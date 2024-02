Pablo Sabbag lamentó su nueva lesión que lo margina de Alianza Lima: “¿Por qué me sucede esto a mí?”

Pablo Sabbag atraviesa su segunda temporada defendiendo la camiseta de Alianza Lima. - Crédito: @pablosabbag11

Parecía que el 2024 de Pablo Sabbag iniciaría completamente distinto a comparación del 2023. Porque durante los primeros días fue citado, por primera vez, a la selección de Siria para disputar la Copa Asiática, donde cumplió un buen papel llegando a los octavos de final. Fue titular en buena parte del campeonato demostrando un aceptable nivel.

Culminada su travesía asiática, Sabbag se disponía a recobrar su papel protagónico en Alianza Lima durante el arranque del Apertura 2024. No obstante, una inadvertida lesión sufrida en el duelo contra Irán, que devino en la eliminación de los suyos en la ronda de los penales, le ha terminado por jugar una mala pasada al punto de obligarlo a pasar por quirófano.

Sí, una nueva dolencia ha alejado al ‘Jeque’ de La Victoria como fue en el último semestre del curso pasado. La situación, de hecho, ha remecido a la interna porque él corría con la total ventaja de comandar el ataque aliancista en detrimento del veterano Hernán Barcos. Ahora por esa circunstancia inesperada, los ‘íntimos’ analizan recurrir al mercado de fichajes para hacerse de un refuerzo peruano. Quizás sea Paolo Guerrero, aunque su entrampamiento legal con la UCV lo hace complicado. En medio, Pablo Sabbag alza su voz esperando que pronto pueda superar este impase que vuelve a mermar su estado de forma.

El delantero de Alianza Lima padece una dolencia en el tobillo por culpa de una mala salida del portero iraní Alireza Beiranvand. | VIDEO: Star Plus

“¿Por qué me sucede esto a mí?”

Desde una cama clínica de la ciudad de Miami, en Estados Unidos, el ‘Jeque’ compartió un conmovedor mensaje tratando de hallar una explicación a su difícil momento. “¿Por qué me sucede esto a mí?”, partió diciendo en una publicación reflexiva adjuntando imágenes suyas tras someterse a una intervención quirúrgica al tobillo.

“Aunque ahora me encuentre cuestionando el porqué de esta situación y no poder encontrar las respuestas adecuadas, quiero que sepan que estoy comprometido a enfrentarlas con la mejor actitud posible. La frustración de hoy no estar al 100% quizás es parte del juego, pero quiero que sepan que nada me detendrá”, enfatizó.

Y sumó: “Estoy listo para superar cualquier adversidad con una mentalidad positiva y la convicción de que el éxito siempre está a mi alcance”. Se especula que su rehabilitación será de dos meses, por lo que Alianza Lima dejará de contar con un efectivo contrastado por casi todo el Apertura 2024.