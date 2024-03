Angie Arizaga y Jota Benz confirman que esperan a su primer bebé: “Es el resultado del amor más grande”

Angie Arizaga y Jota Benz confirman que esperan a su primer bebé. Instagram

Angie Arizaga y Jota Benz sorprendieron a todos sus seguidores al revelar, la mañana del 2 de marzo, que serán padres por primera vez, luego de esperar por varios meses, su familia crecerá y dentro poco tendrán a su heredero en sus brazos.

Te puede interesar: Luis Tudela, conocido abogado del espectáculo, se desmayó por golpe de calor: ¿cuál es su estado de salud?

Como se sabe, la pareja de exchicos realitys se conocieron en el programa de competencia ‘Esto es Guerra’ y decidieron formar una relación que hoy tiene más de tres años. Además, hace un año están comprometidos para casarse.

Aunque en muchas entrevistas comentaban que aún no tenían planes cercanos de ser padres, por interno lo estaban planificando pero sin obtener éxito. Mediante una emotiva publicación en sus cuentas oficiales de Instagram revelaron que se encuentran esperando a su primer bebé y esto los llena de mucha felicidad.

Te puede interesar: Jano Baca, el actor de ‘Papá en Apuros’ que inició haciendo malabares en la calle y ahora participa en serie internacional

Angie Arizaga reveló en emotivo mensaje que su bebé es el amor más grande que tiene en su vida y el resultado del compromiso que tiene con Jota Benz.

“La bendición que está en camino me tiene muy ilusionada, de solo pensar que dentro de mí está el resultado del amor tan grande que tengo con Jota me llena de alegría”, dice la primera parte de su publicación

Por otro lado, detalló que al inicio sintió miedo porque no quería perder al ser que más ama hoy por hoy. Comentó que fueron muchos momentos difíciles que tuvo que vivir para por fin

Te puede interesar: Luis Miguel en Lima: El sol salió de noche con clase, elegancia y potencia para cautivar a su público más enamorado

“Imposible decir que no sentí miedo haciéndome mil preguntas, ya no es pensar solo en mí, es pensar en nuestro bebé y en nuestra familia. No se imaginan cuánto espere este momento, cuántas pruebas negativas, cuantos abrazos diciéndome ten paciencia, cuantas lágrimas y dolor cuando la prueba era negativa, cuanta presión de la gente que ni conocía al punto de darme por vencida… de decir tal vez esta etapa no es para mí y me dediqué a sanar por dentro”, siguió contando.

La participante de ‘El Gran Chef Famosos’ explicó que había unas razones en su cuerpo que le impedían quedar embarazada y las explicó en extenso peor emotivo mensaje.

“Tenía muchos desórdenes hormonales y de un momento a otro sin imaginarlo llego la bendición, cuando vi el EMBARAZADA en la prueba, lloré de felicidad y recién pude asimilarlo cuando escuche sus hermosos latidos, esa emoción fue única y es el motor para seguir mejorando como persona para ser un buen ejemplo”, detalló la influencer.}