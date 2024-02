Lita Pezo en Viña del Mar 2024: sus inicios como ‘la Pantojita’ y la esperanza de ganar una Gaviota de Plata “Busco que el público me conozca”

Lita Pezo conversó con Infobae Perú y reveló cómo es su preparación para enfrentar al exigente público de Viña del Mar 2024. |Infobae Perú/Carlos Diaz

A sus casi 25 años, Lita Pezo se prepara para enfrentarse a un nuevo logro en su carrera artística: representar a Perú en el Festival Internacional de Viña del Mar 2024. La cantante se hizo conocida en 2014, con solo 15 años, al ganar el concurso de imitación musical infantil Yo Soy Kids, con la interpretación de Isabel Pantoja, lo que le valió el sobrenombre de ‘la Pantojita’. Desde su infancia en Iquitos hasta el gran escenario chileno, la artista conversó con Infobae Perú y relató sus vivencias desde su infancia en la selva hasta sus expectativas para combatir al ‘monstruo’ de la Quinta Vergara.

“Viña del Mar es una gran oportunidad. Estoy muy feliz y emocionada de que la mujer peruana esté presente en la Quinta Vergara. Es una gran responsabilidad, estoy muy agradecida y conmovida con la fe que me tienen. Quiero dar lo mejor”, afirma.

Cómo logró mostrar su talento

Natural de Iquitos, ciudad a la que le tiene gran cariño y que suele regresar cada vez que puede para recargarse de su energía, Lita Pezo partió de allá a los 13 años para empezar a participar en concursos de canto que le dieran la oportunidad de mostrar su talento. Su padre, Edison Pezo, quien es cantante e instrumentista, la apoyó y animó desde el principio, además de formarla a nivel personal y artístico.

A esa edad, el primer programa que le dio la oportunidad de salir en televisión nacional fue Perú tiene talento, en el que llegó a semifinales. Compitió en dos temporadas, pero no ganó, aunque demuestra ser una mujer bastante perseverante. “A la tercera, a veces, es la vencida ¿no? Y si no, la cuarta, la quinta, allí tienes que estar. Así llegué a Yo Soy Kids, luego de varios castings que no pasé”, recuerda.

Lita Pezo pide el apoyo del público en las votaciones de Viña del Mar. (Crédito foto: Paula Elizalde / Infobae Perú).

“Tenía 14 años, cumplí 15 durante el programa. Fue una gran experiencia y fue el inicio de un cambio radical porque salí de mi ciudad, Iquitos, para hacer una vida y buscar oportunidades en Lima. Fue una decisión difícil, pero también llena de muchos sueños y de emociones encontradas. Agradezco cada paso, cada situación difícil y buena porque me ha llevado a ser lo que soy ahora”, comenta.

De ‘la Pantojita’ a Lita Pezo

Lita recuerda con cariño a Isabel Pantoja, el personaje que la hizo conocida: “Ha marcado mucho en mí y hasta ahora me siguen recordando, sobre todo las mamitas que escuchan sus canciones. Cuando van a un concierto, a veces me piden cantar y, ¿cómo negarme al personaje que me ha dado muchas cosas?”.

Para la cantante, con ese personaje aprendió mucho de la parte artística, desde pararse en un escenario hasta enfrentarse al público. Sin duda, tuvo gratos momentos y no le molesta ni le incomoda que aún la llamen ‘la Pantojita’.

Lita Pezo fue la ganadora de la primera temporada de “Yo Soy Kids” y empezó a ser conocida como ‘la Pantojita’. | Infobae Perú/Carlos Diaz

“Me gusta, aunque son recién tres o cuatro años que vengo impulsando mi carrera como Lita. Paso a paso, recién tengo dos canciones propias y todavía hay un largo camino. Estoy muy contenta con lo que estamos logrando con todo mi equipo”, dice.

Tras las imitaciones, la artista sintió que era el momento de buscar su triunfo como solista y ser conocida por su propio nombre y voz.

Sin embargo, el camino no ha sido fácil. Regresó a participar en concursos de canto, pero no pasaba. Además, las secuelas que le dejó el COVID-19 la afectaron emocionalmente, pues pensó que no volvería a cantar como antes.

Lita Pezo, ganadora de 'La Voz Perú' 2022. (Instagram)

“Vino La Voz Perú 2021, estaba bastante delicada y no me permitió dar lo mejor de mí. No volteó ningún entrenador. Me frustró mucho porque había trabajado muy duro y me hizo cuestionarme si debería continuar como solista. Si de verdad me gustaba mi voz o si mejor me quedaba trabajando con la imitación”, recuerda.

Para la cantante, la imitación en ese entonces era algo seguro y su zona de confort, ya que tenía la aceptación del público, pero afirma que en estos casos, lo más importante son las personas que tuvo a su alrededor. Su familia y los verdaderos amigos la alentaron a seguir adelante y presentarse nuevamente en La Voz Perú 2022.

“Fui con mucho miedo, pero pasé. Lo siguiente era que no me eliminaran rápido y si era posible llegar a la final, aunque eso era relativo, yo quería que el público me escuche. Ganar fue la cerecita del pastel. Hasta ese momento hacía mis proyectos como solista, pero seguía con la imitación de ‘la Pantojita’ porque eso solventaba todo”, revela.

Lita Pezo terminó con los últimos contratos que tenía como imitadora y decidió cerrar esa etapa para enfocarse en su carrera como solista. Comenzó con solo 4 personas y ahora cuenta con un equipo de 20 personas que la apoyan con su creatividad y profesionalismo.

“Tenerlos conmigo es un privilegio porque son personas que me han visto crecer. Muchos han sido parte de los programas”, comenta.

La búsqueda por la internacionalización

Sin duda, la oportunidad que tiene Lita Pezo de presentarse en Viña del Mar 2024 es una gran oportunidad para su camino hacia la internacionalización. Si bien desde muy pequeña ha estado rodeada de concursos de canto y festivales, sabe que la Quinta Vergara es algo totalmente diferente.

Baladista lleva su historia de lucha personal hecha canción a la competencia musical Viña del Mar 2024.

“Me estoy preparando, no solamente vocalmente sino también mentalmente porque sé que el público es muy exigente. Tengo una serie de sentimientos, me emociona, pero también estoy nerviosa. Sin embargo, tengo la confianza de trabajar hasta el último detalle para dar una buena presentación en el escenario de Viña”, afirma.

Pezo ha tenido reuniones con el certamen para definir algunos puntos de su presentación, aunque ella prefiere que el público rescate el mensaje de su canción Luchadora, el cual rinde homenaje a todas las mujeres. La canción es composición del autor español José Abraham, quien ha trabajado con Roberto Carlos, Christian Castro, Yuridia, entre otros artistas.

“Esta canción la escribió para mí y me dio la oportunidad también de poner un poquito de lo que soy, para que la canción tenga un poco de mí. A este proyecto también se sumaron dos grandes artistas para poner los vientos: Arturo Solar y Alejandro Carballo; y la maestra Eva Ayllón, quien fue mi coach vocal en la grabación”, cuenta.

Luchadora es la segunda canción inédita de Lita Pezo, en un género de balada pop. Con la misma canción postuló para Viña del Mar 2023, pero no pasó a la siguiente etapa. La cantante explica que el género era distinto y que tuvo que replantear todo este año para que quede como ella quería. También tuvo la oportunidad de involucrarse en la canción, lo que le valió la nominación.

“Algo que vengo buscando hace mucho tiempo es que el público me conozca, la internacionalización, y Viña es una gran oportunidad. Después del concurso, pase lo que pase, voy a seguir con mis proyectos musicales”, revela.

Quiere terminar su álbum con canciones inéditas en el género balada. También quiere seguir incursionando en la composición y producción, haciendo cosas novedosas y creativas. Aunque ha colaborado con la cantante venezolana Veruska Verdú, con su canción Me cansé de ti, en versión salsa, por ahí Lita prefiere continuar y seguir enfocada en el género de las baladas pop.

Lita Pezo en Viña del Mar 2024

Al certamen de Viña del Mar 2024 —además de Lita Pezo—, la cantante peruana Ruby Palomino también participará y representará a Perú en la categoría de competencia folclórica con Canción para un planeta triste. Ambas ya se han encontrado y se han mostrado emocionadas por la oportunidad.

Lita Pezo revela detalles detrás de la canción “Luchadora”, con la que competirá en Viña del Mar 2024.| Infobae Perú/Carlos Diaz

“Cuando supe que también iba a ir (Ruby Palomino) me emocioné muchísimo porque ella también está luchándola desde hace mucho. Las dos somos de provincia y hay que unir fuerzas porque estamos representando a nuestro país. Cuando la vi, la abracé”, cuenta.

Lita Pezo vive este momento con mucho entusiasmo. Desde que se enteró de la noticia, aunque no podía creerlo, ha recibido miles de mensajes de aliento de parte del público, de sus compañeros y colegas. No podían faltar los consejos de Susan Ochoa y Milena Wharton, participantes de Viña del Mar en anteriores ediciones, así como de Eva Ayllón.

“Se emocionó, está muy contenta. Me ha acompañado, no solamente ahora, sino desde que salí del programa La Voz Perú. Está muy pendiente, tanto en lo personal como en lo profesional. Estoy muy agradecida con la fe que me tienen y por eso, daré lo mejor de mí”, afirma Lita Pezo, quien viajará a Chile este 19 de febrero.

El certamen de Viña del Mar se realizará del 25 de febrero al 1 de marzo; la cantante peruana participará con Luchadora en la categoría internacional. Como en anteriores ediciones, las votaciones del público por su artista favorito jugarán un rol importante, por lo que pide el apoyo del público peruano.

Lita Pezo lanzó su primer tema junto a Eva Ayllón.

Aún no se tienen los detalles de cuándo será su presentación ni el paso a paso de las votaciones, pero Lita explica que, en anteriores concursos, los votos se realizaban durante los dos o tres minutos que la artista cantaba. Así que pidió a los peruanos que estén atentos a sus redes sociales porque compartirá cómo será el proceso de votación.

“Estoy muy conmovida y quiero dar lo mejor. Hay que trabajar y luchar por los sueños, tener bastante disciplina. Nada es imposible. El camino de la vida es bastante fuerte, con altibajos, pero hay que tener mucha resistencia y ser pacientes porque siempre va a llegar tu momento. Sigue trabajando hasta alcanzar lo que realmente quieres”, es el mensaje que deja Lita Pezo para todo su público, con la esperanza de regresar a Perú con la tan ansiada Gaviota de Plata y haber conquistado al ‘monstruo’ de la Quinta Vergara.