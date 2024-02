Viña del Mar 2024: fecha, hora y canal en Perú para ver el festival de música

Viña del Mar 2024.

La emblemático Festival de Viña del Mar se prepara para su edición 2024, marcando una vez más un hito cultural en Latinoamérica. La cita, que reúne a destacadas figuras de la música internacional y regional, tendrá lugar desde el 25 de febrero hasta el 1 de marzo, prometiendo seis jornadas llenas de arte, humor y talento. Cada día, el escenario recibirá a dos artistas de renombre mundial, complementados por actos de comedia y competencias musicales.

En nuestro país, dos cantantes nacionales fueron seleccionadas para formar parte del importante evento. Lita Pezo participará en la Competencia Internacional, con su tema “Luchadora”, el cual estrenó el pasado 15 de septiembre del 2023. Mientras que Ruby Palomino hará lo propio en la Competencia Folclórica con “Canción para un planeta triste”, propuesta musical que fusiona el carnaval ayacuchano con el rock.

“Viña del Mar es una gran oportunidad. Estoy emocionada de que la mujer peruana esté presente en la Quinta Vergara. Es una gran responsabilidad, estoy muy agradecida y conmovida con la fe que me tienen. Quiero dar lo mejor. Me estoy preparando, no solamente vocalmente sino también mentalmente porque sé que el público es muy exigente. Tengo una serie de sentimientos, estoy nerviosa. Sin embargo, tengo la confianza de trabajar hasta el último detalle para dar una buena presentación”, comentó Lita Pezo en una íntima charla con Infobae Perú.

Lita Pezo conversó con Infobae Perú y reveló cómo es su preparación para enfrentar al exigente público de Viña del Mar 2024. |Infobae Perú/Carlos Diaz

¿Cuándo empieza Viña 2024?

El Festival de Viña del Mar 2024, reconocido como el mayor encuentro musical de América Latina, está programado para desarrollarse entre el 25 de febrero y el 1 de marzo en el Anfiteatro de la Quinta Vergara en la ciudad chilena de Viña del Mar. Aún no hay horario confirmado para el inicio de cada jornada.

Lita Pezo representará a Perú en el concurso internacional de Viña del Mar 2024. (Crédito foto: Paula Elizalde / Infobae Perú).

¿Cómo ver el Festival Viña del Mar 2024?

El Festival de Viña del Mar 2024 será transmitido en Chile a través de TVN y Canal 13, mientras que en el resto de Latinoamérica, incluido el Perú, los derechos de emisión se han concedido a la plataforma Star+ y a Billboard por sus canales digitales.

Representantes peruanas en el Festival Viña del Mar 2024. Se desconoce en qué días harán sus respectivas presentaciones.

¿Qué artistas se presentarán en Viña del Mar 2024?

25 de febrero - El español Alejandro Sanz compartirá el escenario de esa noche con el colombiano exponente del género urbano Manuel Turizo y la humorista Alison Mandel.

26 de febrero - Andrea Bocelli subirá al escenario de la Quinta Vergara junto con el dúo argentino Miranda y en el humor Javiera Contador.

27 de febrero - La leyenda Maná, la legendaria banda Australiana Men at Work y el comediante Luis Slimming se presentarán esa noche.

28 de febrero - El cantante urbano Mora, la estrella brasileña Anitta y el humorista Lucho Miranda serán los encargados de presentarse en la cuarta jornada.

29 de febrero - Los Bunkers, Young Cister y Sergio Freire serán quienes marcarán el regreso de la emblemática “noche chilena”.

30 de marzo - Peso Pluma y María Becerra, en compañía de Alex Ortiz, cerrarán la última noche del importante evento musical.

Artistas confirmados para Viña del Mar 2024.

Se suspendió gala inaugural de Viña del Mar 2024

El Festival Internacional de Viña del Mar 2024 anunció el pasado 15 de febrero la suspensión de la gala inaugural a causa de los graves incendios que han segado la vida de más de 130 personas en la región. No obstante, la organización dejó entrever que su intención es mantener el resto de actividades, siempre que las autoridades así lo permitan.

“El Festival siempre ha contado con el apoyo de la ciudadanía por lo que para nosotros, hechos como éstos, nos hacen responder con el mismo compromiso. La organización manifiesta su compromiso con toda la comunidad viñamarina, especialmente en este momento de adversidad. Por ello, es que la Organización ha decidido cancelar la Gala de Viña ‘Noche Cero’, que se iba a realizar el viernes 23 de febrero”, explicaron.