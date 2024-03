El conmovedor mensaje que le dedicó Jota Benz a Angie Arizaga y a su bebé: “La vida me dio el amor verdadero”

Jota Benz le dedicó romántico mensaje tras confirmar que tendrán un bebé.

Angie Arizaga y Jota Benz causaron gran emoción en sus seguidores al anunciar que están esperando su primer hijo juntos. La notificación fue hecha pública en la mañana del 2 de marzo a través de sus cuentas oficiales de Instagram. Las figuras de TV y exparticipantes del reality ‘Esto es Guerra’ compartieron su alegría y emoción ante la pronta llegada de su bebé.

Cabe indicar que en muchas oportunidades se especuló que la modelo estaba embarazada, sin embargo, Angie Arizaga aclaró que no estaba en sus planes inmediatos con Jota Benz. Después de varios meses, la pareja hizo el feliz anuncio, marcando un nuevo capítulo en su relación, que se ha fortalecido tras más de tres años juntos y un año de compromiso matrimonial.

En la confirmación de esta buena nueva, Jota Benz expresó su felicidad total y le dedicó unas palabras a su pareja y bebé, a quien señaló que espera con muchas ansias.

“¿Se imaginan encontrar a una mejor amiga, una confidente, una novia, una compañera, una mano derecha y todo en una sola persona? Coincidir y conectar con alguien en todos los aspectos, habiendo 195 países y 8 billones de personas es increíble. Cada decisión tomada en la vida va creando un futuro y camino. Es decir, de todas las opciones posibles, íbamos caminando en la misma dirección para encontrarnos. Nosotros nos elegimos, nos respetamos, nos admiramos, nos cuidamos y nos prometimos crecer de la mano. Por eso, la vida nos dio lo que muchos buscan y pocos encuentran, el amor verdadero. Y que más bonito que el amor de tu vida lleve dentro de ella al “amor de nuestras vidas”. Lo más hermoso, es que aún no te conocemos y ya te amamos. Gracias a Dios por permitirnos ser padres. Atte: Papá”, escribió el cantante.

Angie Arizaga y Jota Benz confirman que esperan a su primer bebé. Instagram

Angie Arizaga explica por qué no quedaba embarazada

A través de su anuncio, Angie Arizaga explicó que fue muy difícil quedar embarazada, al punto de llegar a pensar que no lo lograría. Para la modelo, según indica, fueron momentos duros, pues pese a que públicamente había mencionado junto a Jota Benz no tener planes de embarazo, en privado anhelaban empezar una familia. Después de varios meses de intentos y superar momentos difíciles relacionados con la fertilidad, finalmente concretaron su sueño.

“No se imaginan cuánto espere este momento, cuántas pruebas negativas, cuantos abrazos diciéndome ten paciencia, cuantas lágrimas y dolor cuando la prueba era negativa, cuanta presión de la gente que ni conocía, al punto de darme por vencida… de decir tal vez esta etapa no es para mí y me dediqué a sanar por dentro. Tenía muchos desórdenes hormonales y de un momento a otro sin imaginarlo llego la bendición, cuando vi el ‘embarazada’ en la prueba, lloré de felicidad y recién pude asimilarlo cuando escuche sus hermosos latidos, esa emoción fue única y es el motor para seguir mejorando como persona para ser un buen ejemplo. Te amamos”, detalló la influencer.

Angie Arizaga espero los tradicionales tres meses para por fin anunciar su estado de gestación a través de redes. “La bendición que está en camino me tiene muy ilusionada, de solo pensar que dentro de mí está el resultado del amor tan grande que tengo con Jota me llena de alegría. Imposible decir que no sentí miedo haciéndome mil preguntas, ya no es pensar solo en mí, es pensar en nuestro bebé y en nuestra familia”, escribió la exintegrante de ‘Esto es Guerra’, quien- junto a su pareja - viene recibimiento los mensajes de aprecio de sus fans y amigos de la farándula.