JNJ en el Congreso EN VIVO: Comisión Permanente votará hoy por remoción de los magistrados

Comisión Permanente recibirá a magistrados de la JNJ

El Legislativo ha cursado la invitación hacia los integrantes de la JNJ, Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Inés Tello, Humberto de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry para este lunes a partir de las 9:00 a.m. hora en la que se ha dispuesto el inicio de la sesión. Cabe destacar que a esta cita inicialmente se consignó también al magistrado Henry Ávila; sin embargo, su presencia aún no está confirmada, pues en la actualidad ya no forma parte del pleno de la institución, luego de haber dimitido tras ser implicado en las acusaciones del exasesor de confianza de Patricia Benavides, Jaime Villanueva.