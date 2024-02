Congreso: Ministro de salud habría pedido la contratación de su esposa en despacho de parlamentaria de APP

El ahora ministro de Salud, César Vásquez, habría influenciado en la contratación de su esposa en el despacho de la excongresista de Alianza para el Progreso, Heidy Juárez. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Antes de ser nombrado como titular del Ministerio de Salud en el año 2023, César Vásquez, uno de los asesores de la primera vicepresidencia en el año 2021, ejerció presiones e influenció en la contratación de su esposa como parte del personal de una excongresista perteneciente al partido del cual también era miembro: Alianza para el Progreso (APP).

Te puede interesar: Pacientes con diabetes exigen ‘revisión inmediata’ de guía al Congreso y Minsa: “Pone en riesgo nuestra vida”

Según la versión de la congresista, Heidy Juárez -ahora en Podemos Perú- Vásquez se acercó a ella para indicarle que su esposa, Yuliana Natalia Horna Vigil de Vásquez, debería ocupar un cargo en su despacho. La parlamentaria indicó a Panorama que fue el ahora ministro de Salud quien le entregó personalmente el curriculum vitae de su cónyuge.

“(Me dijo) que es una profesional. Que es importante, que la necesito en mi despacho”, indicó Juárez al ser consultada sobre qué le habría dicho Vásquez para convencerla de que contrate a su esposa. Finalmente, Horna Vigil sí logró trabajar como ‘Técnica’ en el despacho de la parlamentaria (en ese entonces de APP), aunque solo por un periodo de tres meses.

Te puede interesar: Ministro de Salud evalúa declarar emergencia sanitaria en Áncash por aumento de casos de dengue

Según la parlamentaria de Podemos Perú, luego de haberla contratado, recibió quejas contra Horna Vigil por parte de su asesora principal, la señora Amparo Advíncula, quien acusó a la esposa de César Vásquez de ineficiente en el cargo que le fue asignado. “Cada vez que teníamos conversaciones con ella (Advíncula), me decía que las cosa que le encomendaba (a Horna) no las hacía (...) opté por separarla de mi despacho”, indicó la congresista.

Heidy Juárez indicó que el ahora titular del Ministerio de Salud, César Vásquez, le entregó el CV de su esposa.

Despido fue discutido por César Vásquez

Pese a las quejas de su asesora principal y la decisión ya tomada por Juárez, al enterarse del despido, el ahora ministro de Salud buscó ejercer presiones para que su esposa sea restituida en su cargo. Por medio de llamadas telefónicas se contactó no solo con la parlamentaria, sino también con su asesora, con quien habría discutido sobre la decisión de apartar a Horna de su cargo.

Te puede interesar: Ministro de Salud inauguró mamógrafos hace un mes que no funcionan y solo estarían de ‘adorno’

“(César Vásquez) me llamó y me dijo que no estaba de acuerdo. (Amparo Advíncula) me comentó que la había llamado, que hubo una ‘fricción’”, sostuvo la congresista sobre el reclamo del actual titular del Minsa. Pese a que la parlamentaria expuso el motivo de la decisión -aunque ella tiene la facultad de prescindir de los servicios de cualquiera de sus trabajadores sin dar explicaciones a otra persona- Vásquez intentó hablar con ella personalmente.

“Conversé con él personalmente y le expliqué las cosas”, indicó la congresista. Afirmó ante Vásquez que su asesora le mencionó en reiteradas oportunidades que todo lo que se le encomendaba no lo cumplía. “Para ella, (Horna) era una complicación”, aseguró.

Durante su tiempo como trabajadora del Congreso, entre agosto y octubre del año 2021, Horna recibió solo tres pagos, uno por cada mes laborado: el primero de 2.118 soles, el segundo de 5.473 soles, y el tercero de 1.412 soles.

Antes de ser titular del Minsa, César Vásquez realizó presiones para que se contrate a su esposa como parte del personal de la congresista Heidy Juárez, de Alianza para el Progreso. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

Pese a ser despedida del despacho de la congresista Juárez, la esposa de Vásquez volvió a ser contratada en el Estado, aunque esta vez en EsSalud como parte de la gestión del doctor Mario Carhuapoma. Coincidentemente, la jefa de Horna, quien asumió el cargo de Subgerente de Promoción Social de Otros Grupos Vulnerables, era Tania Rodas Malca, excongresista y militante de Alianza Para el Progreso (APP).

En el año 2021, cuando fue consultada por la contratación de Horna Vigil, Rodas indicó que sí sabía que se trataba de la esposa de su compañero del partido. “La conozco a ella desde Chiclayo, ella ha trabajado en Chiclayo, y sé de su capacidad, sobre todo de trabajo”, afirmó.

Actualmente, en febrero del año 2024, Horna figura como parte del personal de salud de la red de salud de Chiclayo.