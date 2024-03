Christian Thorsen anuncia su regreso a la actuación: ¿qué dijo sobre su futuro en ‘Al Fondo Hay Sitio’?

La última vez que Christian Thorsen apareció en 'Al Fondo Hay Sitio' | América TV

Christian Thorsen se siente más vivo que nunca. En medio de su tratamiento alternativo contra el cáncer de próstata—detectado en junio de 2022 y cuyo pronóstico era de 12 a 36 meses de vida—, el artista peruano anunció que está listo para volver a la actuación. En una reciente entrevista, dio detalles de las producciones en las que participará próximamente.

“Estoy en un momento diferente, especial, único, maravilloso, con una proyección de vida lindísimo que no tiene nada que ver con cantidad de años, sino con cosas por hacer maravillosas, realmente grandes”, compartió el actor nacional, conocido por haber dado vida a ‘Raúl del Prado’ en la teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’.

En relación a su estado físico, Christian Thorsen informó a El Comercio que su salud ha experimentado una notable mejoría. “La última vez mi radiólogo me preguntó qué estaba haciendo porque mis lesiones en mis pulmones y huesos habían desaparecido. Me dijo que había como cicatrices, pero nada más”, dijo.

Pese a no tener la compañía de familiares cercanos, Christian Thorsen asegura no sentirse solo en su lucha contra el cáncer.

Christian Thorsen volverá a actuar

Después de un tiempo alejado de la actuación, Christian Thorsen compartió que participará en dos producciones nacionales este 2024. La primera es “Sube a mi nube”, una película que relatará la historia de Nubeluz, cuyas grabaciones están programadas para comenzar en marzo. La segunda es “El Principito”, una obra teatral de Preludio, donde asumirá el papel del piloto.

“Acepté porque me pareció una linda idea volver con tremendas producciones. Actuar me divierte”, expresó.

Por otro lado, descartó participar en ‘Al Fondo Hay Sitio’. Recordemos que su última aparición en la teleserie de América TV fue en la séptima temporada, cuando su personaje se despidió de ‘Charito’ para irse definitivamente de Las Lomas junto a su pareja ‘Betty Franco’. Desde entonces, el público pide el retorno del ‘Platanazo’.

“A la televisión no vuelvo porque no creo que me quieran y tampoco me muero por estar allí. Estuve en ‘Mil oficios’, ‘Así es la vida’ y ‘Al fondo hay sitio’, las producciones más exitosas de la televisión peruana. También hice programas en vivo y conduje mi propio programa. Conocí mucha gente. Pasé de un lado a otro sin quererlo. Viví momentos extraordinarios, la pasé bien”, expresó Christian Thorsen .

Christian Thorsen descarta regresar a 'Al Fondo Hay Sitio'.

¿Por qué no quiere volver a ‘Al Fondo Hay Sitio’?

Christian Thorsen no planea regresar a la popular serie de televisión ‘Al Fondo Hay Sitio’, así lo confirmó el actor, luego de revelar que su salida de la producción de América TV en 2016 aconteció bajo circunstancias que él considera injustas.

“La forma en la que Efraín Aguilar me lo comunicó fue bien bruta. Me llamó por teléfono para decirme que ‘hasta aquí nomás llegaba’. Así nomás, después de tantos años. Si me hubiese mirado a los ojos, dado la mano y agradecido, yo no tendría problemas con él”, expresó Thorsen, en aquella época, en diálogo con ‘Hildebrandt en sus trece’.

Christian Thorsen revela que demandó a la productora de 'Al Fondo Hay Sitio' por despido de Efraín Aguilar.

Se sabe que Christian Thorsen no se quedó de brazos cruzados e interpuso una demanda contra el canal 4, la cual terminó ganando en septiembre de 2023.

“Se querían ahorrar mi sueldo. Y como no estábamos en planilla, entonces podían hacer lo que les da la gana. Sin embargo, gracias a que la demanda que yo les metí y que gané, ahora todo está bien. Lo cual me alegra mucho (…) Sabía que me iban a sacar y, luego de ocho meses para el final, me iban a llamar porque los guionistas querían que yo terminara con ‘Charito’, el personaje de Mónica Sánchez”, comentó al diario Trome.

En la misma entrevista, Christian Thorsen se refirió a la incomodidad que experimentó al final de su participación en la serie. “Siempre he pensado que el humor no es para reírse del otro, sino con el otro. Y a veces hacían cosas que eran para reírse del personaje. Eso nunca me gustó. Entonces, cuando ya excedían en eso, yo decía: ‘Para el carro’”, señaló.