Figueredo, se pronunció en la misma línea. “Niego rotundamente que mi persona o el Partido Político Perú Primero haya organizado un complot en contra del premier y mucho menos que hayamos ofrecido suma de dinero a la Srta. Pinedo. Si no se rectifica procederé a iniciar la demanda correspondiente”, mencionó.

¿Qué dijo Jorge Chávez Cresta?

En entrevista con RPP Noticias, el exintegrante del gabinete ministerial insistió en que no conoce a Pinedo ni a Figueredo. “En ningún momento, he recibido una indicación del señor premier ni de ningún ministro de Estado ni de un funcionario para yo contratar a un personal”, enfatizó.

“Espero la prudencia de la señorita Pinedo Yaziré que pueda rectificarse. Caso contrario, tomaré todas las acciones legales en defensa de la verdad”, precisó. Dichas declaraciones motivaron la aparición de la joven para marcar distancia.

Exministro niega haber recomendado a Yaziré Pinedo| RPP Noticias

¿Quién es Yaziré Pinedo?

Yaziré Pinedo es la protagonista de un audio en el que el ahora presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se refiere a ella cariñosamente y le pide que le mande su curriculum.

Alberto Otárola: Dime, pues, amor, para hablar. Mañana te veo, ¿te parece? Mañana, ¿o no puedes?

Yaziré Pinedo: Ya, mañana, pues, mañana te veo.

Alberto Otárola: Escúchame, pero mándame ahorita tu CV.

Yaziré Pinedo: Ya, ahorita.

Alberto Otárola: Que no sea documentado, ¿ya, flaca?

Fuente: Panorama

Si bien la implicada reconoce su voz, pero asegura que fue editado, esta no es la única prueba de que se motivó su favorecimiento en la presente gestión. El 11 de enero del 2023, con Otárola en el premierato, la joven recibió una solicitud de cotización por parte de un funcionario de la PCM, Joan Freddy Miranda Huayta.

En el correo, con asunto “solicitud de cotización” y enviado a Yazire Pinedo, se requiere a la amiga del titular de la PCM que adjunte detalles sobre sus pretensiones laborales, como “propuesta económica, cv documentado, y los formatos suscritos a la brevedad posible”.

“Es grato dirigirme a usted, a fin de comunicarle que la Presidencia del Consejo de Ministros, identificado con RUC N° 20168999926, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, está efectuando la contratación para la atención del requerimiento ‘Contratación de una persona natural para brindar el servicio de atención administrativa en la oficina de abastecimiento’”, precisa el correo.

Correo enviado a Yazire Pinedo Vásquez por parte de la PCM. | Panorama

A ello, se le suma que un vehículo designado a la PCM fue captado en los exteriores de la vivienda de Pinedo. Uno de los vecinos del lugar advirtió de la presencia del auto con placa número EGS-106, de color negro.

Yaziré Pinedo confirma relación sentimental con Otárola

En las recientes declaraciones, la mujer reconoció la cercanía con el jefe del gabinete ministerial e indicó que tuvieron una relación amorosa en enero del 2021.