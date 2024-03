Exministro de Defensa envía carta notarial a Yaziré Pinedo: Tiene 72 horas para retractarse

Mujer involucrada en audios cambió de versión ante el pedido de rectificación. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Mindef

Cumplió su promesa. El exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta formalizó su pedido de rectificación a Yaziré Pinedo, la joven de 25 años que obtuvo dos órdenes de servicio en el Estado por S/ 53 mil, según ella por la recomendación del extitular del Mindef, y confirmó haber tenido una relación sentimental con el expremier Alberto Otárola.

“Al agotarse el plazo para una rectificación total, procedo de acuerdo a ley, remitiendo una carta notarial a la Srta. Yaziré Pinedo, para que se rectifique completamente y explique la inexistencia de mi participación en el proceso de su contratación en el Ministerio de Defensa en el año 2023″, escribió el exfuncionario junto a la misiva.

El documento precisa que la joven tiene un plazo máximo de 72 horas para rectificarse “completamente de sus falsas afirmaciones, precisando expresamente que el suscrito no ha tenido ninguna injerencia en su contratación bajo la modalidad de los servicios por terceros o de locación de servicios”.

Carta notarial remitida a Yaziré Pinedo. | Jorge Chávez Cresta

En la víspera, la exautoridad se comunicó con RPP Noticias y negó su participación e influencia en el caso. “Quisiera negar tajantemente [la recomendación] de mi parte. No la ha habido, ni por ella, ni por ninguna otra persona. En el sentido siguiente, también, al señor Figueredo no lo conozco, no he tomado ningún contacto con ella. De repente ha sido desinformada o le han dicho otra versión”, mencionó, en la víspera, el exfuncionario en diálogo con RPP Noticias.

Asimismo, aseveró que no recibió recomendaciones del expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ni de otro integrante del Ejecutivo o funcionario, por lo que pidió a la joven de 25 años que se rectifique.

Como es de conocimiento público, Pinedo manifestó que detrás de los audios difundidos estaría César Roberto Figueredo Muñoz, a quien lo contactó para que se desempeñe como su abogado, y que el expresidente Martín Vizcarra y el hermano de la mandataria tendrían participación e interés en que estos audios se difundan desde que tuvieron el conocimiento de su existencia.

“Mientras me he desempeñado como ministro de Estado en el despacho de Defensa antes del 14 de febrero, jamás he tenido la oportunidad de ver al señor Nicanor Boluarte en Palacio de Gobierno, jamás he tomado contacto con él. No puedo emitir una percepción o información cuando yo no lo conozco”, sostuvo.

Exministro niega haber recomendado a Yaziré Pinedo| RPP Noticias

¿Qué dijo la presidenta Dina Boluarte?

A través de un comunicado, el mismo domingo que se difundieron los audios, el gobierno de Dina Boluarte indicó que esperarán la llegada de Alberto Otárola para que rinda sus declaraciones antes de tomar cualquier decisión.

Por su parte, el entonces premier manifestó que detrás de estos audios estarían personas que buscan retirarlo de su cargo. No obstante, las declaraciones de la joven desmienten la versión de Otaróla sobre el vínculo que tuvieron y negó en su momento.

Yaziré Pinedo revela las intenciones que tendría Nicanor Boluarte

Sin embargo, la jefa de Estado no ha brindado ninguna declaración al respecto. Hasta el momento, se conoce que el titular del Consejo de Ministros llegará al territorio peruano hoy a las 17:00 horas. Es así como los medios de comunicación se encuentran en el aeropuerto Jorge Chávez.

En tanto, desde el Congreso, los parlamentarios Elias Varas y Margot Palacios han presentado denuncias constitucionales en contra del premier, bajo la acusación de haber beneficiado presuntamente a Yaziré Pinedo con contratos estatales. Las denuncias se fundamentan en el supuesto favoritismo mostrado por Otárola hacia Pinedo, lo que, según los legisladores, constituiría un presunto delito de tráfico de influencias y abuso de autoridad.

Asimismo, la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra el jefe del Gabinete y otros funcionarios que estarían involucrados en los delitos de negociación incompatible y patrocinio ilegal. La salida de Otárola se podría dar en las próximas horas.