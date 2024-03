Diego Penny explicó por qué hizo gesto obsceno y dejó sarcástica frase por sus tres expulsiones en Liga 1 2024

El golero de Deportivo Garcilaso explicó los motivos para agarrarse los genitales y pidió disculpas al público. (Ovación)

El jueves 29 de febrero, Alianza Atlético derrotó de manera holgada a Deportivo Garcilaso (3-0) en un partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura 2024. No obstante, más allá del resultado, la acción más resaltante no tuvo al balón como protagonista, sino un gesto que hizo el arquero del ‘pedacito de cielo’, Diego Penny, y que le costó la tarjeta roja.

Horas después del incidente, el veterano guardameta brindó su descargo y negó que se agarró los genitales en repetidas ocasiones para agraviar al árbitro Daniel Ureta, si no que se trataba de una broma con el centrocampista uruguayo Santiago Arias, con quien compartió vestuario en el ‘vendaval del Chira’ durante 2022. De todos modos, ofreció disculpas tanto al público como a sus compañeros por lo sucedido en el estadio Campeones del 36.

“No quiero justificar, pero a veces no entendemos un poco que el fútbol es mucho de eso, de picardía, de esas cosas, hacer una broma que estaba haciendo con un jugador, que es Santiago Arias, que es un excompañero, pero no era ni para el árbitro ni para la gente, una broma porque él también me hizo un gesto, pero salí expulsado. Pido disculpas a la gente que lo vio y sobre todo a mi equipo, porque ya tengo tres expulsiones en cuatro fechas que he jugado”, declaró a la prensa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En la misma línea, volvió a rechazar que haya intentado agredir al juez central designado por la Conar y confirmó que fue uno de los árbitros asistentes, sobre quien hizo singular enfásis por su procedencia, quien pidió la cartulina roja en su contra.

“En lo absoluto, porque justo estaba en la revisión del VAR en el segundo gol y él estaba en la mitad de cancha, haciéndome gestos. Nosotros hemos jugado juntos en 2022 y todo el partido hemos estado así. El único que lo vio fue el línea, que es de la zona, de Piura o el norte. Él le dice al árbitro que me expulse, porque Daniel Ureta no lo había visto”, agregó.

Penny Valdez no evitó hacerse cargo de lo sucedido e hizo hincapié que alguien con los años de trayectoria que posee, no puede verse envuelto en este tipo de episodios. Añadió que los norteños fueron notoriamente superiores y por ellos se llevaron los tres puntos.

“Es una irresponsabilidad. A mi edad no me puede estar pasando eso. Más allá de eso, siento que no nos llevamos nada, que el equipo hizo un buen primer tiempo, pero luego se nos complicó y Sullana, con uno menos, fue justo merecedor del triunfo”.

“Voy por los Récord Guinness”

En medio del lamento, el ‘Flaco’ Penny bromeó con el hecho de ser el jugador con más expulsiones en lo que va de la Liga 1 2024, mencionando que va en búsqueda de una marca a nivel mundial.

“Yo creo que voy por los Récord Guinness, porque tengo tres expulsiones en seis fechas de torneo. Yo juego cuatro y me expulsan tres veces. Primera vez que me pasa una cosa así, no soy una persona malcriada ni irrespetuosa, por eso dije que le pedía disculpas a la gente. En la cámara de atrás se ve un gesto que no debía hacer”.

Diego Penny fue expulsado en el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

Buscarán lavarse la cara en Copa Sudamericana

El ‘Rico Garci’ no ha tenido el mejor de los arranques en la Liga 1 2024, pues perdió cinco de seis partidos en el Apertura y marcha antepenúltimo con un solo punto. Los dirigidos por el colombiano Bernardo Redín, buscarán revertir la situación cuando enfrenten a ADT por la fase previa de la Copa Sudamericana. Ello será el martes 5 de marzo desde las 19:30 horas en el estadio Inca Garcilaso de La Vega.

“Perjudiqué a mi equipo, me toca simplemente darle vuelta a la página. El martes tenemos un partido de Sudamericana muy importante para la institución, para nosotros, así que hay que tratar de hacer lo mejor en el partido”, dijo Penny.