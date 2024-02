Juan Carlos Lizarzaburu, responsable de comentarios sexistas, denunció a Susel Paredes por llamar “brutos” a congresistas

Legisladora despotricó contra quienes aprobaron el informe a favor de la destitución de la JNJ. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

De denunciado a denunciante. El congresista Juan Carlos Lizarzaburu presentó una denuncia contra Susel Paredes, quien previamente hizo lo propio por emitir comentarios sexistas contra Patricia Juárez, ante la Comisión de Ética. El legislador de Fuerza Popular consideró que su colega de Cambio Democrático-Juntos por el Perú incurrió en falta grave.

Ello, por despotricar contra los integrantes de la Comisión Permanente que votaron a favor del informe que recomienda la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Formulo denuncia contra la congresista Susel Paredes por grave falta ética conforme a las disposiciones previstas en el reglamento del Congreso de la república y el Código de Ética parlamentaria, con la finalidad que la misma se declare fundada y se le imponga la máxima sanción”, mencionó en el documento.

Como prueba, incluyó las declaraciones que realizó a un medio de comunicación de alcance nacional, las cuales consideró como “expresiones agraviantes y denigrantes”.

Denuncia presentada contra Susel Paredes por sus declaraciones en un medio de comunicación. | Carlos Viguria / Congreso

¿Qué dijo Susel Paredes?

En conversación con Exitosa, mencionó que el sector que impulsa la salida de la JNJ no entiende que su postura efectuará la paralización del ente, que está en proceso de evaluación y ratificación de los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“Mira qué brutos e idiotas son los (congresistas) que no interpretan las cosas de acuerdo a ley y con lógica. (Si es que destituyen a miembros de la Junta Nacional de Justicia), lo que pasará es que no podrán sesionar porque no habrá quórum. Entonces, no se podrá elegir ni ratificar jueces, ni tampoco a quienes dirigen ONPE, Reniec y JNE”, expresó.

“Tan idiotas son que no saben que no podrán sesionar. [...] Ellos dicen ‘quiero ganar el campeonato, entonces, yo necesito a mis árbitros, necesito mis reglas’. Sin embargo, no tienen mirada de lejos y hacen lo que ahora necesitan”, agregó.

Legisladora de Cambio Democrático-JPP llamó "brutos e idiotas" a los integrantes de la Comisión Permanente que votaron a favor de la destitución de la JNJ. | Exitosa

De ratificarse la decisión en el Pleno del Congreso, Antonio de la Haza (presidente), Aldo Vásquez (vicepresidente), Imelda Tumialán, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello deberán ser acusados constitucionalmente e inhabilitados por 10 años. Lo mismo se pide para Henry Ávila, quien renunció a la institución la semana pasada al ser nombrado por Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides.

Aunque solo uno de los mencionados sobrepasa los 75 años, el informe propone acusar a los siete miembros de haber infringido el artículo 156 de la Constitución, por avalar la permanencia de Tello luego de haber cumplido esa edad a fines del 2020.

Durante su exposición, Antonio de la Haza, titular de la JNJ, rechazó el informe de Esdras Medina y recordó que tres de los miembros suplentes fueron designados en el 2020 y hoy tienen más de 75 años, lo que les impide integrarse a la junta y dejaría a la institución sin el mínimo requerido para ejercer procesos disciplinarios, de ratificación y nombramientos.

“La edad como supuesto para dejar el cargo no está previsto ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de la JNJ [...] Seguir la lógica del señor Medina es dejar acéfala, inactiva, toda una institución constitucional. Ello es como plantear la destitución de todos los integrantes de la sala plena de la Corte Suprema”, expresó en el Congreso de la República.

Junta Nacional de Justicia elige a Antonio Humberto de la Haza Barrantes como el nuevo presidente de la institución| Composición Infobae

En respuesta al informe, Aldo Vásquez sostuvo que vacar a Inés Tello al cumplir 75 años sí hubiese sido una infracción constitucional, dado que el cargo en la junta dura cinco años, y un delito de abuso de autoridad. “La afectación de la autonomía de la autonomía de la JNJ, a través del cese masivo de sus miembros, sería la confirmación de la ausencia de institucionalidad en el Perú y el quiebre del equilibrio de poderes”, advirtió.

Ahora, la decisión quedará en manos del Congreso. El informe necesita el respaldo de un mínimo de 66 legisladores para ser ratificado.