Yahaira Plasencia es captada en discoteca del Sur un día antes de anunciar el fin de su relación con Jair Mendoza

Después que Yahaira Plasencia anunciara el final de su relación con Jair Mendoza, el comunicador Samuel Suárez no tardó en publicar un video que le envió una de sus ‘ratujas’. En este material se ve a la cantante disfrutando de una salida nocturna en el Sur. Esto no tendría nada de particular si es que la cantante no hubiera publicado justamente un día después la ruptura de su relación.

“La Yaha terminó su relación y ayer estaba de lo lindo en el Sur”, se puede leer en el texto, mientras que el video se ve a la cantante de salsa animada bailando, luciendo un vestido plateado de brillos.

Terminaron por mutuo acuerdo

Como se recuerda, la cantante Yahaira Plasencia publicó en su comunicado que su romance terminó por mutuo acuerdo, dejando en claro que no hubo un o una tercera en discordia ni mucho menos. Incluso, aclaró que guarda un gran cariño por el artista.

Yahaira Plasencia terminó su relación con Jair Mendoza. IG

“Por medio del presente quiero hacer de conocimiento público el fin de mi relación sentimental con Jair Mendoza. Esta es una decisión muy meditada por los dos y tomada de mutuo acuerdo. Está de más decir que queda una relación de respeto y cariño en nombre del tiempo que compartimos como pareja y que le deseo todos los éxitos del mundo en todo lo que emprenda”, escribió Yahaira Plasencia en sus historias de Instagram.

La cantante resaltó que no hablará más del tema y seguirá con la postura de no hablar más de su vida privada. Cabe indicar que la pareja expuso su relación después de mucho tiempo de especulaciones.

“Por la discreción que siempre ha caracterizado a nuestra relación y que pretendemos mantener con respecto a nuestra vida privada, no tenemos intención de hacer otro tipo de declaraciones públicas sobre este asunto. Agradecemos de antemano compresión. Gracias”, sentenció la cantante.

Yahaira Plasencia confirma su ruptura de Jair Mendoza. Instagram/@yahairaplasencia

Yahaira Plasencia y la vez que confirmó su amor por Jair Mendoza

Los cantantes Yahaira Plasencia y Jair Mendoza hablaron pro primera vez de su relación en septiembre del 2023. Después de haber mantenido silencio sobre su romance por muchos meses, la pareja sorprendió al gritar su amor por los cuatro vientos.

En aquella ocasión, la salsera se deshizo en halagos para su entonces enamorado. Asimismo, indicó que se llevaba muy bien con su familia y le daba tranquilidad, cualidades muy importantes para ella.

“Es muy bueno, tiene un corazón increíble, es un gran hijo, un gran papá. Se lleva super bien con mi familia. Me ha enseñado a ser muy empática, a estar tranquila, aprendo de él todo el día. Me da mucha estabilidad emocional, tranquilidad. Queremos grabar algo juntos. Se viene algo bonito con Jair próximamente”, indicó la cantante para Radiomar.

Jair Mendoza tampoco se quedó atrás e indicó que además del amor que se tienen, comparten una misma pasión que es la música. El salsero también halagó la fortaleza de su compañera.

Yahaira Plasencia y Jair Mendoza confirman su relación y cuentan los planes que tiene como pareja. Instagram:Radiomar

“Estoy tranquilo, feliz, es importante que compartimos la misma pasión. Nos complementamos mucho en el lado de la música. Hay algo que siempre he admirado de Yahaira es su perseverancia. Durante su vida en general ha sabido lidiar con las cosas que le ha tocado vivir”, dijo.

Jair Mendoza es un cantante de salsa que inició su carrera siendo participante de programas de canto, tales como ‘La Voz Perú’ en el 2015 y ‘Los 4 finalistas’, en el 2018. Aunque no logró consagrarse con algún premio, supo destacar y hacer carrera en la industria musical.